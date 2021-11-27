Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала сроки окончания пандемии COVID-19

Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Ольга Якубович обозначила сроки окончания пандемии COVID-19, изучив предсказания и карты.

Якубович верит: «в каждом из нас живет добро, которое способно растопить все проблемы на пути». По ее словам, именно эти силы помогут победить пандемию. «Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается. Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие», – передает «СтарХит» мнение ведьмы.

Кроме того, участница нового сезона заглянула в будущее и сообщила, в следующем году наша жизнь сильно не поменяется. «Так, 2022 будет сложный. Он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся», – добавила Якубович.

Также Ольга призналась, что последние несколько месяцев рассуждала о появлении пандемии: «почему она появилась сейчас, кто послал ее человечеству, почему мы переживаем это время?» Представительница магии пришла к выводу, что «это высшая сила намекает нам: мы уничтожаем планету». «Человек – самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия», – резюмирует Якубович.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил «самоудушения» COVID-19. «Испанка» три года заражала жителей всего мира, а затем исчезла. При этом какого-то эффективного против нее средства создано не было, болезнь сама пришла и ушла», рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины.