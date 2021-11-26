Мишустин потребовал тщательно расследовать причины ЧП на шахте в Кузбассе

Генерал МВД прокомментировал избиение женщин дагестанцем в кафе Астрахани

Случаи хулиганства и избиений ежедневно происходят с участием всех национальностей, однако известно становится только о драках с участием кавказцев, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана.

В Астрахани в одной из пиццерий дагестанец и два его приятеля избили женщин за просьбу убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как пострадавших таскают за волосы, кидают на пол и бьют ногами. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, возбуждено уголовное дело.

«Случаи хулиганства и избиений происходят в различных регионах страны ежедневно, причем между представителями различных национальностей. Но когда в событиях принимают участие выходцы с Кавказа, они приобретают общественный резонанс. А все потому, что у граждан возникает ощущение, что данный человек не будет наказан соответствующим образом, как бы наказали представителей местных национальностей», – говорит Ворожцов.

Он поясняет, что нарушителям с Кавказа практически в любой ситуации, как правило, подтянут высокооплачиваемых адвокатов, за них заступятся диаспоры, проведут соответствующую работу с местными правоохранителями, окажут на них определенное давление, вследствие чего результат наказания не будет таким же, как у представителей других народностей (мордвины, чуваши, русские, якуты и другие).

«Поведение человека – это результат воспитания, традиций и понимания последствий. У себя, там, где он живет, этот человек никогда бы не поступил подобным образом, потому что прекрасно понимал бы, что будет наказан родственниками этих женщин. То есть он бы получил соответствующую социальную и физическую оценку своим действиям. Такое осуществляется только в условиях, когда человек чувствует свою безнаказанность», – считает собеседник.

Единственный вариант, который бы позволил избежать подобных ситуаций в будущем, продолжает специалист, это принцип нулевой терпимости, когда сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры будут реагировать на данные явления самым строгим образом, который соответствует закону.

«Второе, что могло бы улучшить ситуацию и предотвратить подобные случаи, это если сами граждане начнут понимать, что никакой разницы нет, кто по национальности участвовал в хулиганской драке или избиении, потому что они получат соответствующую правовую уголовную оценку», – заключил Ворожцов.

В начале ноября в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину, в середине этого же месяца выходец с Кавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил молодого человека и девушку.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что одна из главных проблем этнической преступности – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем.