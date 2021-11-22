Власти утвердили порядок контроля за ценами на жизненно важные лекарства

Правительство утвердило порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Сегодня обсудим ряд социальных вопросов. Один из них касается цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, которые входят в соответствующий перечень. Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости», – передает ТАСС слова Мишустина.

Он также указал на важность принятия мер для обеспечения доступности жизненно необходимых лекарств.

«Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан», – сказал глава кабмина.

Ранее правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство разрабатывает предложение о дополнительном выделении более 50 млрд рублей на систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в связи с пандемией.