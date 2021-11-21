Житель Индии выжил после наезда мотоцикла и семи часов в морозильной камере морга

В Индии мужчина выжил, проведя семь часов морозильной камере морга, куда его доставили после того, как признали погибшим в результате наезда мотоцикла, сообщило издание IANS.

Сорокалетнего электрика Шрикеша Кумара в четверг сбил мотоцикл в городе Морадабад на севере Индии. Мужчину госпитализировали, однако врачи признали его мертвым. На следующий день сотрудники больницы положили тело в морозильную камеру, передает РИА «Новости».

Родственники мужчины опознали его и подписали согласие на вскрытие, однако невестка Кумара заметила, что он дышит. К тому моменту Кумар провел в морозильной камере семь часов.

«Сотрудник скорой медицинской помощи осмотрел пациента в 3 часа ночи, и у него не было сердцебиения. Он осматривал этого человека несколько раз. После этого он был объявлен мертвым, но утром полиция и его семья признали его живым. Было приказано провести расследование. Теперь наша приоритетная задача – спасти его жизнь», – сказал главный медицинский суперинтендант Морадабада доктор Шив Сингх.

Сейчас мужчина проходит лечение в медицинском центре в Мееруте, его состояние постепенно улучшается. По словам его невестки, «он еще не пришел в сознание». Родственники пациента готовят жалобу на врачей за проявленную халатность.

Ранее СМИ сообщали, что в Курской области женщина, которую в больнице посчитали умершей, очнулась в морге. Региональное правительство инициировало собственную проверку по факту происшествия.

Племянница женщины сообщала, что пенсионерку прооперировали из-за ухудшавшегося состояния. Ей сообщили о смерти тети после операции, однако на следующий день медики заявили, что пациентка жива.

Позже правительство Курской области сообщило, что 81-летняя женщина скончалась в больнице.

Позже медработников, констатировавших смерть пожилой пациентки, которая затем очнулась в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности.