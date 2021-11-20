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20 ноября, суббота | Последнее обновление — 22:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии
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В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
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Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
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Франции предложили выйти из НАТО и заключить союз с Россией
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Читатели электронной версии издания Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.
Читатели издания возмутились позицией автора статьи о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Пользователь с ником Voîna Krasnaîa отметил, что Россия вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США. «Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» – поинтересовался читатель, мнение которого приводит РИА «Новости».
«Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией», – сыронизировал другой посетитель сайта издания. Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море.
Пользователь с ником PNL призвал власти Франции не равняться на «так называемых американских друзей». «Украина – яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!» – заявил Lugdunum. Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы. «Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником», – предложил читатель электронной версии издания.
«В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ», – подытожил Giovani Grimaldi.
Напомним, во вторник французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
В понедельник генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Украина и Канада начали строить космопорт
Украина и Канада начали совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии, сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Тафтай сообщил в Facebook, что «Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии».
По его словам, торжественная церемония и презентация прошли в Галифаксе 19 ноября.
Проект подразумевает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод», передает RT.
Ранее сообщалось, что Украина собралась установить на Луне свой флаг.
Разведка США предупредила союзников о возможном скором «вторжении» России на Украину
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Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы, пишет газета New York Times.
«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
По данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых «краткосрочных угроз».
Как утверждают американские чиновники, Россия якобы «еще не решила», что собирается делать с войсками, которые она «собрала» у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.
Ранее обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg написал, что газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
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На Украине собрались запретить импорт товаров из Белоруссии
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Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины, следует из карточки к законопроекту.
«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», – говорится в карточке к законопроекту, автором которого является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца, передает РИА «Новости».
Ранее Белоруссия прекратила поставлять на Украину электроэнергию.
В пятницу Украина провела военные учения на границе с Белоруссией. В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения
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Посольство России в США рассчитывает, что Вашингтон прислушается к экспертным оценкам относительно необходимости повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в заявлении российского дипломатического представительства.
«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Посольство также обратило внимание на дискуссии в местных политологических кругах, в которых так или иначе поднимается вопрос о путях прекращения кровопролития на юго-востоке Украины», – говорится в заявлении российского дипломатического представительства на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений», – говорится в заявлении. «Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», – подчеркнули в посольстве.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.
В четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Москва неоднократно требовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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США приветствовали заявления Путина об урегулировании в Донбассе
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Путин в своей речи [на расширенном заседании коллегии МИД России в четверг] <…> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <…> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации также просили прокомментировать заявление Путина о том, что западные страны «очень поверхностно относятся» к российским «предостережениям и разговорам о красных линиях», а также слова о том, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. В контексте этого пресс-секретарь Белого дома попросили объяснить, к чему склоняются Соединенные Штаты: к тому, чтобы прислушаться к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», – ответила Псаки.
Накануне Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Лукашенко пригрозил Европе решать проблему мигрантов «как получится»
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Белоруссия в отсутствие контактов с Евросоюзом будет самостоятельно решать проблему мигрантов на границе со странами ЕС «так, как получится», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Би-би-си.
«Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите – не надо. Мы без вас будем решать эту проблему так, как получится», – приводит ТАСС слова Лукашенко со ссылкой на БелТА.
Лукашенко заверил, что власти Белоруссии не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз. «Я и сказал – я не буду их (мигрантов) задерживать на границе, держать их на границе. Я и впредь не буду, если они будут идти через границу, потому что они идут не к нам, а к вам», – сказал Лукашенко. «Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь», – добавил он.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии. Он также не исключил, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. При этом президент Белоруссии отметил, что польские силовики в отношении мигрантов поступили «как фашисты». «Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», – подчеркнул Лукашенко.
Накануне Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус. Беженцы жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. За сутки на границе с Польшей к врачам обратились девять мигрантов, двое госпитализированы.
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Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.
«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Украина провела военные учения на границе с Белоруссией
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Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения в Ровенской области по обеспечению порядка на границе с Белоруссией, отработав меры по недопущению миграционного кризиса, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
«Заместитель председателя Нацполиции Украины проверил алгоритм действий территориальных подразделений системы МВД во время командно-штабных учений по обеспечению правопорядка в приграничных районах Ровенской области. К учениям присоединились и спецподразделения из трех соседних областей», – приводит текст сообщения ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что в тренировках приняли участие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, военнослужащие и работники миграционной службы Украины.
«Мы отрабатываем тактику действий всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущении миграционного кризиса. Главное – это слаженная работа в одном штабе всех служб обмена информацией и оперативного реагирования в случае обострения обстановки», – прокомментировал учения заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.
Накануне глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Он также призвал Раду «быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах» Украины. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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Глава Минобороны Украины призвал «быть готовыми к вступлению в НАТО»
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Принятие Украины в НАТО не находится в повестке дня Североатлантического альянса, однако Киев должен быть готов к вступлению, заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон.
«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях конституции, что нашей целью является вступление в НАТО… Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято», – приводит РИА «Новости» слова Резникова со ссылкой на «РБК-Украина».
Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям Москвы и разговорам о «красных линиях». В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Москва неоднократно требовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Американский генерал выступил против баз США на Украине
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Создание американских баз на Украине может стать «ненужной провокацией», если действия США в Черноморском регионе будут проводиться без специальной стратегии, убежден бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
«Не имея ее (стратегии – прим. ВЗГЛЯД) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?» – заявил Ходжес в интервью «Новому времени».
По его словам, для многих союзников Вашингтона могут наступить «тяжелые времена», если такие базы действительно появятся на Украине, но не будут «частью какой-либо понятной стратегии». «Все это может быть расценено как ненужная провокация», – сказал генерал.
Вместе с тем Ходжес не считает наращивание присутствия американских сил и учения с Британией и Канадой в регионе чем-то неправильным.
«Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы», – заключил он.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
До ээтого корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, находящийся на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада), заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине, а также призвал западных союзников предоставить Киеву больше вооружения.
Порошенко заявил, что вторжение российских войск, якобы сосредоточенных у границ Украины, «крайне возможно», и призвал НАТО предоставить Киеву оборудование, включая противовоздушное оружие, что «повысит для Москвы цену предполагаемого вторжения на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Европейской Солидарности».
Также он призвал Канаду помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине оборонное оборудование, «включая средства радиоэлектронной борьбы», добавив, что ускорение членства страны в альянсе может помочь проложить путь к членству в Евросоюзе (ЕС).
Порошенко заявил, что «есть связь между искусственным кризисом мигрантов на белорусско-польской границе и большим и необычным скоплением российских войск на границе с Украиной, количество которых на прошлой неделе оценивалось в 100 тыс. человек». По заявлению Порошенко, этим Россия «тестирует реакцию Запада».
«Нам, безусловно, нужна специальная миссия НАТО в Украине», – подчеркнул бывший президент, утверждая, что Россия переместила «Искандеры» за пару сотен километров от российско-украинской границы.
Он также призвал к возрождению «глобальной коалиции», которая отстаивала независимость Украины в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, и к санкциям против Москвы, в том числе и отключению ее от международной электронной платежной системы SWIFT.
Кулеба назвал слова Радева про Крым «ударом» по дружеским отношениям стран
Болгарский лидер Румен Радев нанес удар своим высказыванием о Крыме по дружеским украинско-болгарским отношениям, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям», – написал Кулеба в своем Twitter.
Он также отметил, что Радев якобы своими словами подставил Болгарию под критику Европейского союза и «подыграл российской пропаганде».
Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов с другим кандидатом на пост главы государства назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.
Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы».
«Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
МИД Украины вызывал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – сообщали в украинском ведомстве.
В Польше заявили о новых попытках штурма мигрантами белорусско-польской границы
Попытки штурма белорусско-польской границы продолжились минувшей ночью, маленькие группы людей пытаются пробраться на территорию Польши во многих местах, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, прошедшая ночь «не отличалась от того, что было в минувшие дни и минувшие ночи».
«Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих местах», – приводит РИА «Новости» слова Блащака.
Министр считает, что действиями мигрантов руководят белорусские силовики. «Не вызывает сомнения, что мигрантами управляются белорусские службы», – заявил он.
В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщила, что ночью нелегалы камнями повредили две полицейские машины. Отмечается, что люди в результате происшествия не пострадали. Полиция разместила фото двух полицейских автомобилей с разбитыми стеклами и вмятинами.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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