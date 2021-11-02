При крушении Ан-26 в Южном Судане погиб экипаж

Дания выступила против «Северного потока – 2»

Несмотря на газовый кризис в Европе, датское правительство выступает против реализации «Северного потока – 2», заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока – 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европе необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также использовать мощности «Северного потока – 2».

США заявили о планах России построить газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории постсоветских стран.

Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе.

Вице-премьер России Александр Новак ране заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.

В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.