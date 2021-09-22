Названы вероятные причины аварии Ан-26 в Хабаровском крае

В Совфеде объяснили, зачем Лондон реанимировал историю об отравлении Скрипалей

«После провала попыток повлиять на исход российских выборов, в США и Великобритании решили опорочить нашу страну иначе, использовав для этого старый материал», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее английская полиция заочно предъявила обвинение третьему россиянину по делу 2018 года о покушении на Скрипалей.

«Это объясняется тем, что в мае Госдеп США вновь поставил цель – опорочить Россию. На тот момент планировалось привязать это к парламентским выборам, но выборы прошли успешно. Волна по вмешательству захлебнулась», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Тем не менее, полагает сенатор, указание осталось в силе. «Поэтому теперь русофобские силы на Западе пытаются опорочить нашу страну, используя старый материал. Обратите внимание: в этот же самый день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попытался «оживить» другую старую историю – отравление Александра Литвиненко», – пояснил сенатор.

«В докладе Европарламента, который был подготовлен по делу об отравлении в Солсбери, вся доказательная база строилась на ссылках, которые непонятно на что ведут. Если задуматься, то зачем в принципе России могло понадобиться убивать бывших агентов? Это же полный маразм, – убежден собеседник. – Единственное, на что это похоже: сюжеты голливудских фильмов, где про Россию сочиняют множество выдумок».

По словам Климова, правящие круги США и Великобритании даже премьеры фильмов могут иногда подстраивать к событиям, связанным с действиями своих спецслужб, чтобы усилить психологический эффект в обществе. «Вспомните художественный фильм «Красный воробей» – про российских разведчиков. Он вышел на экраны незадолго до того, как британцы разыграли комедию с отравлением собственного агента Сергея Скрипаля», – заключил сенатор.

Во вторник британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери. Новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по версии следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.

В пресс-релизе Скотленд-ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергеева. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест, сообщает ТАСС.

Правительство Британии считает, что подозреваемые россияне должны быть переданы королевству, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Напомним, Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.

Ранее посольство России в Лондоне заявляло, что спустя два года после отравления Скрипалей общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

Также во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что власти страны не провели эффективного внутреннего расследования его убийства. ЕСПЧ присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу о гибели Литвиненко.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Луговой назвал вердикт «максимально идиотским и подрывающим репутацию» Страсбургского суда. «Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – сказал газете ВЗГЛЯД Луговой.

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