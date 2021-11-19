Лавров предупредил главу МИД Турции об опасности военного сотрудничества с Украиной

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул опасность курса Киева, направленного на обострение напряженности на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.

Российский политик призвал турецкого коллегу серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества (ВТС) Киева и Анкары, которые способствуют военному укреплению Украины.

«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», – цитирует главу российского дипведомства ТАСС.

В МИД России добавили, политики обсудили ситуацию на Украине. Акцент делался на том, что действия Киева на юго-востоке страны с поддержкой западных коллег могут обернуться дестабилизацией обстановки.

«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» заявил, что в ходе военного конфликта России и Украины, Турция будет на стороне Киева, желая получить контроль над Крымом.