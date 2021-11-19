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19 ноября, пятница | Последнее обновление — 20:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина попросила США нарастить поставки оружия
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Лавров предупредил главу МИД Турции об опасности военного сотрудничества с Украиной
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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул опасность курса Киева, направленного на обострение напряженности на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.
Российский политик призвал турецкого коллегу серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества (ВТС) Киева и Анкары, которые способствуют военному укреплению Украины.
«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», – цитирует главу российского дипведомства ТАСС.
В МИД России добавили, политики обсудили ситуацию на Украине. Акцент делался на том, что действия Киева на юго-востоке страны с поддержкой западных коллег могут обернуться дестабилизацией обстановки.
«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» заявил, что в ходе военного конфликта России и Украины, Турция будет на стороне Киева, желая получить контроль над Крымом.
Сатановский: Турки считают русских терпилами и лохами
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«Реализуя экономические проекты с Турцией, нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, это мы уже и делаем», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сфотографировался с «картой тюркского мира», в который вошли ряд регионов России.
«Эрдоган может себе позволить быть наглым. Он об этом знает. Вообще эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети – ученики девятых классов, насколько я помню, – учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана. Это не секрет», – прокомментировал президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский снимок с Эрдоганом и картой.
«В турецких словарях для нас – жителей сначала Российской империи, потом СССР и теперь России – есть официальный термин: «московские гяуры». Вряд ли это что-то комплементарное («гяур» в переводе с турецкого – неверный – прим. ВЗГЛЯД). Справедливости ради, у турецких интеллигентов хватает совести покраснеть, когда их об этом спрашивают», – добавил собеседник.
По его словам, Россия на подобные выходки никак не отвечает, а всего лишь «балуется и играется». «Сейчас мы вкладываем в Турцию безумные деньги, – обратил внимание Сатановский. – Нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, мы уже это делаем».
«С точки зрения турок, мы терпилы, удивительные лохи... Потому что все те, кто проводят эти проекты по взаимодействию с Турцией, заработают здесь и сейчас. Такова текущая реальность. И Эрдоган это понимает», – заключил он.
Накануне лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану «карту тюркского мира». По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят: часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана. В интернете также появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и Бахчели, держащие эту карту вместе.
На прошлой неделе турецкий президент провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».
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Эрдоган сфотографировался у «карты тюркского мира» с регионами России
Лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «карту тюркского мира», в который вошли регионы России от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.
Момент передачи карты запечатлен на фото, которое было опубликовано в Twitter партии националистического движения Турции (МНР).
В «тюркский мир», по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.
На прошлой неделе Эрдоган провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».
На Украине признали провал водной блокады Крыма
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Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма.
В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер».
«Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов.
Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы.
«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.
«Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин.
Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».
Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом.
В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма.
Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.
Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым
Нападение на Крым будет нападением на Россию, на Украине это знают, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
На заседании Третьего комитета ГА ООН Кузьмин заявил, что «сама жизнь подтверждает правоту крымчан, которые в 2014 году практически единодушно на референдуме высказались за воссоединение с Россией». Он указал, что «в отличие от нынешней Украины» в Крыму «не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке».
Кузьмин рассказал о том, что «творится в русскоязычных регионах» Донбасса – как свидетельствуют данные наблюдателей ОБСЕ, за две недели «количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», передает РИА «Новости».
«За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса», – сообщил зампостпреда России.
Он подчеркнул, что Украину «постоянно накачивают оружием западные спонсоры». Как заявил Кузьмин, «смерть, разрушения, унижение – это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины». «И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Потому что нападение на Крым – это нападение на Российскую Федерацию. На Украине это знают. И вы знаете», – сказал он.
Напомним, обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова», теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне». Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад».
В Турции проверяют сообщения о гибели оппозиционера Фетхуллаха Гюлена в США
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Информация о смерти оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США проверяется, полиция пока не дает комментариев, заявил глава представительства турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур.
Турецкий портал Oda TV утверждает, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США в ночь на среду. Еще один человек из его круга также мертв. Сотрудникам виллы дан приказ не общаться с прессой. Портал подчеркивает, что эти данные ему подтвердили представители спецслужб.
Между тем организация Гюлена выпустила видеоролик, на котором ее глава сидит в кресле и молится. Однако Oda TV считает этот ролик монтажом с кадрами из трех уже обнародованных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.
Какой-либо официальной или более конкретной информации относительно состояния Гюлена в других турецких СМИ пока нет.
«Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет долго скрывать это», – написал Джопур в Twitter.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.
Анкара признала главарем потерпевших поражение путчистов главнокомандующего военно-воздушными силами (ВВС) страны генерала Акына Озтюрка. Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.
Анкара оценила потери турецкой экономики от попытки госпереворота в 100 млрд долларов.
В ноябре 2019 года прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов ФЕТО, обвиненных Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года.
МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента страны о Крыме
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве, а также ждет от президента Румена Радева опровержений его слов о российском Крыме, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Ранее глава Болгарии во время предвыборных теледебатов назвал Крым российским.
«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В МИД отметили, что слова болгарского политика о Крыме сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений».
Напомним, Крым входит в состав Российской Федерации с марта 2014 года после референдума, проведенного в Крыму и Севастополе.
Ранее украинцы заявляли, что водная блокада Крыма завершилась неудачей, особенно после найденных пластов пресной воды под дном Азовского моря.
Музейщики Крыма решили обжаловать передачу скифского золота Украине
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Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», – цитирует РИА «Новости» Умрихину.
При этом, по ее словам, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам.
«Решение суда на руки так до сих пор и не получили. Ждем», – сказала Умрихина.
По ее словам, музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота.
«Они не отвечают на наши письма о состоянии, о требованиях о реставрации, чтобы допустить реставраторов. Все это очень странно», – сказала Умрихина.
Она считает, что вопрос с крымской коллекцией скифского золота лежит в плоскости не международного права, а политики. «Это всегда дает плохие результаты», – подчеркнула директор музея.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.
Аксенов сообщил о расследовании против министра культуры Крыма Новосельской
В отношении крымского министра культуры Арины Новосельской начаты следственные мероприятия, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
По его словам, правоохранительные органы разберутся в ситуации, установят все факты и обстоятельства, и сделают выводы в соответствии с законом.
Напомним, в марте на совещании у Аксенова министр культуры республики Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире.
На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС
Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».
«Для (президента России Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (...), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.
Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.
«В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Эксперт: Слова про Крым помогут Радеву выиграть президентские выборы в Болгарии
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Своим высказыванием Радев пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов. В Болгарии есть запрос на пророссийскую риторику. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее болгарский президент Румен Радев на теледебатах назвал Крым «российским» и призвал отказаться от практики санкций и «спекуляций» в отношении Москвы.
«Если быть точным, Радев сказал, что «сейчас Крым российский», а тут с ним и спорить невозможно. Он ведь не сказал, что Крым «законно принадлежит Российской Федерации» или что-то подобное. Но даже такое его высказывание вызовет раздражение у «пронатовски» ориентированных болгар. Впрочем, Радев на них и не опирается», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, большинство жителей Болгарии симпатизирует России. Поэтому призывы Радева добиться взаимопонимания с Москвой, отказаться от политики антироссийских санкций выглядят как «чисто политтехнологический прием», который призван помочь добрать недостающие голоса перед вторым туром выборов.
«Вряд ли болгарский лидер потеряет теперь голоса. Наоборот, Радев опирается на свое знание общественных настроений, иначе он вряд ли бы себе позволил такую реплику. Конечно, в Болгарии есть сторонники Запада, но даже они не обязательно выступают против Москвы. Кроме того, Крым – это все-таки не критически важный для большинства болгар вопрос», – отметил собеседник.
При этом не стоит воспринимать реплику Радева как признак перемен в отношении лидеров стран Евросоюза к проблеме Крыма, предупредил эксперт. «Болгария – маленькая страна, не имеющая особого влияния в таких делах. В этом плане мейнстримные либеральные СМИ просто передавят позицию Софии», – заключил Погребинский.
Накануне президент Болгарии Румен Радев, который пытается переизбраться на второй срок, провел теледебаты со своим соперником Анастасом Герджиковым. В ходе дебатов Герджиков назвал Крым «украинским» и призвал сохранять санкции, введенные против России.
«Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы, – ответил на это Радев. – Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – цитирует Радева «Страна.ua». На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: «Он сейчас российский». Президент добавил, что Российская Федерация не может быть для болгар моделью развития, но не может быть и врагом для них. По его словам, по поводу России много спекуляций, поэтому самое важное – искать диалог с Москвой.
Как известно, 14 ноября состоялся первый тур президентских выборов. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур, который состоится в ближайшее воскресенье.
В пятницу МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В МИДе отметили, что слова президента сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений». В Киеве от Радева ждут опровержения его слов.
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На Украине допустили поддержку Турции в возможном конфликте с Россией
В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева в надежде получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».
«Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически – если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине», – приводит слова Кочеткова РИА «Новости».
Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь «выражать глубокую обеспокоенность».
Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Британии и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляют США.
Накануне Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Посещавшему Крым актеру Добронравову не стали повторно запрещать въезд на Украину
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Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, несмотря на его выступления в Крыму, сообщили в СБУ.
«Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют», – заявили в ведомстве в ответ на запрос агентства «Украинские новости», передает РИА «Новости».
Также там пояснили, что не расследовали и не расследуют уголовных дел, заведенных после высказываний Добронравова о том, что Крым законно вошел в состав РФ.
Добронравов сыграл в сериале «Сваты», производимом студией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
В 2017 году на Украине запрещали показ сериала «Сваты», но позже киевский суд снял запрет.
В 2017 году Добронравова сочли угрозой нацбезопасности Украины – ему и актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», запретили въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.
В январе 2020 года служба безопасности Украины отменила запрет российскому актеру Федору Добронравову на въезд в страну.
Украинские военные провели учения со стрельбой вблизи границы с Крымом
Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
«На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
По данным пресс-службы, по легенде учений передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны. Военные успешно выполнили боевую задачу и отвергли силы условного противника.
Согласно сообщению, главной целью учений было то, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Как отмечается, военные с поставленными задачами справились.
Ранее украинские военные потренировались отражать сухопутную атаку из Крыма.
Военные Турции и США провели переговоры в Вашингтоне
Министерство национальной обороны Турции положительно оценивает состоявшиеся в Вашингтоне переговоры своей делегации с американскими коллегами, сообщили в ведомстве.
«В США состоялось заседание групп высокого уровня по обороне министерств обороны Турции и США. Заседание прошло в позитивной и конструктивной атмосфере. Были обсуждены двусторонние и региональные вопросы безопасности», – передает ТАСС сообщение минобороны Турции.
США, как известно, активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 «Триумф» у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. В минувшую пятницу Турция отчиталась в получении первой партии российских зениток.
Эксперты полагают, что угрозы «бить долларом» не беспочвенны, хотя сумма потерь, обозначенная в Вашингтоне, может быть и завышенной. «Турция вложила в программу истребителя F-35 около 2 млрд долларов. Если Анкара вдруг выйдет из контракта, ей придется платить неустойку, которая в два раза превысит начальную сумму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов.
Судя по сообщениям Пентагона, дополнительно раскошелиться придется и американскому бюджету. На прошлой неделе в минобороны США заявили: на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов из-за «потенциального применения санкций» в отношении неуказанных зарубежных стран. Средства военному ведомству необходимы для того, чтобы «найти новых поставщиков различных компонентов» для F-35. Издание The Drive предположило, что «неуказанной страной», скорее всего, является Турция.
Напомним, в начале ноября сообщалось, что делегации Минобороны Турции и США планируют провести встречу по теме истребителей F-35 в Вашингтоне.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия может заменить Турции американский F-35.
Эрдоган заявил о необходимости свести к минимуму разногласия между Турцией и Израилем
Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с израильским коллегой Ицхаком Герцогом высказал необходимость свести к минимуму разногласия между странами, сообщает пресс-служба турецкого лидера.
«В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Разногласия можно свести к минимуму, если действовать по проблемным вопросам в рамках взаимопонимания, говорится в релизе.
Эрдоган заявил о необходимости восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования. В приоритет нужно ставить развитие палестино-израильских отношений, начав мирный процесс. Налаживание контактов между Турцией и Израилем отвечает интересам стран.
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