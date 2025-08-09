Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
В Узбекистане задержали членов раскрытой в Москве террористической ячейки
На юге Узбекистана были арестованы двое членов группировки, разоблаченной ранее в России, причастной к международной террористической организации.
Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о задержании двух участников террористической ячейки, раскрытой ранее в Москве, передает ТАСС.
По данным ведомства, операция прошла в Кашкадарьинской области на юге страны, где были задержаны подозреваемые, связанные с международной террористической организацией, запрещённой в России.
В сообщении СГБ отмечается: «В результате активных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Республики Узбекистан совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, в России задержаны семь членов международной террористической организации, в Узбекистане – два». Эти данные появились в официальном телеграм-канале ведомства.
Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил, что деятельность ячейки, состоявшей из девяти иностранных граждан, была пресечена в Москве. Следствие зафиксировало, что радикалы при поддержке идеологов, находящихся на территории Евросоюза, занимались вербовкой трудовых мигрантов для участия в террористической организации.