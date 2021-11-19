На Украине допустили поддержку Турции в возможном конфликте с Россией

В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева в надежде получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».

«Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически – если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине», – приводит слова Кочеткова РИА «Новости».

Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь «выражать глубокую обеспокоенность».

Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Британии и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляют США.

Накануне Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

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