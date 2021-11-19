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На Украине допустили поддержку Турции в возможном конфликте с Россией
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В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева в надежде получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».
«Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически – если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине», – приводит слова Кочеткова РИА «Новости».
Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь «выражать глубокую обеспокоенность».
Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Британии и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляют США.
Накануне Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Сатановский: Турки считают русских терпилами и лохами
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«Реализуя экономические проекты с Турцией, нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, это мы уже и делаем», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сфотографировался с «картой тюркского мира», в который вошли ряд регионов России.
«Эрдоган может себе позволить быть наглым. Он об этом знает. Вообще эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети – ученики девятых классов, насколько я помню, – учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана. Это не секрет», – прокомментировал президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский снимок с Эрдоганом и картой.
«В турецких словарях для нас – жителей сначала Российской империи, потом СССР и теперь России – есть официальный термин: «московские гяуры». Вряд ли это что-то комплементарное («гяур» в переводе с турецкого – неверный – прим. ВЗГЛЯД). Справедливости ради, у турецких интеллигентов хватает совести покраснеть, когда их об этом спрашивают», – добавил собеседник.
По его словам, Россия на подобные выходки никак не отвечает, а всего лишь «балуется и играется». «Сейчас мы вкладываем в Турцию безумные деньги, – обратил внимание Сатановский. – Нам предлагают оплатить раздел завтрашней России и превращение бывшего СССР в будущую Оттоманскую Порту за свой счет. Собственно, мы уже это делаем».
«С точки зрения турок, мы терпилы, удивительные лохи... Потому что все те, кто проводят эти проекты по взаимодействию с Турцией, заработают здесь и сейчас. Такова текущая реальность. И Эрдоган это понимает», – заключил он.
Накануне лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану «карту тюркского мира». По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят: часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана. В интернете также появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и Бахчели, держащие эту карту вместе.
На прошлой неделе турецкий президент провел саммит Организации тюркских государств, куда помимо Турции входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. На саммите Эрдоган обозначил цели объединения и сообщил о принятии документа под названием «Видение тюркского мира до 2040 года».
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Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали»
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Переписка с министрами иностранных дел Франции и ФРГ достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя причину ее публикации.
«Ну, все люди, можно сказать – достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, (президент России Владимир) Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», – ответил он на вопрос, почему переписка была опубликована, сообщает РИА «Новости».
Лавров добавил, переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Украина впервые в истории решила импортировать огурцы из России
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Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.
Компания сообщила, что «на этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, то есть из России», передает РИА «Новости».
По данным торговых источников EastFruit, эти огурцы оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится уплачивать импортерам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией.
«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 гривен за килограмм (1,44-1,7 доллара). Соответственно на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 гривен за килограмм (0,19-0,38 доллара) дешевле. Есть также в продаже огурец из Белоруссии, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», – цитирует EastFruit одного из экспертов.
По данным компании, за первые восемь месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежих огурцов для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурцов на Украину были Турция и Белоруссия. Экспорт огурца за этот же период с Украины составил 4 тыс. тонн, он вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.
Ранее на Украине заявили о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз.
Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах», – приводит слова Меркель ТАСС.
«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды», – добавила Меркель после прошедшего в Берлине совещания с главами регионов ФРГ.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
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В Турции проверяют сообщения о гибели оппозиционера Фетхуллаха Гюлена в США
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Информация о смерти оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США проверяется, полиция пока не дает комментариев, заявил глава представительства турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур.
Турецкий портал Oda TV утверждает, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США в ночь на среду. Еще один человек из его круга также мертв. Сотрудникам виллы дан приказ не общаться с прессой. Портал подчеркивает, что эти данные ему подтвердили представители спецслужб.
Между тем организация Гюлена выпустила видеоролик, на котором ее глава сидит в кресле и молится. Однако Oda TV считает этот ролик монтажом с кадрами из трех уже обнародованных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.
Какой-либо официальной или более конкретной информации относительно состояния Гюлена в других турецких СМИ пока нет.
«Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет долго скрывать это», – написал Джопур в Twitter.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.
Анкара признала главарем потерпевших поражение путчистов главнокомандующего военно-воздушными силами (ВВС) страны генерала Акына Озтюрка. Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.
Анкара оценила потери турецкой экономики от попытки госпереворота в 100 млрд долларов.
В ноябре 2019 года прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов ФЕТО, обвиненных Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года.
Украинский депутат остался без наградного оружия после поздравления Путина
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива лишен наградных пистолетов в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского. Ранее депутат стал фигурантом дела о госизмене, поводом для которого послужило его поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину.
«Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина – прим. ВЗГЛЯД) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления коммуникаций Национальной полиции Украины.
Позже и сам Кива подтвердил, что сдал наградное оружие. В соцсети размещена видеозапись с моментом передачи пистолетов.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые были вручены ему в 2015 и 2016 годах. По словам Монастырского, Кива лишился пистолетов из-за недостойного поведения. Депутат в ответ назвал решение незаконным.
В среду Кива сообщил о том, что комиссия министерства образования Украины решила не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле.
Напомним, по иску партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Поводом стало поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину. В видеозаписи депутат назвал Путина лидером дружественного украинцам народа.
Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.
Ранее Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
Британский аналитик осудил панические заголовки в западных СМИ о подготовке Россией вторжения на Украину
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Сообщения западных СМИ на тему якобы планируемого «вторжения» России на Украину лишь наводят панику и усугубляют политическую ситуацию, не имя под собой реальных оснований, пишет в Foreign Policy докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Джефф Хоун.
Хоун отмечает, что «в последние несколько недель в западной прессе участились разговоры о российских военных шагах в ее южном регионе», Запад «настолько встревожен, что госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября предупредил Россию против какого бы то ни было возобновления агрессии против Украины», приводит перевод статьи InoPressa.
«Но действительно ли Россия собирается атаковать Украину? Ответ, основанный на эмпирических данных, звучит как решительное «нет». Эти шаги могут вызывать беспокойство, (...) но они не предвещают войны», – указал он.
Так, Россия «не предприняла никаких попыток скрыть передвижение своих сил как во время транзита, так и по их прибытии, на коммерческих спутниковых снимках показаны воинские части, расположенные на транспортных стоянках и в лагерях без какого-либо камуфляжа или маскировки». Реальное наступление «потребовало бы гораздо большей осторожности, и у него были бы другие предупреждающие знаки, такие как усиленные развернутые системы противовоздушной обороны и активация резервных подразделений».
«Тем не менее, новое вторжение на Украину или даже резкая эскалация боевых действий со стороны сил, поддерживаемых Россией – это глупая перспектива по нескольким причинам. Украинская армия на данный момент опытная, модернизированная и высоко мотивированная. Она не была бы легким противником – и любая война, помимо того, что она была бы чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения войск и материалов, имела бы высокий шанс вовлечь другие стороны, и у нее был бы ужасающий шанс стать ядерной. Даже если бы России все-таки удалось оккупировать Украину, что она от этого получила бы? Оккупация дорога, опасна и часто бесплодна, как США обнаружили в Ираке и Афганистане», – указывает Хоун.
Он подчеркнул, что «безрассудное поведение западной прессы и некоторых правительств – от панических заголовков в Bloomberg, предупреждающих о полномасштабном вторжении, до различных заявлений, в которых даются обещания защищать территориальный суверенитет Украины – только усилило напряженность в и без того напряженном регионе».
«Война никогда не бывает неизбежной, но, если действовать так, как будто она неизбежна, она гораздо более вероятна – и не менее разрушительна», – заключил автор публикации.
Между тем британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
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В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО
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Соединенные Штаты и другие страны НАТО отправляют на Украину новейшие системы вооружения, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, сделать еще один шаг к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«На лицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет «горячие головы» на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
«Вот это и является красными линиями. И то, что Россия решительные меры принимает на этом фоне, который отчетливо фиксируют наши оппоненты на Западе», – добавил Песков.
Ранее в четверг президент Владимир Путин подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
Публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском» формате, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию.
«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», – сказала она.
По ее словам, официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: «Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно».
«Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас еще только ранее утро, начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», – отметила Захарова.
По ее словам, «она (реакция) должна быть, потому что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции».
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Аксенов сообщил о расследовании против министра культуры Крыма Новосельской
В отношении крымского министра культуры Арины Новосельской начаты следственные мероприятия, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
По его словам, правоохранительные органы разберутся в ситуации, установят все факты и обстоятельства, и сделают выводы в соответствии с законом.
Напомним, в марте на совещании у Аксенова министр культуры республики Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире.
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины решил просить гражданство России
Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство России.
«В Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство (России) получить. Я надеюсь, что я получу российское гражданство», – заявил на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 гражданин Украины, по происхождению афганец Сургун Мангал, передает РИА «Новости».
Напомним, по поручению президента России три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России и других стран.
В Раде раскритиковали обсуждение спецопераций на телешоу
Глава пропрезидентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда на телешоу идет обсуждение спецопераций.
«Серьезно, мы просто выглядим смешными, когда как страна, я как глава фракции, высокопоставленные чиновники, депутаты, журналисты, вы как политики, сидим в эфире и разговариваем о спецоперациях. Ну бред какой-то. Давайте представим, что есть операция ЦРУ и сидят сенаторы, конгрессмены и друг другу это рассказывают», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова Арахамии.
По словам депутата, украинской власти вообще стоило воздержаться от каких-либо комментариев по данному вопросу. «Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать, была операция или нет, все, что они (власть) должны были сказать – такие операции не комментируются, независимо от того, была операция или не было. Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено – по закону», – добавил Арахамия.
Напомним, в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, раскрывшего детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», сообщалось, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась.
Новый министр обороны Украины счел главной задачей сотрудничество с США
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Министр обороны Украины Алексей Резников в качестве приоритета в новой должности назвал всестороннее развитие сотрудничества с США, сообщила пресс-служба Минобороны Украины по итогам встречи Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне.
«Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США через наполнение конкретными проектами рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы достичь синергии и взаимосовместимости секторов обороны», – приводит слова Резникова ТАСС.
Министр также отметил тесную коммуникацию военных ведомств Украины и США. «Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые сконцентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них», – сказал Резников.
Напомним, 4 ноября Рада назначила новым министром обороны Украины экс-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова. Вскоре после этого в ЛНР обвинили Резникова во лжи из-за утверждения о «законности» применения беспилотников ВСУ в Донбассе. Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что последние перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева.
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В Крыму пообещали довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины
В Крыму намерены привлечь Киев к ответственности за различные блокады полуострова, включая водную, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Трофимов заявил, что «наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба», передает РИА «Новости».
«Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», – подчеркнул он.
Все подтверждающие документы приложат к иску, добавил он.
«Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание», – заявил Трофимов.
Пока нет точно обозначенного срока подачи иска. Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.
Напомним, рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Выячнилась причастность к ним 12 граждан Украины.
Тем временем на Украине признали провал водной блокады Крыма после того, как под Азовским морем нашли пресную воду.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что уже несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.
Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.