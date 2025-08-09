Грузия обвинила Украину в безразличии к депортированным из России украинцам

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге, что сейчас в нейтральной зоне находятся 87 граждан Украины.

По его словам, «из соображений национальной безопасности» Грузия отказывается их пропускать в страну.

Александр Дарахвелидзе объяснил это как тем, что у этих граждан нет соответствующих документов, так и совершением ими в прошлом тяжких преступлений.

По его словам, грузинская сторона проводила консультации с украинскими дипломатами в Тбилиси, а также использовала сеть полицейских атташе для контактов с МВД Украины.

«Грузинская сторона предложила несколько механизмов для возвращения на родину этих лиц – как морским путем, так и воздушным. От морского пути украинская сторона отказалась, по организации воздушного чартерным рейсом нет официального ответа», – сказал замминистра.

Он выразил мнение, что украинская сторона намеренно затягивает решение вопроса, рассчитывая на то, что Грузия все же впустит этих лиц.

Замминистра заявил, что на этот счет позиция Грузии «категорическая» - граждане Украины с криминальным прошлым не будут допущены в страну.

По его словам, ранее около 15 депортированных на границе проводили голодовку, пытаясь привлечь внимание Киева.

«Обращаемся к украинским властям принять меры по возвращению этих лиц», – заявил он, отметив, что Грузия готова оплатить расходы на транспортировку.

Депортированные, находящиеся на КПП со второй половины июня, отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, около 80 граждан Украины, совершивших различные преступления и депортированные Россией, не были пропущены в Грузию.