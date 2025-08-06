Депортированные из России украинцы начали голодовку из-за невнимания Киева

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

МВД Грузии сообщило, что цель голодовки – найти поддержку посольства Украины в Грузии для скорейшего возвращения на родину.

Также голодающие рассчитывают на содействие Международного комитета Красного Креста.

МВД Грузии отмечает, что объявившие голодовку граждане Украины «не имеют никаких конкретных требований к грузинской стороне».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, около 80 граждан Украины, совершивших различные преступления и депортированные Россией, не были пропущены в Грузию.

Представитель пограничной полиции Лука Пааташвили заявил, что «большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления, такие, как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на територию Грузии – большой риск».

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что «Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через Молдавию».

«Ранее так были направлены около 40 граждан Украины, но сейчас процесс остановлен, так как Молдавия отказывает этим лицам, на счету которых много тяжелых преступлений, в транзите», – сказал он.

Депортированные, находящиеся на КПП со второй половины июня, отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.