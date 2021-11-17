Военные Турции и США провели переговоры в Вашингтоне

Министерство национальной обороны Турции положительно оценивает состоявшиеся в Вашингтоне переговоры своей делегации с американскими коллегами, сообщили в ведомстве.

«В США состоялось заседание групп высокого уровня по обороне министерств обороны Турции и США. Заседание прошло в позитивной и конструктивной атмосфере. Были обсуждены двусторонние и региональные вопросы безопасности», – передает ТАСС сообщение минобороны Турции.

США, как известно, активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 «Триумф» у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. В минувшую пятницу Турция отчиталась в получении первой партии российских зениток.

Эксперты полагают, что угрозы «бить долларом» не беспочвенны, хотя сумма потерь, обозначенная в Вашингтоне, может быть и завышенной. «Турция вложила в программу истребителя F-35 около 2 млрд долларов. Если Анкара вдруг выйдет из контракта, ей придется платить неустойку, которая в два раза превысит начальную сумму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов.

Судя по сообщениям Пентагона, дополнительно раскошелиться придется и американскому бюджету. На прошлой неделе в минобороны США заявили: на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов из-за «потенциального применения санкций» в отношении неуказанных зарубежных стран. Средства военному ведомству необходимы для того, чтобы «найти новых поставщиков различных компонентов» для F-35. Издание The Drive предположило, что «неуказанной страной», скорее всего, является Турция.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что делегации Минобороны Турции и США планируют провести встречу по теме истребителей F-35 в Вашингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия может заменить Турции американский F-35.