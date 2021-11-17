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Военные Турции и США провели переговоры в Вашингтоне
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Министерство национальной обороны Турции положительно оценивает состоявшиеся в Вашингтоне переговоры своей делегации с американскими коллегами, сообщили в ведомстве.
«В США состоялось заседание групп высокого уровня по обороне министерств обороны Турции и США. Заседание прошло в позитивной и конструктивной атмосфере. Были обсуждены двусторонние и региональные вопросы безопасности», – передает ТАСС сообщение минобороны Турции.
США, как известно, активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 «Триумф» у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. В минувшую пятницу Турция отчиталась в получении первой партии российских зениток.
Эксперты полагают, что угрозы «бить долларом» не беспочвенны, хотя сумма потерь, обозначенная в Вашингтоне, может быть и завышенной. «Турция вложила в программу истребителя F-35 около 2 млрд долларов. Если Анкара вдруг выйдет из контракта, ей придется платить неустойку, которая в два раза превысит начальную сумму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов.
Судя по сообщениям Пентагона, дополнительно раскошелиться придется и американскому бюджету. На прошлой неделе в минобороны США заявили: на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов из-за «потенциального применения санкций» в отношении неуказанных зарубежных стран. Средства военному ведомству необходимы для того, чтобы «найти новых поставщиков различных компонентов» для F-35. Издание The Drive предположило, что «неуказанной страной», скорее всего, является Турция.
Напомним, в начале ноября сообщалось, что делегации Минобороны Турции и США планируют провести встречу по теме истребителей F-35 в Вашингтоне.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия может заменить Турции американский F-35.
Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России
США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.
«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Ростех впервые показал беспилотный Checkmate
Госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Госкорпорация «Ростех» впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации.
«Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном сегодня на YouTube-каналах госкорпорации «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорации, а также в новом информационном спецпроекте», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate.
Назван срок постановки на вооружение стратегической системы ПРО С-550
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Первая мобильная система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение Воздушно-космических сил России до 2025 года, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«С-550 уже создана в «железе». Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы России. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», – приводит ТАСС комментарий источника по поводу заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Как сообщил источник, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. «В С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой», – добавил он, отметив, что морского варианта комплекса не предусматривается.
Напомним, 9 ноября в ходе селекторного совещания в военном ведомстве Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.
Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы ПРО) разрабатывалась в СССР в 1981–1988 гг. Прекращение работ по системе осуществлялось в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года.
Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate
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«Беспилотный истребитель пятого поколения, обладающий самыми современными возможностями и функционалом, но при этом более доступный, позволит России завоевать новые рынки на Ближнем Востоке», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее в сети был опубликован ролик, где «Ростех» представил беспилотный вариант истребителя Checkmate.
«В проморолике представлен самолет Checkmate в беспилотном варианте. Подразумевается, что он может выполнять миссии как автономно, так и совместно с одним из пилотируемых самолетов», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, наличие беспилотной версии истребителя значительно расширит возможности авиастроительного комплекса России. «Более того, беспилотная версия будет иметь более высокие летно-технические характеристики, – пояснил он. – Например, маневрирование можно будет осуществлять с большой перегрузкой из-за отсутствия человека на борту».
«Кроме того, отказавшись от целого ряда систем, необходимых для жизнеобеспечения человека, для информирования пилота о ситуации на борту и в окружающем пространстве, можно будет снизить массу истребителя и использовать ее либо для увеличения боевой нагрузки, либо для других целей, – рассказал эксперт. – Также важно то, что самолет можно будет использовать в самых опасных условиях для прорыва противовоздушной обороны, что существенно расширит возможности военно-воздушных сил страны-эксплуататора».
По мнению Пантелеева, перспективным рынком для продажи беспилотных истребителей может быть весь регион Ближнего Востока. «Там уже знают ряд наших изделий и систем. В этом плане выход на рынок с истребителем 5-го поколения, обладающим самыми современными возможностями и функционалом, но при этом за меньшие деньги, это очень хорошая возможность завоевать новые рынки», – отметил он.
«Но это, мягко говоря, далеко не весь мир. Если посмотреть на программу F-35, которую реализуют США, есть некий пул стран-партнеров, которые уже давно вошли в программу и получают самолеты. Кроме того, есть производители самолетов поколения 4++, – указал собеседник. – Задача России заключается в том, чтобы обойти на повороте как производителей самолетов поколения 4++, так и тех, кто имеет амбиции для реализации собственных программ 5-го поколения. Среди них – Южная Корея, Турция и другие страны. Причем с учетом того, что темпы создания самолета Checkmate заявлены очень высокие (первые серийные поставки ожидаются в 2023 году), у России есть все шансы завоевать заметную рыночную долю».
В понедельник госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate, сообщили в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
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Рособоронэкспорт на Dubai Airshow заключил контракты на 1,3 млрд долларов
Рособоронэкспорт в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 млрд долларов, сообщил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«В ходе работы Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 млрд долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.
Он подчеркнул, что по объективным причинам «назвать страны мы не можем».
Как сообщил гендиректор компании Александр Михеев, Рособоронэкспорт по итогам 2021 года поставит на экспорт 36 самолетов, почти 60 вертолетов, а также беспилотники.
«По линии Рособоронэкспорта в течение 2021 года предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и большие БПЛА (беспилотники)», – сказал Михеев.
По его словам, среди поставляемых в 2021 году образцов авиатехники: самолеты МиГ-29М, СУ-30 МКИ, СУ-35, УТС Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.
По словам Михеева, Рособоронэкспорт в ходе переговоров на Dubai Airshow 2021 получил обращения от иностранных заказчиков на поставку авиатехники на сумму более 2,5 млрд долларов.
По его словам, выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок.
Общий объем портфеля заказов Рособоронэкспорта сегодня составляет 52 миллиарда долларов.
«На сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около 4 млрд долларов, а в целом в портфеле заказов – техника ВВС составляет 42%, ПВО – 31%», – сказал Михеев.
Он отметил, что среди поставляемых в 2021 году за рубеж вертолетов: вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П.
Ранее Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия.
Чувство юмора советских летчиков удивило американцев
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Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента, говорится в рассказе одного из пилотов, который опубликован в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (F-10).
«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем – у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <...> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», – приводит отрывок из рассказа военного Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub. Как именно он узнал детали переговоров советской стороны, не уточняется, передает РИА «Новости».
В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, по словам автора сборника – эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.
Напомним, в минувшую субботу ВКС России зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Минобороны ответило на обвинения США в создании «рисков» для МКС
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Заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в Минобороны.
«В Минобороны считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там добавили, что Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе.
«Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют», – говорится в сообщении.
В Минобороны подтвердили, что российские Вооруженные силы провели испытание, в ходе него поражен недействующий спутник.
«15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Однако там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».
Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве.
В Минобороны подчекрнули, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства.
«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Флагман ВМС США завершил операции в Черном море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter флота.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Как отмечается, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО – STRIKFORNATO).
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Российский беспилотный вертолет научили стрелять авиационными ракетами
В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета «Термит» и пусков с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в шесть километров, сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Ранее в стране не применяли беспилотные вертолеты с ракетным вооружением.
На форуме «Армия-2021» показали разработанный НПП «Стрела» (входит в «Кронштадт») беспилотный вертолет проекта «Термит». Дрон демонстрировали с ракетами С-8Л концерна «Калашников».
«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.
Ранее сообщалось, что для российских военных создадут бесшумный вертолет, который обеспечит малозаметность для противника.
Напомним, в июле небольшой беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.
Лавров счел лицемерием обвинения США в связи с испытанием Россией вооружений в космосе
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Утверждения властей США, что Россия якобы использовала противоспутниковое оружие, являются лицемерием, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства – по меньшей мере лицемерие. Как вы правильно сказали, фактов никаких нет», – передает ТАСС слова Лаврова, прокомментировавшего соответствующие заявления Вашингтона.
Как заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон, представители НАСА находятся в Москве и планируют обсудить в среду с российскими коллегами испытания противоспутникового оружия, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
Как заявил Нельсон в интервью газете New York Times, сейчас в Москве находятся руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано и глава Космического центра имени Кеннеди во Флориде Боб Кабана. Он добавил, что они «планируют обсудить испытания с российскими коллегами завтра», передает РИА «Новости».
Нельсон отметил, что представители НАСА уже обсуждали произошедшее с Роскосмосом.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Модернизированному истребителю Су-30СМ решили дать улучшенное вооружение
Модернизированный истребитель Су-30СМ оснастят новым вооружением и усиленными двигателями, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.
«Модернизированный самолет [Су-30СМ] будет обладать расширенными боевыми возможностям, получит новое вооружение и более мощные двигатели», – цитирует ТАСС Чемезова.
По его словам, модернизация самолетов Су-30СМ уже ведется. «Действительно, мы ведем работу по совершенствованию истребителей Су-30СМ в интересах нашего основного заказчика», – уточнил Чемезов.
Су-30СМ (серийный, модернизированный) – двухместный сверхманевренный истребитель поколения «4++». Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок – 3,5 часа.
По словам Чемезова, возможность поставок однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate в войска обсуждалась с Министерством обороны.
«Да, хотели взять, конечно. Мы недавно обсуждали с министром [обороны], что им нужно сформулировать свое ТЗ, в каком облике они хотят видеть этот самолет. Сейчас тот облик, который мы сделали – за собственные средства и за средства Минпромторга», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок Checkmate в Вооруженные силы России.
Чемезов также отметил, что российскому военному ведомству машина может быть предложена в беспилотном варианте. «Checkmate можно не только пилотировать, можно и беспилотным сделать. К беспилотникам интерес сейчас большой», – сказал он.
Ранее госкорпорация «Ростех» впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate.
Россия заключила оружейные контракты в 2021 году на 10 млрд долларов
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Россия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.
«Несмотря на трудности, вызванные пандемией, взаимодействие с нашими партнерами устойчивое и конструктивное. Объем новых контрактов превысил 10 млрд долларов, что обеспечивает стабильность портфеля заказов, который находится на уровне 55 млрд долларов», – цитирует Шугаева РИА «Новости»
Как сообщала ранее пресс-служба «Рособоронэкспорта», только за время работы летних оружейных выставок типа МАКС, «Армия-2021» были заключены 30 контрактов на сумму более 3 млрд евро.
Шугаев подчеркнул, что предварительные оценки результатов ВТС в этом году показывают, что контрактные обязательства выполняются в соответствии с утвержденными графиками и предпосылок для невыполнения плановых заданий не наблюдается.
Ранее Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружений. А с ОАЭ Россия обсудила модернизацию «Панциря-С1».
Индия назвала место дислокации первого полка С-400
Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на границе с Пакистаном, сообщили источники в индийском оборонном секторе.
По информации источников газеты «Экономик таймс», часть ЗРС будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном, где она сможет отражать угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая, передает ТАСС.
Напомним, о начале поставок российских ЗРС С-400 Индии сообщил в воскресенье в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.