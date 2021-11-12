В Кремле отметили необходимость России в принятии мер безопасности

Североатлантический альянс предпринимает активные действия у российских границ, и потому Москва намерена предпринимать меры по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков, говоря о публикации агентства Bloomberg, где говорится о предупреждении от США Европе о якобы планах России по «вторжению» на Украину, подчеркнул, что это уже не первое подобное высказывание, передает РИА «Новости».

Москва не раз отвечала на это, что передвижение российских ВС на территории России ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, Россия не представляет ни для кого угрозу и развивается собственным путем.

«В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду), прежде всего НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будто то вода или будь то суша. Подобные заголовки – не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», – пояснил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что становится больше «провокационных действий», и упомянул ситуацию в Черном море, а также указал на активную разведдеятельность с воздуха натовских самолетов.

«Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку. Это же не наши друзья, да? Это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, да? Это летают самолеты тех, кто декларирует своей основной целью сдерживание, противодействие Российской Федерации, и те[, кто называет Российскую Федерацию врагом. Ну, соответственно, мы должны как-то себя страховать и хеджировать риски, что мы и делаем», – заключил он.

Ранее в Кремле обратили внимание на провокации кораблей НАТО у границ России в Черном море. Активист антивоенного движения предупредил НАТО об опасности провокаций против России в Черноморском регионе.

В среду в Минобороны России сообщали, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ России в Черноморском регионе. В тот же день американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины»