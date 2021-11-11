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Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море
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Президент России Владимир Путин обеспокоен активностью сил НАТО в Черном море, такие действия альянса у российских границ – причина повышенного внимания и повышенной предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил», – сказал Песков, говоря об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США в Черном море, передает ТАСС.
Он добавил, что проводятся «постоянные оперативные контакты между военными по конфликтингу и так далее» по поводу провокаций кораблей НАТО у границ России в Черном море.
«Контакты в целом были по линии генеральных штабов, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Об этом говорил и глава государства, и министр обороны», – заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки.
В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.
Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.
Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».
В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Байден заявил о сомнениях Путина в эффективности демократии
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Глава американского государства Джо Байден утверждает, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин якобы выражали сомнения в эффективности демократических систем.
Байден считает, что «мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась». Другие страны, по его словам, «видят разобщенность» США, «атаку 6 января» на Капитолий, а потому «спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха». «Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Байден, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США. Байден сказал, что не разделяет подобное мнение, и подчеркнул усилия США, направленные на борьбу с коронавирусом и восстановление экономики.
Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.
Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»
Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
Лавров рассказал о причинах учений НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США развивать политику сдерживания России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров указал, что «учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 1990-е годы и нашли свое воплощение в Основополагающем акте Россия-НАТО, полностью нарушенном в своей ключевой части», передает РИА «Новости».
Министр указал, что Москва в отношениях с альянсом «уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям, эта готовность, она обеспечена».
По его словам, в России «полностью готовы к любому развитию событий».
Ранее корабли Шестого флота США приступили к учениям в Грузии. До этого Украина назвала корабли США в Черном море гарантами безопасности.
Вместе с тем в МИД России ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму.
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Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - говорится в документе, указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
Гинцбург – один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.
Ранее Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину.
Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».
По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров.
Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.
Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв».
В Кремле подтвердили еще один телефонный разговор Путина и Меркель
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил еще один телефонный разговор президента России Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня они условились продолжить контакты», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее в телефонном разговоре Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе и повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко в разрешении миграционного кризиса.
Путину доложили о подписании контракта на создание российско-китайского тяжелого вертолета
Россия и Китай подписали контракт на создание тяжелого вертолета, заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», – цитирует Богинского РИА «Новости».
По словам Богинского, российская сторона займется разработкой трансмиссии, рулевого винта и противообледенительной системой. Проект рассчитывается примерно на 13 лет.
Также гендиректор «Вертолетов России» доложил главе государства, что в ближайшие пять лет компания намерена увеличить ключевые показатели.
«С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», – заверил он.
По словам гендиректора, для удержания лидерских позиций в мире холдинг намерен к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли – в четыре.
Холдинг сейчас может производить около 360 вертолетов в год.
Минобороны отметило рост интенсивности полетов авиации НАТО над Черным морем
Разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки, сообщили журналистам в Минобороны России.
«В прошедшие сутки российскими зенитными ракетными войсками над акваторией Черного моря сопровождались три разведывательных самолета государств – членов НАТО», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».
Там добавили, что речь идет об отправившемся с Крита стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, приближавшемся к российской границе на расстояние в 30 километров; о взлетевшем с авиабазы на Сицилии базовом патрульном самолете P-8А «Посейдон» ВМС США, приближавшемся к границе на расстояние 70 километров; вылетевшем с авиабазы в Румынии самолете-разведчике С-160G «Габриэль» ВКС Франции, приближавшемся к границе на 30 километров.
В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.
Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», – говорится в документе, сообщает РИА «Новости».
Добавляется, что указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.
В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.
Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.
Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.
Путин поблагодарил МВД за работу в период выборов и в условиях коронавируса
Глава российского государства Владимир Путин поздравил руководство и личный состав, а также гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел.
Президент поблагодарил их «за четкую и грамотную работу». Он отметил, что сотрудники МВД обеспечили порядок «в период сентябрьского единого дня голосования», а также решают «крайне ответственные задачи, связанные с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Путин заявил, что «к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования». Он подчеркнул, что от «отношения к службе, от профессиональных и личных качеств» сотрудников МВД «зависит, насколько оправдаются эти ожидания». Президент призвал и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Также он подчеркнул важность «предупреждения правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних». По его словам, власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников МВД и их семей.
В октябре МВД подсчитало ущерб от преступлений в России с начала года. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей, в результате преступлений погибли более 17 тыс. человек. Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-м преступлению оказались причастны несовершеннолетние.
Путин поставил на контроль вопрос доставки грузов на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин лично и правительство контролируют вопрос доставки грузов на Дальний Восток, проблема связана с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что меры принимаются по линии правительства, и также вопрос находится на контроле у президента.
«На Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком прежде всего импортных грузов», – констатировал представитель Кремля.
Он пояснил, что как только будут приниматься соответствующие решения и формулироваться поручения, Кремль сообщит в СМИ.
Ранее в прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли.
Во вторник у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам.
Анонсировано совещание Путина по предотвращению влияния энергокризиса на Россию
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду намерен обсудить меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на экономику страны, сообщили в Кремле.
«10 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства России. Основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику, с докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства России [Андрей] Белоусов», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости».
Также в ходе совещания планируется обсудить обеспечение внутреннего рынка продовольственными товарами, в нем будет принимать участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме того, в ходе совещания рассмотрят ряд текущих вопросов.