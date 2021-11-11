Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море

Президент России Владимир Путин обеспокоен активностью сил НАТО в Черном море, такие действия альянса у российских границ – причина повышенного внимания и повышенной предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил», – сказал Песков, говоря об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США в Черном море, передает ТАСС.

Он добавил, что проводятся «постоянные оперативные контакты между военными по конфликтингу и так далее» по поводу провокаций кораблей НАТО у границ России в Черном море.

«Контакты в целом были по линии генеральных штабов, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Об этом говорил и глава государства, и министр обороны», – заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки.

В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.

Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».