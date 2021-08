Эксперт указал на диссидентство Британии в НАТО В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО над Черным морем 12 августа 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев в интервью изданию «Военный вестник юга России». «Страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России. По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря. Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных «партнеров» в Южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году – около 530, а с начала этого года уже более 560», – приводит ТАСС слова командующего 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Гостев отметил, что к самолетам-разведчикам и беспилотникам США присоединялись самолеты Франции, а также тактическая авиация объединенных вооруженных сил НАТО. «Не один их пролет не остается незамеченным, средства противовоздушной обороны объединения круглосуточно следят за такими полетами, мы своевременно на них реагируем, строго соблюдая при этом международные нормативно-правовые нормы», – отметил военный. По словам Гостева, дежурные по ПВО истребители армии с начала 2021 года 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения зарубежных самолетов. Ранее Москва заявила о превращении Черного моря в опасную зону противостояния из-за НАТО.

Соловьев отреагировал на оскорбления русских экс-послом Азербайджана 11 августа 2021, 10:10

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг оскорбительных высказываний бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, профессора Исфандияра Вагабзаде в адрес русских. «Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram. Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «русскую нацию», передает Ura.ru. Среди оскорблений звучали слова «свиньи», «воняют» и другие. Протасевич рассказал, кто стоял за неудачной попыткой переворота в Белоруссии 11 августа 2021, 15:42

Фото: RT на русском

Текст: Елизавета Булкина

Оппозиционные журналисты и блогеры стояли за неудавшейся попыткой смены власти в Белоруссии в прошлом году, а не политики, рассказал сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он объяснил, что NEXTA превратился из оппозиционного медиаресурса в финансируемый из-за рубежа, в частности со стороны Польши, политический проект с антигосударственной направленностью. Протасевич рассказал, что он не стоял у истоков проекта NEXTA. «И более того, я к проекту присоединился, в принципе, только после того как (белорусского журналиста Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Чуденцова арестовали на границе, при его попытке, соответственно, уехать из Белоруссии в Польшу. Поэтому до этого времени, в принципе, я не имел никакого отношения к проекту. Я знал о его существовании, я знал, что Владимир работает со Степаном (Путило, создателем Telegram-канала NEXTA – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью RT. «И изначально это не был политический проект. Точно так же, наверное, как и большинство белорусских медиа, даже ныне закрытых, они не были изначально сугубо политическими проектами. Направленными сугубо, допустим, на антигосударственную деятельность. Отнюдь нет», – отметил Протасевич. «Я проект NEXTA воспринимал, я имею в виду Telegram-проект, как свой проект. И я им занимался. Для меня это было, действительно, мое детище. Что делал Степан, как, грубо говоря, директор всей организации, каким образом. Он мог с кем-то контактировать. С кем он общался, откуда он брал деньги, и так далее – это была его головная боль, и это были его дела. Я в них не лез. То есть, единственное, то что я раньше говорил, я просто видел в строке зачислений на кошельке PayPal – все», – пояснил он. Сейчас же Протасевич намерен создать свой проект. ««Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо все-таки делать какой-то отдельный медиапроект. Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине», – рассказал он. Кроме того, Протасевич заявил, что ушел от радикальной оппозиции, поскольку «это то, чего сейчас требует общество». «Потому что общество устало от оголтелой пропаганды с хейт-спичем. Общество устало от постоянных обвинений друг друга.... Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых – запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того – доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», – сказал Протасевич. Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В Баку резко осудили экс-посла Азербайджана за оскорбление русских 11 августа 2021, 12:20

Фото: Mahirxaldan/YouTube

Текст: Елена Лексина

«Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Так он отреагировал на оскорбительные высказывания бывшего посла республики в Белоруссии Исфандияра Вагабзаде в адрес русских. «В моем представлении Исфандияр Вагабзаде – человек абсолютно недипломатичного поведения и взглядов. Он просто мудак, несмотря на то, что занимал высокие посты и был послом во многих странах», – сказал Расим Мусабеков. Депутат уверен, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы. «Я не думаю, что Азербайджан выстраивает отношения с Россией исходя из всех глупостей, которые наговаривает Вагабзаде. Он в Азербайджане – никто. И его заявления не имеют никакого значения. Можно его хвалить или ругать, но сам по себе Вагабзаде не представляет интереса ни для государственных органов Азербайджана, ни для большинства азербайджанских граждан», – заключил собеседник. Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «русскую нацию». Среди оскорблений звучали слова «свиньи», «воняют» и другие. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-посла провокатором. «Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram. В 2019 году на азербайджанском информационном портале The First News вышла статья об отставном дипломате Исфандияре Вагабзаде, который, оставшись не у дел, но желая оставаться на виду, делает безумные заявления. Украинский военный перешел на сторону ДНР 11 августа 2021, 17:14

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Военнослужащий Вооруженных сил Украины решил перейти на сторону Донецкой народной республики, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», – цитирует Басурина РИА «Новости». Представитель народной милиции отметил, что сейчас с украинским военным проводятся следственные действия. В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике. Японцы восхитились результатами России на ОИ в Токио 11 августа 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Японское агентство Kyodo посвятило материал торжественной церемонии чествования российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио, на Красной площади в Москве, в комментариях читатели рассказали о восхищении сборной России. Издание пишет, что повсюду реяли государственные флаги России, а участники торжественной церемонии с подъемом пели государственный гимн, поздравляли и обнимали российских чемпионов, передает РИА «Новости». «Хотя российская делегация и выступала в значительно сокращенном составе, ей удалось завоевать 20 золотых медалей, и по «золотому» зачету занять пятое место», – говорится в материале. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Прекрасно, молодцы!», – написал пользователь maypo. «Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и ее международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир! Они мощно боролись!», – заявил pri. «Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!», – отметил m_f. «Я очень надеюсь, что Россия справится со всем этим допинговых скандалом и через четыре года в Париже выступит во всю мощь как полноценная национальная команда. Будем ждать!», – прокомментировал hihyoshi. «Так что там с теми, кто говорил, что Россия в Токийской Олимпиаде участвовать не будет?!», – задался вопросом app. Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете, но стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден удивил пользователей Сети поведением у Белого дома 11 августа 2021, 12:04 Текст: Наталья Ануфриева

Новая волна критики обрушилась на президента США Джо Байдена после того, как он якобы проигнорировал указания спецагента перед входом в Белый дом. Издание The Hill опубликовало кадры, на которых американский лидер возвращается в свою резиденцию по прилету из Уилмингтона, передает РИА «Новости». President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR — The Hill (@thehill) August 10, 2021 На записи видно, как представитель Секретной службы указывает Байдену на дорожку, ведущую к Белому дому, после чего президент решил последовать за агентом вверх по лужайке в президентское поместье. Издание Daily Mail пишет, что критики президента в Республиканской партии и пользователи Сети в очередной раз предположили, что политик страдает от деменции. Однако были и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил американского лидера о том, что нужно проследовать обходным путем. Ранее Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке. Отметим, что американский лидер довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, Байден неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). В июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными. Выяснилось, какую информацию британский дипломат мог передавать спецслужбам РФ 11 августа 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Сведения, которые сотрудник британского посольства в Берлине якобы передал российской разведке, касались борьбы с терроризмом, сообщают западные СМИ. Онлайн-журнал Focus Online сообщил, что «речь идет об информации, касающейся борьбы с терроризмом», передает РИА «Новости». Напомним, в среду гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы. Контрразведка ФРГ отказалась комментировать задержание британца, однако в МИД ФРГ заявили, что будут следить за развитием событий. Эксперт назвал причины массовых беспорядков в Вильнюсе 11 августа 2021, 11:28

Фото: Sputnik Литва/YouTube

Текст: Анастасия Куликова

«Литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для своих граждан, несогласных с линией правительства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя беспорядки в Вильнюсе во время антиковидных протестов. «Еще недавно Литва критиковала действия силовиков во время протестов, проходивших в России, Белоруссии и в Китае, – напомнил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. – А теперь в Вильнюсе полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и задерживает их в жесткой форме, анонсируя суровые меры наказания». По его словам, президент Литвы Гитанас Науседа, призвавший литовцев не путать демократию с анархией, – «обычный лимитрофный поджигатель, который всегда старается разжечь костер в доме у соседа, но при этом удивляется, когда собственные граждане не считают его легитимным лидером, представляющим интересы народа». Межевич уверен: решение властей Литвы ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса, стало лишь поводом для протестов. «На деле же причин, которые заставили людей прийти к стенам сейма, много», – добавляет политолог. «Среди основных – нежелание «кормить» офис госпожи Тихановской и прочих белорусских эмигрантов в условиях, когда денег не хватает на зарплаты врачам и учителям; непонятная миграционная политика и пограничный кризис с Белоруссией, непонимание того, зачем нужно портить отношения с Москвой, Пекином и Минском в условиях, когда Брюссель ограниченно поддерживает Литву», – перечислил собеседник. «Литовское руководство не способно решить эти проблемы. Поэтому и получилось то, что мы наблюдали вчера в Вильнюсе», – указал Межевич. «Что касается задержанных, то, думаю, что литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для граждан, несогласных с линией правительства», – считает Межевич. При этом эксперт сомневается в том, что протесты будут продолжаться. «Силовой сценарий подавления протестов в Литве победит», – заключил политолог. Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi. Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook. По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики. В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине. В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V» 11 августа 2021, 18:27

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао. «По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС. «По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она. COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета. От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. МИД Белоруссии предложил США оставить пять человек в посольстве в Минске 11 августа 2021, 15:44

Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. «До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном... На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне». «В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», – сообщил Глаз. МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом США в Минске. Также сообщается, что временный поверенный в делах США был вызван в белорусский МИД, ему сообщили об ответной реакции Минска на санкции. Напомним, в Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Правительство Великобритании также объявило о введении санкций. Навальному предъявили новое обвинение 11 августа 2021, 16:07 Текст: Елизавета Булкина

Следственный комитет предъявил блогеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Петренко, новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года. Следствие полагает, что деятельность созданной Навальным ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Управляли ФБК также Иван Жданов и Леонид Волков. «Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», – сказала Петренко. Также, отметила Петренко, Навальному было заранее известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями, а их проведение не было согласовано с органами власти. «Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», – подчеркнула Петренко. Ранее Росфинмониторинг внес некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (НКО-иноагенты и экстремистские организации) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал эти организации экстремистскими. Минюст официально внес ФБК** и «Штабы Навального*» в перечень запрещенных в России организаций. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Разлив нефти в районе Новороссийска оказался в 400 тыс. раз масштабнее 11 августа 2021, 10:46 Текст: Евгения Шестак

Площадь загрязнения от выброса нефти вблизи Новороссийска составила 80 кв. километров, а не 200 кв. метров, как утверждалось ранее, следует из спутниковых снимков российских ученых. Сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН исследовали радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1, сделанный 8 августа, передает РИА «Новости». «Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», – говорится в сообщении Института космических исследований РАН. 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий. Россия и Япония обсудили вопрос мирного договора по Курилам 11 августа 2021, 14:49 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги вопрос о мирном договоре по Курильским островам, сообщил российский МИД. Дипломаты переговорили относительно реализации договоренностей лидеров России и Японии о комплексном развитии двусторонних связей для их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области, сообщается на сайте ведомства. «Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», – сообщило министерство. В ходе переговоров министры также обсудили график дальнейших российско-японских контактов, в том числе церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Ранее издание The Asahi Shimbun заявило, что Япония провалила внешнюю политику в отношении России при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ, новому правительству следует ее пересмотреть. До этого президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил премьеру Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. В июле Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о необходимости реконструкции исторического центра Севастополя 11 августа 2021, 14:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудил планы реконструкции исторического центра Севастополя. По словам главы государства, работы по благоустройству не проводились очень давно. «Поговорим по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у вас есть предложения по плану дальнейшей работы, в том числе по исторической части города», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства отметил, что с советских времен в Севастополе не было реконструкции того, что «представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России». В свою очередь Развожаев попросил Путина помочь в формировании единого плана реставрации исторических зданий в центре города. По его словам, в настоящее время действительно «многое делается» для наведения порядка в центральной части Севастополя, идет масштабное благоустройство общественных пространств, передает РИА «Новости». «Владимир Владимирович, мое предложение: поручить правительству России совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план по каждому зданию, определить сроки и источники финансирования. И чтобы это было в одном документе. И в течение трех–четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования», – сказал Развожаев. Глава Севастополя рассказал, что работы по некоторым объектам уже ведутся. В том числе в этом году планируется завершить работы в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого, где ремонт ведется с 2018 года. Также в федеральную целевую программу развития Крымского полуострова заложены средства на ремонт одного из театров Севастополя, сейчас идет разработка проекта, а через два года планируется приступить непосредственно к ремонту. Между тем президент призвал минимизировать расходы жителей Севастополя при подключении газа к земельным участкам. Путин напомнил, что в целом уровень газификации в Севастополе достиг 41%. Развожаев ответил, что власти планируют принять меры по минимизации расходов для социально незащищенных категорий граждан, «чтобы были только физические, производственные расходы и никакие бюрократические расходы не грузили цену, и плюс сделать рассрочки или какие-то социальные выплаты». «Есть федеральная инициатива партии «Единая Россия», чтобы попробовать на федеральном уровне какие-то категории льготников здесь выделить, потому что, конечно, региональному бюджету сложно это будет сделать. Но мы этим сейчас активно занимаемся», – добавил губернатор. Ранее Развожаев заявил, что Севастополь в ближайшее время ждет активное развитие, поэтому важно думать о качественном водоснабжении. Сотрудник ФНС платил налоги за граждан из своего кармана 11 августа 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

В территориальной ИФНС Московской области проводится проверка сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за налогоплательщиков ради улучшения своих показателей отчетности. Как уточняется, сотрудник ФНС оплачивал незначительные суммы – от нескольких копеек до 100 рублей, сообщается в Facebook ЭСМИ «Закония». По мнению сотрудника, сложнее, дольше и дороже пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом «техническим» образом, либо в результате округления или доначисления пеней. В результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше, ухищрения налогового чиновника были вскрыты. Отмечается, что сейчас ведется проверка всей служебной деятельности сотрудника. Ранее в Пензенской области руководителя управления Федеральной налоговой службы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями.