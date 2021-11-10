Эксперт рассказал о возможном предназначении С-550

«Под названием С-550 может подразумеваться автоматизированная система управления, либо часть гиперзвукового ракетного комплекса дальнего перехвата», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Так он прокомментировал сообщение главы Минобороны о поставках в Вооруженные силы систем С-550.

«Пока есть только информация о том, что с 1981 по 1988 год шла разработка такого комплекса в рамках создания средств противоракетной обороны ближнего перехвата С-250, С-375. Точной марки не было указано, а потом он вроде бы вырисовался в систему С-550. Но проект был остановлен Михаилом Горбачевым. В 1991 году пусковой комплекс был уничтожен и на этом работы закончились. Такая официальная версия проходит во всех документах», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Фраза Сергея Шойгу о С-550, по словам эксперта, прозвучала в конце заявления министраи до этого момента о таком комплексе нигде не было упомянуто и никто о нем не слышал. Собеседник предположил, что, возможно, речь идет о противоракете ПРС-1 и системе «Нудоль» – части одноименного гиперзвукового ракетного комплекса дальнего перехвата. Но против этой версии тот факт, что это система дальнего, а не среднего перехвата. «Либо речь шла об автоматизированной системе управления. В свое время для комплексов С-300 это была система С-50 – вокруг Москвы, Первая армия особого назначения», – добавил эксперт.

Хатылев опроверг какие-либо аналогии с системами С-300 и С-350. «Система С-350 – это не аналог С-300, а ее замена как система средней дальности. Первая система С-300 ПТ имела ракету с дальностью стрельбы 75 километров. Потом появилась ракета дальностью 90 км. Но основное название системы было – многоканальный комплекс средней дальности. Так вот средство ПВО С-350 «Витязь» создавалось как комплекс средней дальности. Он имеет отличие с точки зрения программного обеспечения и обладает более мощными возможностями по помехозащищенности. Это уже более современная машина. Даже механические узлы выполнены по современной технологии. На сегодняшний день С-350 будет заменять большое количество комплексов С-300 старых модификаций: ПС, ПТ», – напомнил бывший начальник зенитно-ракетных войск.

Во вторник на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на совещаниях в Сочи, которые прошли 1–3 ноября, президент России Владимир Путин «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

В этой связи военный эксперт Алексей Леонков заявил, что новая система С-550, скорее всего, придет на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

«Возьмем тот же комплекс С-350 – он был создан на замену С-300ПС – системе ПВО средней дальности, одна пусковая установка которой могла запускать четыре ракеты, а С-350 – уже 12. Думаю, что С-550 пойдет по такому же пути – это будет улучшенная версия С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей», – считает специалист.

Эксперт предположил, что новую систему решили назвать именно С-550, а не С-450, потому что в ней будут применены, в том числе, технологии, которые впервые внедряются на С-500 «Прометей», а «пятисотка» останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественной ПВО-ПРО.

Ранее Путин заявил, что в скором времени ожидается поставка в войска России системы С-500 «Прометей» и напомнил про планы США по размещению ракет средней дальности в Европе, что, по его словам, представляет большую опасность и угрозу для России.

В июле Минобороны РФ сообщало, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО. Тогда же концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны подписали контракт на поставку первой партии С-500. Китаю также предложили задуматься о покупке С-500.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие регионы России первыми прикроет новая система С-500 «Прометей», и чем она отличается от С-400.

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