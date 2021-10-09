Выросло число погибших после обрушения дома в Батуми

Количество погибших из-за обрушения части здания в Батуми выросло до девяти человек, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.

«Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, и поисковые работы будут завершены», – цитирует Гомелаури РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате обрушения погибли восемь человек.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура в стране из-за гибелей жителей дома в Батуми.

В центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.