Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми человек

Объявивший голодовку Саакашвили начал принимать пищу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после ареста в Тбилиси, принимает пищу, сообщил глава специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Ника Цхварашвили. Личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе заявил, что тот «продолжает голодовку».

Цхварашвили сообщил, что у Саакашвили «был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду». Экс-президент Грузии, как рассказали в специальной пенитенциарной службе, «начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок». Цхварашвили отметил, что «так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения», передает ТАСС.

При этом Кипшидзе заявил, что экс-президент «силен и чувствует себя хорошо», «продолжает голодовку и сказал, что не прекратит ее». По мнению врача, Саакашвили «пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе», передает РИА «Новости».

Кипшидзе заявил: «Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок – и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия».

Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.

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