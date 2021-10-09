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Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми человек
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Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося дома в Батуми еще два тела, число погибших возросло до восьми человек.
«Спасатели изъяли из-под завалов в Батуми тела еще двух человек. До этого глава МВД Вахтанг Гомелуари сообщал, что велись поиски трех человек, среди них мать с ребенком», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Имеди».
Ранее было известно о пятерых погибших.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура в стране из-за гибелей жителей дома в Батуми.
В центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.
Объявивший голодовку Саакашвили начал принимать пищу
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после ареста в Тбилиси, принимает пищу, сообщил глава специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Ника Цхварашвили. Личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе заявил, что тот «продолжает голодовку».
Цхварашвили сообщил, что у Саакашвили «был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду». Экс-президент Грузии, как рассказали в специальной пенитенциарной службе, «начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок». Цхварашвили отметил, что «так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения», передает ТАСС.
При этом Кипшидзе заявил, что экс-президент «силен и чувствует себя хорошо», «продолжает голодовку и сказал, что не прекратит ее». По мнению врача, Саакашвили «пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе», передает РИА «Новости».
Кипшидзе заявил: «Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок – и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия».
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.
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На складе грузинской тюрьмы не нашлось телевизора для Саакашвили
На складе Руставской тюрьмы, куда поместили экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, нет телевизора для него, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сказали, на складе нет, потому не могут установить в камере телевизор», – сообщил адвокат.
Заключенные в Грузии не могут пользоваться интернетом и телефоном, однако имеют право приобретать телевизор на свои деньги.
Тем временем грузинская оппозиция сообщила о намерении властей «физически и морально уничтожить бывшего президента».
Депутат от оппозиции Тако Чарквиани заявила, что «получила из службы госбезопасности сведения о том, что Саакашвили готовятся сначала морально, а затем физически уничтожить». Она призвала международное сообщество защитить бывшего президента, осужденного на три и шесть лет за тяжелые преступления. Чарквиани анонсировала «многотысячные акции» в поддержку Саакашвили.
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Сторонников Саакашвили высмеяли за белое белье
Грузинская телеведущая Нанука Жоржолиани, известная своими симпатиями к Михаилу Саакашвили, призвала жителей страны вывешивать в поддержку арестованного экс-президента полотенца и белье белого цвета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если вы думаете, что Саакашвили не должен сидеть в тюрьме, повесьте на веревку или в окне белое полотенце или майку, что-то белое, пусть (власти) видят, как много тех, кто против его заключения», – сказала она в прямом эфире.
В соцсетях ведущую высмеяли. Пользователи пишут, что «люди перестали вывешивать белье, чтобы про них не думали, что они поддержали этот почин», а также предлагают девушкам, поддерживающим экс-президента, «вывешивать белые трусы».
«Это уже не смешно, – отмечает один из пользователей. – Это ненормальные, неадекватные люди (сторонники Саакашвили). Это – путь в психбольницу».
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
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Американский дипломат назвал премьера Грузии и Саакашвили «государственной отравой»
Бывший посол США в Грузии Ян Келли оскорбительно высказался в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Оба они – отрава для государства, как и все политики, в том числе в моей стране, которые ставят выше национальных интересов персональную власть и конфликты», – заявил он.
Так экс-посол прокомментировал заявление главы правительства Грузии о том, что возвращение Саакашвили связано с его планами устроить революцию.
Также премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».
В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Ранее в США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили.
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Саакашвили отклонил просьбу патриарха Грузии прекратить голодовку
Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, объявивший голодовку 1 октября в день ареста в Тбилиси, отклонил просьбу патриарха Илии Второго прекратить ее.
С Саакашвили в тюрьме в Рустави в четверг встретился секретарь патриарха Михаил Ботковели, который сообщил, что бывший президент, «при всем выраженном им уважении к Илие Второму, заявил о том, что не намерен менять решение (о голодовке)».
«Мы говорили несколько минут, слабости у него я не заметил», – сказал представитель ГПЦ.
Михаил Ботковели также сообщил, что бывший президент попросил вернуть ему нательный крестик. Со своей стороны, адвокаты Саакашвили сообщили, что у него по-прежнему нет в камере телевизора и матраса. Администрация тюрьмы это пока не комментировала.
Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».
В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Саакашвили портит Грузии отношения с Западом.
Автор грузинского гимна призвал Украину сделать выбор между Тбилиси и Саакашвили
Известный грузинский поэт Давид Маградзе, являющийся автором гимна страны, предложил Украине определиться, является ли она другом Грузии или поддерживает «криминала» – экс-президента Михаила Саакашвили, являющегося ее гражданином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Украина – друг Грузии, украинцы – наши друзья и союзники. Но сейчас Украина должна определиться, является ли она союзником, стратегическим партнером Грузии или является союзником и стратегическим партнером криминала (Саакашвили)», – сказал он в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).
По его словам, арест Саакашвили не скажется негативно на внешнем имидже Грузии. «Мы – независимая страна, на этом пути мы делаем правильные шаги», – сказал Маградзе.
По его словам, «вероятно Саакашвили решил вернуться в Грузию, желая опять установить свой преступный режим».
«Логично – Саакашвили всех отправлял в тюрьму, а сейчас сам оказался в ней. Все его замыслы устроить революцию, хаос обречены», – сказал автор гимна Грузии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили, политик отсидит свой срок в Грузии.
Вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной.
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Люди оказались под завалами рухнувшей пятиэтажки в Батуми
Один подъезд пятиэтажного жилого дома по неизвестной пока причине полностью обрушился в центре Батуми на улице «26 мая» в пятницу, под завалами есть люди, спасатели уже спасли двух детей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Данные о жертвах пока не поступали.
На месте работают врачи.
Дом построен в 1980-е годы.
Погранслужба Украины начала проверку по факту выезда Саакашвили
Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту выезда экс-президента Грузии и главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили из страны, несколько чиновников отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», – передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда» слова Демченко.
По его словам, на данный момент ряд должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, Демченко ответил, что не может предоставить такую информацию, поскольку она является конфиденциальной.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Напомним, арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.
Эта квартира также принадлежит Цомая.
Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
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Стало известно число оставшихся людей под завалами дома в Батуми
От десяти до пятнадцати человек могут оставаться под завалами обрушившейся в пятницу в полдень пятиэтажки, сообщил прибывший на место глава МВД Вахтанг Гомелаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Министр сообщил, что на связь из-под завалов выходят два человека. На месте работают до двухсот спасателей. Вахтанг Гомелаури сообщил, что, по предварительным данным, причиной обрушения могли стать выполнявшиеся в доме в одной из квартир на нижних этажах с нарушениями правил техники безопасности строительные и ремонтные работы. В Батуми направился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
До этого из-под завалов извлекли подростка и госпитализировали, он жив. Также был спасен младенец.
«В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети – в школе. В настоящее время в развалинах ищут около восьми человек», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании «Рустави 2».
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены ребенок и мужчина, они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы пока неизвестно. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа, сообщила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе.
Найдена первая жертва обрушения жилого дома в Батуми
Из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Батуми извлекли тело пожилой женщины, сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Женщина стала первой найденной жертвой обрушения. До этого из-под завалов живыми извлекли четырех человек, в том числе ребенка. Спасательные работы продолжаются, передает ТАСС.
Глава МВД Вахтанг Гомелаури заявлял, что под завалами, предположительно, остаются трое детей, но пока эту информацию «точно подтвердить» не удалось, передает РИА «Новости».
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Сообщалось, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут оставаться от десяти до 15 человек.
Сторонники Саакашвили намерены провести масштабную акцию в его поддержку в Тбилиси
Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» 13 октября планирует провести большую акцию в Тбилиси с требованием освобождения Михаила Саакашвили, а также назначения внеочередных выборов, сообщила телекомпания «Пирвели».
Оппозиционеры в четверг провели заседание политсовета. В разговорах с журналистами они отметили, что начинают мобилизацию сторонников из регионов, и вместе с освобождением Саакашвили будут требовать назначения внеочередных парламентских выборов.
«Масштабный митинг пройдет 13 октября на площади Свободы, перед которым региональным управлениям было дано указание мобилизовать людей», – сообщила телекомпания, передает РИА «Новости».
Между тем, адвокат Саакашвили Ника Гварамия зачитал очередное послание экс-президента, в котором он призывает сторонников поддержать его на запланированной акции. По его словам, победа оппозиции во втором туре местных выборов, который состоится 30 октября, крайне важна для страны и для его освобождения из заключения.
Ранее грузинская телеведущая Нанука Жоржолиани, известная своими симпатиями к Михаилу Саакашвили, призвала жителей страны вывешивать в поддержку арестованного экс-президента полотенца и белье белого цвета.
Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
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Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до четырех человек
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Батуми тела четырех человек, сообщило МВД Грузии.
В сообщении говорится, что «поисково-спасательные работы продолжаются», тела нашли «поздно ночью». Кроме того, «из-под завалов вывели двух раненых», они госпитализированы, передает РИА «Новости».
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Сообщалось, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут оставаться от десяти до 15 человек. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.
Депутат Рады назвал арест Саакашвили «подарком» Путину от спецслужб США
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Американские спецслужбы «заманили» под контролем Госдепа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, чтобы «сделать подарок» российскому президенту Владимиру Путину, как компенсацию за Южную Осетию, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
По словам украинского депутата, спецслужбы США «сказали ему, что, мол, все у тебя будет в порядке, приезжай».
«А то, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину», – сказал Кива в эфире телеканала «Первый независимый», передает радио Sputnik.
Депутат подчеркнул, что в Грузии «все контролирует» Госдеп, поэтому организовать коридор для Саакашвили не представляло сложности, в то время как сам экс-президент был уверен, что с ним ничего не случится.
По его словам, арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку, но 8 октября снова начал принимать пищу.
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Саакашвили пожаловался на задержку судебных слушаний
На странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook появилось обращение к международному сообществу, в котором говорится о якобы задержке судебных слушаний по делу его делу.
В сообщении указывается, что «в соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд», но Саакашвили «уже девять дней держат в тюрьме без слушания», и его адвокату «судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается».
По его мнению, так грузинские власти якобы пытаются не допустить появления экс-президента на публике перед запланированным вторым туром выборов.
«Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», – подчеркивается в обращении.
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку, но 8 октября снова начал принимать пищу.
В Грузии объявили траур по погибшим в результате обрушения жилого дома в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура в стране из-за гибели жителей дома в Батуми, обрушившегося в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Уже установлено, что погибли шестеро, включая детей. Еще троих жильцов спасатели продолжают искать. Спасен один из жителей дома.
Задержаны три человека – владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, делавших ремонт. По данным газеты «Батумелеби» («Батумцы»), местные власти не разрешали проводить работы в этом доме, но собственник вел их с нарушением всех правил. Он объединял квартиру с подвалом. Теперь задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Данный дом в самом центре столицы Аджарии был построен в 1980-е годы.
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.