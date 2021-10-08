После похищения младенца осужден бывший главврач роддома Йошкар-Олы

Уральский благотворитель «разочаровался» в избитом в метро Москвы мужчине из-за просьбы о денежной помощи

Уральский благотворитель Егор Бычков заявил, что разочаровался в избитом дагестанцами в метро Москвы мужчине из-за того, что тот попросил о финансовой помощи в соцсетях.

«Сначала подумал, что норм чувак, который замечание сделал дагестанцам в метро. А он в тот же день решил монетизироваться на волне хайпа, начал денежку себе клянчить и попросил граждан оплатить его поступок. Разочарован», – написал Бычков в Facebook (авторская орфография здесь и далее сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

Речь идет о посте пострадавшего Романа Ковалева в Instagram, где тот сообщил о своем состоянии и попросил о финансовой помощи.

Бычков затем добавил, что ему «сложно представить, что среди моих друзей и знакомых, оказавшихся в подобной ситуации (а такие истории, конечно, вообще не редкость), кто-то бы начал в Instagram деньги просить за сломанный нос».

«Ну даже ладно – решил компенсировать за счет добрых людей лечение и временную нетрудоспособность. О какой сумме речь? Может, счет ему выставили за лечение? Нет. И выставят ли – совсем не обязательно. А где он работал, сколько зарабатывал и сколько стоит его простой? Судя, что под постом о помощи уже 15 тыс. комментариев, там давно насобирали на 100 операций и 10 лет работы. Сейчас-то на что собираем – реально интересно? Просто, чтоб было? Так, может, чем миллионы этому парню собирать, помочь каким-нибудь другим реально нуждающимся?» – задался вопросом он.

Бычков добавил, что если Ковалев «не может без помощи других людей», то ему следует опубликовать счет на лечение, отчет о собранной сумме, а затем закрыть сбор «в ту же минуту».

«Сейчас люди переводят на какое-то лечение, хотя на лечение он давно собрал, но молчит об этом. Не знаю, почему люди против эффективной благотворительности. Лично я – за», – заключил он.

Егор Бычков – уральский благотворитель, возглавлял фонд «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле (основатель фонда – Евгений Ройзман). Стал известен в России в 2010 году – он был осужден на три с половиной года колонии строгого режима за применение пыток к больным, проходящим лечение в реабилитационном центре. Его признали виновным в побоях, похищении человека и незаконном лишении свободы.

Дело вызвало общественный резонанс. За Бычкова вступились журналисты, правозащитники, представители шоу-бизнеса, высокопоставленные чиновники. В ноябре 2010 года Свердловский областной суд снял с осужденного обвинения в нанесении побоев и похищении людей. Вместо этих эпизодов Бычков был признан виновным по статье УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц». Ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

Сам Бычков после оглашения решения суда высшей инстанции об изменении наказания на условный срок заявил, что отказывается возглавить реабилитационный центр для наркоманов и не будет восстанавливать свой центр в Нижнем Тагиле.

Конфликт в метро Москвы произошел вечером 4 октября 2021 года в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. Ковалев заступился за девушку, за что был жестоко избит пьяной компанией.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить женщину, которая нажала тревожную кнопку в поезде столичного метро, где избивали мужчину, а также указала полиции на нападавших. Кроме того, он поручил наградить и Ковалева.