Стало известно, как похитительница ребенка проникла в роддома в Йошкар-Оле

Подозреваемая в похищении ребенка из роддома в Йошкар-Оле смогла попасть внутрь здания через общий подвал из соседнего корпуса, рассказала глава минздрава Марий Эл Марина Панькова.

«Такое ЧП произошло в перинатальном центре в Марий Эл впервые... Перинатальный центр – это несколько зданий, которые соединены между собой подвальным помещением. Женщина проникла через подвал в хирургический корпус (где лежала мать с ребенком). А вышла она через служебный вход, где заходят сотрудники и студенты, проходящие практику», – пояснила Панькова, передает РИА «Новости».

У похитительницы был такой же халат, как у пациенток перинатального центра.

«У нее была конкретная цель... Но этим занимаются следственные органы, я не могу говорить», – сказала глава ведомства.

Министр уточнила, что к руководству учреждения в скором времени применят «все административные меры» и поблагодарила неравнодушных жителей республики, которые помогли в поисках похищенной девочки.

«Ребенок абсолютно здоров, проведено его комплексное обследование группой специалистов, чтобы исключить все возможные патологии... Его поместили в детскую городскую больницу, мама будет находиться вместе с ним в палате «Мать и дитя». В ближайшее время будем их выписывать», – заключила Панькова.

Напомним, по факту похищения несовершеннолетней были возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «халатность». Во вторник ребенка нашли, а подозреваемую в похищении задержали.