Похищенная из роддома в Йошкар-Оле девочка найдена

В Министерстве внутренних дел по Республике Марий Эл сообщили, что новорожденная девочка, которая пропала из перинатального центра Йошкар-Олы, найдена.

Девочка обнаружена живой, передает ТАСС.

«По предварительной информации, это ребенок, похищенный в понедельник», – сообщили в ведомстве, добавив, что сейчас ее личность устанавливается.