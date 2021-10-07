|
|
Украинский дипломат назвал всех российских журналистов террористами
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава департамента международной безопасности украинского МИД Владимир Лакомов заявил, что все российские журналисты являются террористами.
После заседания Первого комитета ГА ООН дипломату задали вопрос РИА «Новости», услышав что вопрос адресован от российского агентства, Лакомов отказался говорить.
«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», – заявил он.
Отвечая на вопрос о том, все ли российские СМИ – террористы, Лакомов заявил: «Да, пропагандистские террористы».
Он добавил, что российские СМИ якобы «обучены не тому, чтобы сообщать людям правду».
Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
|
|
Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
|
|
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
|
|
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
|
|
Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
|
|
Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
|
|
Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
В Литве назвали условие «возвращения» Крыма в состав Украины
|
|
Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится», заявил экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в беседе с изданием «День», что Крым вернется Украине лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени», передает РИА «Новости».
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», – сказал он.
При этом бывший глава литовского государства обратил внимание властей в Киеве, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.
«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», – заключил политик.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Авиаэксперт объяснил притязания «Мотор Сич» на российский бренд «Ми»
|
|
«Возможно, дело будет пересмотрено и компании придут к внесудебному решению, которое устроит обе стороны. Но это не спасет украинское предприятие от постепенного умирания», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее украинская компания «Мотор Сич» попросила Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми».
«Текущий спор вызван тем, что «Мотор Сич» участвовал в продвижении на рынок своей продукции под маркой «Ми», что является очевидным нарушением авторского права», – считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, украинская компания больше защищается, нежели борется с Россией в суде.
«Возможно, дело будет пересмотрено и стороны придут к внесудебному решению, которое устроит обоих. С другой стороны, формально АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» входит в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», из-за чего ее руководство не имеет права не реагировать на явное нарушение авторских прав со стороны «Мотор Сич», – пояснил собеседник.
Эксперт напомнил, что украинская компания «Мотор Сич» еще с советских времен занималась изготовлением двигателей для вертолетов «Ми» и была одним из самых мощных предприятий на постсоветском пространстве.
«До 2014 года взаимоотношения российских компаний с «Мотор Сич» были вполне конструктивными, – рассказывает Гусаров. – Однако после событий 2014 года украинские власти начали перекрывать предприятию, несущему в буквальном смысле «золотые яйца», возможность сотрудничать с Россией. В результате на российском рынке произошло почти полное замещение продукции «Мотор Сич». А на внешних рынках компания стала терять свои перспективы».
«Поэтому компания начала искать другие способы существования. Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, «Мотор Сич» этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать», – сетует эксперт.
«Что касается России, у нас нет подобных проблем, включая использование бренда теперь уже украинского государственного предприятия «Антонов», выпускающего самолеты «Ан». Над всеми модификациями самолетов этой марки, произведенными в России, осуществляет свой авторский надзор украинская компания «Антонов». Здесь к России не может быть никаких претензий», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде усомнились в существовании Украины в середине XXI века
|
|
Экс-депутат Рады Евгений Мураев во время общения с подписчиками своего YouTube-канала заявил, что Украина может не дожить до 2050 года.
Бывший парламентарий напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы, что вызывает у граждан недовольство, которое, по словам политика, может привести к противостоянию между украинцами, передает РИА «Новости».
«Тут [Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба кричит, что русские выдали 490 тыс. паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И все, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель», – посетовал Мураев.
По словам политика, проблемы Украины может решить федерализация страны. Как считает экс-депутат, большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.
Бывший парламентарий назвал унитарное устройство страны капканом, который заложили основатели современной Украины. Мураев подчеркнул, что эта форма организации государства не подходит для страны «с такой историей и территорией». В качестве примеров успешных и устойчивых государств с федеративным устройством страны Мураев назвал Россию, Германию и США.
В прошлую субботу в Раде предрекли раздел Украины в случае «третьего Майдана».
В июле заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что в период с 2016 по 2020 год российское гражданство получили почти 1 млн граждан Украины. В МИД подчеркнули, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
Рада отправила в отставку спикера Разумкова
Депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Соответсвующее решение поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах, передает РИА «Новости».
Процедуру отставки инициировали депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Во фракции объяснили это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков обвинения отвергает.
Во вторник Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента». Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого зампредседателя Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте. Он рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады.
В Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского
Готовность к формулированию повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отсутствует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, в настоящее время отсутствуют общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
Накануне Песков заявлял, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
Зеленский освободил Стефанчука от должности представителя президента в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого зампредседателя Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте.
«Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины», – говорится в тексте указа главы государства на сайте офиса президента.
Отмечается, что Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады.
Ранее Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента».
Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады. До этого он заявил, что конституция Украины позволяет президенту досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях, но у главы государства нет основания распускать Верховную раду.
На пост спикера Рады выдвинули Руслана Стефанчука
Парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.
«Фракция политической партии «Слуга народа» провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук», – написала пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.
Палийчук отметила, что на должность его первого заместителя предложено назначить главу партии, замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.
Отправленный в отставку с поста спикера Рады Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины, передает ТАСС.
Ранее депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Во вторник Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента». Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого зампредседателя Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте. Он рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады.
Погранслужба Украины начала проверку по факту выезда Саакашвили
Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту выезда экс-президента Грузии и главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили из страны, несколько чиновников отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», – передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда» слова Демченко.
По его словам, на данный момент ряд должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, Демченко ответил, что не может предоставить такую информацию, поскольку она является конфиденциальной.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Напомним, арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.
Эта квартира также принадлежит Цомая.
Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве заявили об интересе Анкары к производству БПЛА Bayraktar на Украине
Турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Другие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, безусловно, это дальнейшие шаги развития военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar на Украине. Турция интересуется возможностями украинского «Антонова», – цитирует Кулебу РИА «Новости».
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.