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Украинcкая община Крыма обвинила Киев в обмане ООН по крымской тематике
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Киев уже несколько лет обманывает ООН, заявляя о так называемой «агрессии» с российской стороны в крымском регионе и выставляя свою страну жертвой, при этом не обращая внимание на ущерб, который Киев оставил полуострову водной и другими блокадами, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«Правительство Украины несколько лет обманывает ООН и мировое сообщество, пытается выставить Украину жертвой. Под предлогом защиты от так называемой «российской агрессии» Украина закрывает телеканалы без решения суда. Грубо нарушаются права языковых меньшинств. Так называемый форум «Крымская платформа» (посвященный «возвращению» полуострова в состав Украины) это показал»,а– сказала Гридчина во время своего выступления на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, проходящей в формате видеоконференции, ее слова приводит РИА «Новости».
Она отметила, что «Крымская платформа» продемонстрировала, что международные институты защиты прав человека становятся бесполезными.
«Киев заявил, что хочет защищать права жителей Крыма. Но никто на форуме не сказал о проблемах крымчан, проблемах, которые создала Украина, нарушив базовые права человека. Именно с нарушения базовых прав начинаются глобальные изменения к худшему. Украина перекрыла доступ воды в Крым. Два миллиона крымчан почувствовали на себе это», – подчеркнула глава украинской общины Крыма.
Гридчина подчеркнула, что Крым пережил пять устроенных Украиной блокад: экономическую, водную, транспортную, энергетическую и информационную.
«Водная блокада не возымела нужных для Украины результатов, и она сделала следующий ход – продовольственная и энергетическая блокады на фоне санкционной политики в ноябре 2015 года. Вспомните недавний инцидент – подрыв газопровода в крымском селе Перевальное. Совершение диверсии было осуществлено завербованными агентами из Украины, в чем они уже признались правоохранительным органам», – напомнила она.
Гридчина призвала киевские власти перестать «подрывать» мирную жизнь крымчан.
Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2»
Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача.
По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности.
Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о «наглой» Украине
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Украина провалила реформы, усугубила внутренний раскол, не смогла сохранить традиции и модернизировать страну, а теперь наглостью прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «наглой» международной политике Киева.
«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», – написала Захарова в Telegram.
По ее мнению, украинские власти решили действовать «по-голохвастовски» и наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.
«Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и... нагло», – добавила она.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского
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Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры».
Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка».
По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС.
В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова.
Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег».
«Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов).
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие.
Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа
Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег».
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме
Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости».
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
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Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов
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«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины».
«То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт.
«В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович.
«После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров».
По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой».
«В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).
В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.
Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.
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В Кремле допустили возможность прямых поставок газа Украине
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Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить.
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона
Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
«Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из России – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии.
Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
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Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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В Германии призвали поставить на место посла Украины в Берлине
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Украина не войдет в Евросоюз и НАТО при нынешнем правительстве Германии, однако все может измениться при работе нового кабинета министров, куда наверняка войдут представители партии «Зеленые», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее украинский посол Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине попасть в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
«Украина очень активно поддерживается в Германии партией «Зеленые», рядом политиков ФРГ, антироссийски настроенными СМИ, а также государственными деятелями Польши. Они очень активны в переписывании истории и в попытках нового прочтения итогов и хода Второй мировой войны», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, эти силы нельзя недооценивать, ведь с ними работают профессиональные историки. «Они хотят поставить знак равенства между большевизмом и национал-социализмом, приравнять Сталина к Гитлеру. Цель украинских властей, и Мельника в том числе – убедить Берлин признать, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, а главным пострадавшим от нападения гитлеровских войск была Украина. Потому ее нужно сейчас экономически поднимать и защищать от «агрессии России», – указал собеседник.
Другой целью Украины является попытка усилить свою национальную идентичность и просто получить больше внимания Запада, для чего Киеву нужно постоянно поддерживать антироссийские проекты.
«Украинские власти при поддержке ряда западных политиков постоянно поддерживают тезис: «Украина – это анти-Россия». В целом немецкие власти Мельника пока игнорируют, потому что он ведет себя слишком нагло. Однако Берлин должен не просто не слышать посла, а ставить его на место. Раньше власти ФРГ при необходимости одергивали даже американского дипломатического представителя. И меня удивляет, почему сейчас Берлин не отвечает главе украинского посольства», – признался Рар.
Впрочем, как будет себя вести следующее правительство, в состав которого наверняка войдут «Зеленые», сложно прогнозировать. «Все может измениться даже в худшую сторону. На это Мельник и рассчитывает. Киев допускает, что «Зеленые» будут носить Мельника на руках и приобщаться к его требованиям», – заключил аналитик.
В понедельник посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Тимошенко обрушилась на «Нафтогаз» с критикой за завышенные тарифы
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала компанию «Нафтогаз» за то, что тарифы в восемь раз превышают себестоимость добычи газа на Украине.
Тимошенко прокомментировала слова Отто Ватерландера, который перед отставкой с поста главного исполнительного директора «Нафтогаза» оценил себестоимость добычи газа на Украине в гривну за кубометр. В компании его заявление опровергли.
Тимошенко подчеркнула, что «иностранец <...> сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего». «А почему продают сегодня по цене до восьми гривен – в восемь раз дороже?» – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Она заявила, что годовая прибыль «Нафтогаза» – 76 млрд гривен (2,8 млрд долларов), что составляет 60% «всего, что тратится на здравоохранение». Тимошенко упрекнула «Нафтогаз» в заработке «с завышенных тарифов на газ и тепло». По ее мнению, «это скандал огромного масштаба». «Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…» – заявила она.
Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 1,2 тыс. долларов.
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Трастовым владельцем офшорной компании Зеленского оказался глава СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщается в фильме-расследовании журналистов «Следствие. Инфо».
В рамках «досье Пандоры» в зале Малой оперы в Киеве был показан фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Главный редактор «Следствия. Инфо» Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за пять часов до показа фильма позвонил ей и отменил показ, но после общественного резонанса фильм все же был показан, передает РИА «Новости».
«В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов... То есть номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе», – говорится в фильме.
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» также сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер... Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», – сообщает центр.
Сообщается, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран.
В досье задействованы репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 млн файлов, полученных в результате утечки.
Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.
Приобретенный у Британии ледокол прибыл в Одессу
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В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций, сообщила пресс-служба министерства образования страны.
«Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол James Clark Ross – уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года... Следующие недели продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Украина купила этот ледокол у Великобритании для открытия новых возможностей для украинской науки и ученых. По данным одесского издания «Думская», ледокол обошелся в 5 млн долларов, он будет работать в составе Национального антарктического научного центра.
В частности, ледокол позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана; решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций; создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами; проводить исследования в Арктике и других регионах океана.
После завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление судна и будет объявлено его новое название. Торжественная церемония переименования ледокола, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.
Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса – британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике.
«Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно», – заявил директор НАНЦ Евгений Дикий.
Ранее сообщалось, что Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown.
На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию
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Транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся, в настоящее время идет реэкспорт из хранилищ, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», – написал Макогон в Facebook.
Ранее венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
На Украине определились с планом спасения от холодов
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Чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС).
В стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. Подобные условия станут настоящим испытанием для нового правления Нафтогаза, отмечает «Экономическая правда».
На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).
Проблему решили, опубликовав постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы выплатит Нафтогазу компенсацию за потерю контроля на ГТС в 2020 году из-за разделения.
Издание со ссылкой на источники сообщает, что размер компенсации составит 51 млрд гривен, большую часть в размере 48 млрд выплатит «Оператор ГТС Украины». Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.
Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.