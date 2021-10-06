Продажи легковых автомобилей и LCV в России за месяц упали на 22%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в сентябре снизились на 22,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составили 119,485 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за период с января по сентябрь 2021 года в РФ было продано 1,2 млн автомобилей, что на 15,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС.

«В сентябре 2021 года продано всего 119,485 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%. Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года: всего продано 1 млн 260 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей», – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Также АЕБ в России ожидает сохранения негативного тренда на рынке автомобилей еще на несколько месяцев.

«Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев», – отметил Штэрцель.

По его словам, несмотря на крайне нестабильную ситуацию, комитет автопроизводителей АЕБ попробует в ноябре пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год.

Напомним, продажи новых легковых автомобилей в России в августе упали на 17%.