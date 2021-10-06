Московскую студентку вынудили раздеться на «кастинге»

Студентку из Москвы обманом заставили обнажиться на «кастинге» для клипа, после чего ее шантажировали с помощью этого видео, вынудив выплатить за ролик 10 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девушка-первокурсница из Московского государственного института культуры (МГИК) увидела в мессенджере Telegram объявление с предложением сняться в клипе. Она отправила заявку на указанную почту, а позже созвонилась с «помощником режиссера» в Skype», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Подозреваемый заставил показать девушку паспорт на камеру, чтобы убедиться, что ей есть 18 лет, после этого сказал снять верхнюю одежду и белье, она согласилась. Ей сообщили, что перезвонят.

Через некоторое время девушке в соцсетях написала неизвестная, она показала кадры из «кастинга» и потребовала перевести 10 тыс. рублей, в ином случае неизвестная грозила опубликовать кадры. Студентка выплатила шантажистке требуемую сумму, но затем обратилась в полицию. Проводится проверка.

В объявлении говорилось о поиске девушки от 18 до 24 лет с «красивой фигурой», ей обещали 30 тыс. рублей и оплату транспорта и билета. Также объявление могло заинтересовать из-за намека на рэпера Моргенштерна в адресе почты morgenklip@mail.ru.

Собеседник добавил, что описываемые события произошли в середине сентября, а с заявлением девушка пришла на днях.