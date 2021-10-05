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Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России
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Зимой Молдавия хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, заявил вице-премьер, министр по инфраструктуре страны Андрей Спыну.
Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз».
Молдавия «рассчитываем продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре-декабре платить 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первый триместр следующего года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.
Министр сказал, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.
Британцы указали на виновных в повышении цены на газ в Европе
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Заявления об возможности Москвы получить «огромную власть» над экономикой ЕС из-за энергетического кризиса являются итогом недоброжелательного поведения в отношениях с российской стороной, считают читатели британского издания Daily Express.
«ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно. Если будет еще одна война, не дай бог, глобальное потепление станет наименьшей из наших проблем», – цитирует читателя Birdmaniw РИА «Новости».
«Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать ее» – добавил Sdemnips.
«Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны», – считает K69tie.
«Причина нынешней газовой проблемы – бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу «Северного потока – 2», поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», – указал FoxyStar
«Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», – подвели итог читатели.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.
В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2»
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Процедура сертификации «Северного потока – 2» проводится, но противники проекта могут пытаться мешать этому, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», – заявил Грушко РИА «Новости».
Он пояснил, что сложно предсказать, как будут действовать противники проекта.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября.
Ранее Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа
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Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.
Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».
Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.
«Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.
Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме
Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости».
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
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В Кремле допустили возможность прямых поставок газа Украине
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Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить.
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Транзит газа в Венгрию через Украину остановлен
Транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще, согласно информации оператора ГТС Венгрии.
Информации на сайте оператора свидетельствует о том, что прокачка газа через пункт «Берегово» на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 млн кубометров. В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше – 18,528 млн кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше – в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 млн кубометров, передает РИА «Новости».
По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствует.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Тимошенко обрушилась на «Нафтогаз» с критикой за завышенные тарифы
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала компанию «Нафтогаз» за то, что тарифы в восемь раз превышают себестоимость добычи газа на Украине.
Тимошенко прокомментировала слова Отто Ватерландера, который перед отставкой с поста главного исполнительного директора «Нафтогаза» оценил себестоимость добычи газа на Украине в гривну за кубометр. В компании его заявление опровергли.
Тимошенко подчеркнула, что «иностранец <...> сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего». «А почему продают сегодня по цене до восьми гривен – в восемь раз дороже?» – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Она заявила, что годовая прибыль «Нафтогаза» – 76 млрд гривен (2,8 млрд долларов), что составляет 60% «всего, что тратится на здравоохранение». Тимошенко упрекнула «Нафтогаз» в заработке «с завышенных тарифов на газ и тепло». По ее мнению, «это скандал огромного масштаба». «Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…» – заявила она.
Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 1,2 тыс. долларов.
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На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию
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Транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся, в настоящее время идет реэкспорт из хранилищ, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», – написал Макогон в Facebook.
Ранее венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
Украинцев предупредили о неизбежности энергетического кризиса
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Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».
Во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения Украины, экономист Алексей Кущ заявил, что из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате страну ожидает энергетический кризис, передает РИА «Новости».
Суслов согласился с прогнозом эксперта и рассказал, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 млрд кубометров сырья. Эти запасы в основном идут на поставки в Европу.
«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», – уточнил он.
По мнению экс-министра, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. «Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», – подчеркнул он.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предсказал развал Украины без доходов от транзита российского газа в Европу. В свою очередь председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник предсказал серьезный экономический кризис на Украине из-за рекордных цен на газ.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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В Европе цена на газ упала на фоне новостей о заполнении «Северного потока – 2»
Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2», котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Чуть позже динамика скорректировалась и падение замедлилось до 40 долларов. На 18.20 мск стоимость фьючерса на бирже составляет 1160 долларов за тыс. кубометров, передает ТАСС.
Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила исторический рекорд и превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила исторический рекорд и превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 4 октября впервые достиг 99,99 евро за МВт·ч, или 1200,36 доллара за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.
Напомним, 1 октября цена на газ в Европе на открытии достигла 1199 долларов за тысячу кубометров.
Украине предсказали «газовую инквизицию» и «очищение морозом»
Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, заявил украинский экономист Алексей Кущ.
Как отметил экономист, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.
«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами», – передает слова Куща РИА Новости со ссылкой на издание «Главред».
По его словам, реальную ценность реформ в украинском «Нафтогазе» можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как оказалось, реформы «Нафтогаза» хорошо работают тогда, когда есть 3 млрд долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, отметил Кущ.
«Цена «реформ» «Нафтогаза» – это уродский анбандлинг по созданию «независимого оператора» ГТС (газотранспортной системы), мощности которого не интересны никому: ни вредному Газпрому, ни няшным европейским операторам», – указал экономист.
По его мнению, резкая реакция киевских властей на заключение Венгрией контракта с Газпромом в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию. «Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая «газовая инквизиция» будет во благо», – заключил Кущ.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Напомним, в воскресенье оператора ГТС Венгрии сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще.
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Украине пообещали рост банкротств и безработицы
На Украине ожидается рост безработицы, банкротств, а также серьезный экономический кризис, все это может случиться из-за рекордных цен на газ, заявил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.
Страна покупает сырье по биржевым ценам, потому топливо обходится ей в 3,5 раза дороже, чем другим странам, заявил Олейник, передает РИА «Новости».
«Расспрашивал друзей в ЕС. <...> Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине – 1100 евро», – пояснил он.
По биржевым ценам покупают либо новые потребители, либо те, кто захотел часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.
Из-за этого могут подорожать все товары, так как цены на энергоносители заложены в каждый продукт. Потребителям вскоре придется отказаться от покупок определенной продукции, а производители не смогут повышать цены, хотя расходы и продолжат расти.
«Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета «лягут», расходы взлетят. <...> Вопрос банкротств – вопрос времени», – добавил Олейник.
Самый сильный удар придется на перерабатывающую промышленность, которая и так находится не в лучшем состоянии из-за условий на импорт.
«И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии», – заключил он.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
Из-за хлопка газа в Нижнем Новгороде пострадали два человека
В Нижнем Новгороде два человека пострадали из-за хлопка газа, обрушились балкон и межтамбурные перекрытия, эвакуированы 100 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«В субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном жилом доме, газифицированном, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадало 2 человека» – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Загорания нет.
В МЧС России отметили, что эвакуированы 100 человек. Сообщается, что на месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.
Ранее при взрыве газа в частном доме в Махачкале пострадали пять человек, из них трое детей.
Цена акций Газпрома обновила максимум апреля 2008 года
Цена акций Газпрома обновила исторический максимум, поднявшись выше 369,5 рубля впервые с апреля 2008 года, следует из данных торгов Московской биржи.
К 13.00 мск акции Газпрома росли на 1,67% – до 369,33 рубля, при этом в ходе торгов понедельника котировки поднимались до 369,66 рубля – нового исторического максимума, передает РИА «Новости».
Ранее цена газа в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.