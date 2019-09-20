Молдавия предварительно договорилась продлить контракт с Газпромом

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что «Молдовагаз» и Газпром предварительно договорились о продлении действующего контракта на поставки газа еще на несколько лет.

«Я так понимаю, что желание и активность со стороны Газпрома в продлении нынешней формулы, нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть», – сказал Додон на Молдово-российском экономическом форуме, передает ТАСС.

Кроме того, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину.

«У нас есть достаточно оптимизма для того, чтобы говорить, что поставки будут. Мы работаем над продлением контракта с Республикой Молдова. Буквально на прошлой неделе прошло обсуждение, была встреча с представителями Украины. Мы понимаем, что больших рисков по транзиту газа через Украину нет», – сказал он.

Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продляя контракт. В июле 2019 года Игорь Додон заявил об обеспокоенности в связи с возможным прекращением транзита газа через Украину с 2020 года.

При этом в сентябре 2019 года стало известно, что тарифы на российский газ для Молдавии с 1 октября снизятся на 10–15 долларов, а с 1 января скидка может достичь 45–50 долларов.