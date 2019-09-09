Додон заявил о значительной скидке на российский газ для Молдавии

Тарифы на российский газ для Молдавии с 1 октября снизятся на 10–15 долларов, с 1 января скидка может достичь 45–50 долларов, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет составлять 10–15 долларов, а итоговый механизм позволит нам не повышать тариф на газ в этом году, а в следующем году с 1 января цена может быть ниже на 45–50 долларов, а с 1 апреля цена может стать на 70 долларов меньше», – цитирует РИА «Новости» президента.

Сегодня республика, по его словам, приобретает у Газпрома газ по 235 долларов за 1 тыс. кубометров.

Додон отметил, что для Молдавии было бы выгоднее продлить действующее соглашение, чтобы избежать повышения стоимости топлива.

«Что касается вопроса транзита газа – у нас есть три варианта на сегодняшний день, я не буду детально о них рассказывать. Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ», – добавил Додон.

Ранее сообщалось, что Додон и Путин во время встречи в Москве договорились, что в этом году повышения тарифов на газ для Молдавии не будет, а в следующем возможно снижение.

Также накануне в Молдавии поставки российского газа в республику увязали с договоренностями Москвы и Киева.

Пока Молдавия закупает газ у Газпрома по договору от 2008 года, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года.