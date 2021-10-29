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Арестович: Украина не будет отказываться от Минских соглашений
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Украина на намерена отказываться в одностороннем порядке от выполнения Минских соглашений по Донбассу, пока нет альтернативы, заявил 29 октября внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Украина пока вариант отказа не рассматривает, а любое действие должно найти ответ на вопрос: «Чтобы что?».
Минские соглашения он назвал сложным путем, но который все же обеспечивает договоренность, политико-дипломатический путь урегулирования.
«Альтернативой являются боевые действия. Пока нет другой альтернативы в разрезе международных договоренностей, надо придерживаться тех соглашений, которые есть, даже если их эффективность 1,5%», – цитирует Арестовича РИА Новости. Заявление политик сделал в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее в российском МИДе не исключили варианта дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева. В ведомстве заявили, что украинская сторона сознательно нарушает договоренности по прекращению огня.
В Киеве обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетики
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Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила в эфире «4 канала», что на данный момент ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим, по ее мнению, власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ситуация, по ее словам, объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (...) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», – считает она.
Из-за этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация.
«У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», – заключила парламентарий.
Напомним, на Украине образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
В июле Украина запросила аварийную помощь у России и Белоруссии из-за нехватки электричества.
Позже сообщалось, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».
Шарий сфотографировался на фоне Кремля
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Независимый журналист, блогер и лидер оппозиционной украинской политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий приехал в Москву и сфотографировался на Васильевском спуске возле Кремля.
Шарий опубликовал фотографию в Instagram.
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Он предположил, что это вызовет активный отклик в соцсетях и в комментариях к посту.
Подписчики поприветствовали блогера в России, а также предложили провести фан-встречу.
Напомним, на Украине против Шария заведено немало дел.
СБУ 16 февраля предъявила блогеру обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать блогера.
Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Также он заявил, что обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины.
В августе Шарий высказался о введенных против него и его семьи санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками Зеленского.
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
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Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
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Зеленский намекнул на благодарность УПА за «освобождение» Украины от нацистов
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Украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.
Как заявил Зеленский, «нацисты были изгнаны» 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом Зеленский не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь. Он отметил, что Украину освобождали «с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления», а также «всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу». Следует отметить, что УПА* украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.
По словам Зеленского, «истинную свободу и независимость Украина обрела только в 1991-м», но страна «будет всегда поклоняться подвигу всех и чтить память обо всех, кто защищал и защитил ее от нацизма», пишет «Страна.ua».
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На украинского депутата Киву завели дело о госизмене после обращения к Путину
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В отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы возбуждено уголовное дело по статье «госизмена» из-за обращения к президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР».
«В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье... «Государственная измена». Уголовное дело было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии «УДАР» Виталия Кличко», – приводит РИА Новости сообщение партии.
Письмо поступило из офиса генпрокурора к председателю исполкома «УДАР» Артуру Палатному. По результатам рассмотрения заявления были внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения. По факту уголовного дела начато досудебное расследование. Ранее Палатный заявлял, что теперь Киву должны лишить депутатского мандата, а также наложить санкции против него.
Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения, назвал его сильным лидером и пожелал ему здоровья. Депутат, используя маску Мастера Йода, сказал: «Да пребудет с вами сила».
Видео вызвало широкий резонанс.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата.
Американский дипломат подняла тост за интеграцию Украины в НАТО
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Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за евроинтеграцию страны в НАТО, и призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России».
«Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!», – цитирует тост Кристины Квин пресс-служба посольства США, передает РИА «Новости».
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
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Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить
на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Зеленский прокомментировал применение Bayraktar в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность», – говорится в заявлении на сайте президента Украины.
Во время общения со СМИ в Одессе Зеленский заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе.
«Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», – подчеркнул Зеленский.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Доктор Комаровский пожаловался на «использовавшего» его Зеленского
Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его для пиара.
Еще во время предвыборной гонки Комаровскому пообещали, что он будет отвечать за медицинское направление в стране, поэтому медик стал членом команды Зеленского. После победы на выборах новый президент обещанную должность Комаровскому не дал, передает РИА Новости.
По словам Комаровского, с 2010 года, когда он начал вести телепередачу «Школа доктора Комаровского», он быстро стал популярным, из-за чего многие политики хотели заручиться его поддержкой.
«Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации», – сказал Комаровский в интервью «Украинской правде».
Как рассказал медик, после выборов ему предложили лишь идти в депутаты. Президента он сейчас видит только по телевизору.
Ранее Комаровский объяснил, почему переболевшим коронавирусом необходимо вакцинироваться. Он пояснил, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.
В Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия якобы останавливает поставки энергетического угля на Украину.
Герус заявил в Telegram, что «Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину».
«Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
По его информации, поставки прекратятся с 1 ноября.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.
В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
США призвали союзников снять ограничения на поставки Киеву вооружений
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Вашингтон считает, что его союзники должны снять ограничения на поставки Украине «летальных оборонных средств» в качестве «помощи», заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Купер отметила, что американцы передали Украине «оборонные летальные средства» – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, по словам Купер, «у ряда союзников по-прежнему есть ограничения», некоторые «касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны», другие – «продажи». В Пентагоне полагают, что «у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты». «Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Киев получил три партии комплексов Javelin. Первая поставка в 2018 году включала 37 комплексов и 200 ракет, вторая – летом 2020 года – десять пусковых установок и 150 ракет. Объемы третьей поставки, которую осуществили в котябре 2021 года, не сообщались.
В кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Минэкономразвития объяснило прекращение поставок Россией энергетического угля Украине
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Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, в ноябре начнутся поставки другого вида угля, заявили в Минэкономразвития.
«Поставки энергетического угля Украине прекратились в связи с растущими потребностями внутри страны. Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.
В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
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Киев обвинил церковь в «российской пропаганде» против вакцинации
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что на Украине якобы действует «российская сеть» агитаторов против вакцинации от COVID-19.
Данилов заявил, что «в СНБО разоблачили целую российскую сеть». Участники сети якобы «атаковали информационное пространство» Украины. По версии Киева, в России «сеть рассказывает: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», а на Украине «наоборот говорит: «Не надо». «И к сожалению, в этом принимает участие церковь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Напомним, на Украине в красной зоне находятся восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии.
Украина предоставила Молдавии газ в долг
Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
В соответствии с решением украинских властей, Молдавии предоставлена «экстренная помощь» – временная ссуда газа – для «стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», сообщил Макогон. По его словам, так «поступают друзья и партнеры», передает РИА «Новости».
Макогон утверждает, что в 2018 году Газпром якобы «за 15 минут до начала поставки заявил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины». По версии Киева, «почти подобную ситуацию переживает Молдавия». Со ссылкой на СМИ Макогон заявил, что Москва «готова предоставить скидку в случае политических уступок». Как заявили на Украине, «это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия». Киев призвал Европу «начать реагировать на агрессивное поведение» Газпрома, которое якобы «привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
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В Крыму призвали возбудить уголовное дело о краже скифского золота
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Необходимо возбудить дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, сами музеи следует признать потерпевшими, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.
Молохов заявил, что «итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация со скифским золотом подпадает под несколько статей Уголовного кодекса России, в частности, под ст. 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой» и ст. 190 «Невозвращение на территорию России культурных ценностей».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекцию скифского золота вывезли в Амстердам. Когда встал вопрос о ее возвращении, российская и украинская стороны начали спор о принадлежности коллекции.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.
Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев отказаться от претензий на скифское золото.
Украина объявила о начале поставок газа в Молдавию
Украинская компания Нафтогаз выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. Energocom, уже началась транспортировка 500 тыс. кубометров газа, сообщила пресс-служба Нафтогаза.
«Уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тыс. кубометров газа», – передает сообщение украинской компании ТАСС.
Контракт на поставку партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между НАК «Нафтогаз Украины» и S.A. «Energocom».
При этом Нафтогаз продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. «В случае одобрения тендерного предложения «Нафтогаз» готов поставить необходимые объемы газа в Молдову», – сообщили в компании.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании Нафтогаз.