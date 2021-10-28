Посол указал на дискриминационный подход Франции к «Спутнику V»

Отказ Франции считать вакцинированными дипломатов, привитых российским препаратом «Спутник V», является дискриминацией, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

На встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж» Мешков отметил, что ситуация с коронавирусом «должна была бы сплотить» государства для «поиска совместного ответа», но «вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин». В результате, как указал посол, «заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи».

Мешков подчеркнул, что в России «всему дипломатическому корпусу, вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники прививались», выдали санитарные пропуска, предложили бесплатные вакцины, которыми «многие воспользовались». Однако во Франции «привитые «Спутником V» считаются невакцинированными». «Что это, если не дискриминационный подход?» – приводит его слова ТАСС.

В рамках режима санитарных пропусков при посещении общественных мест во Франции пропуска выдают только тем, кто вакцинирован препаратами, которые зарегистрированы на территории ЕС.

При этом Мешков напомнил, что «в конце ноября во Франции пройдут крупные международные мероприятия, в том числе в атомной сфере». Он выразил надежду, что будут заключены «интересные российско-французские контракты», передает РИА «Новости» со ссылкой на Passage.