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Посол указал на дискриминационный подход Франции к «Спутнику V»
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Отказ Франции считать вакцинированными дипломатов, привитых российским препаратом «Спутник V», является дискриминацией, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
На встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж» Мешков отметил, что ситуация с коронавирусом «должна была бы сплотить» государства для «поиска совместного ответа», но «вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин». В результате, как указал посол, «заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи».
Мешков подчеркнул, что в России «всему дипломатическому корпусу, вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники прививались», выдали санитарные пропуска, предложили бесплатные вакцины, которыми «многие воспользовались». Однако во Франции «привитые «Спутником V» считаются невакцинированными». «Что это, если не дискриминационный подход?» – приводит его слова ТАСС.
В рамках режима санитарных пропусков при посещении общественных мест во Франции пропуска выдают только тем, кто вакцинирован препаратами, которые зарегистрированы на территории ЕС.
При этом Мешков напомнил, что «в конце ноября во Франции пройдут крупные международные мероприятия, в том числе в атомной сфере». Он выразил надежду, что будут заключены «интересные российско-французские контракты», передает РИА «Новости» со ссылкой на Passage.
«Вижу, что в последующие месяцы придется объяснять, что Россия не намерена вмешиваться в выборы во Франции. Это выбор французского народа, кто будет президентом Франции. А мы будем готовы работать с тем президентом, которого выберет французский народ», – заявил посол.
Напомним, Франция не пустила российских фигуристов на юниорский Гран-при из-за ограничений, связанных с коронавирусом. МИД заявлял о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами.
В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8440, Московской области – 3186, Санкт-Петербурге – 2639.
Всего в стране выявили 8 392 697 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 272 053 человек, из них за сутки вылечились 29 318 человек.
Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.
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Накануне, 27 октября, в России выявили 36 582 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 3514.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Лондон потребовал от Парижа пояснить угрозы санкциями
Франция должна будет дать пояснения по поводу заявлений о возможности ввести санкции против Великобритании из-за спора о разрешениях на вылов рыбы, заявил представитель британского премьера по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.
В среду Париж заявил, что первый пакет мер против Лондона «начнет применяться со 2 ноября, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена». Франция угрожает Великобритании более жесткими нормами ввоза товаров, запретом на выгрузку морепродуктов, а также шагами, «связанным с электроснабжением Нормандских островов», передает ТАСС.
Фрост отметил, что «по официальным каналам» Лондон «каких-либо заявлений французского правительства не получал». Британская сторона «потребует немедленных разъяснений по поводу планов» Парижа. Фрост назвал меры, которыми грозит Париж, «непропорциональными и вызывающими разочарование», они не соответствуют торговому соглашению с ЕС и международному праву. Великобритания намерена дать «адекватный и тщательно выверенный» ответ на санкции. По версии Лондона, британская сторона, соблюдает договоренности и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами ЕС.
Напомним, в министерстве Франции по делам моря заявили, что ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства. В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства. Французские рыболовы получили 200 британских лицензий — фактически вдвое меньше, чем требовал Париж.
Перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения
Коронавирус может способствовать преждевременному облысению из-за тромбообразования, проблем с кровоснабжением и работой эндокринной системы, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Руженцова отметила, что заболевание «часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы». Она указала, что «это может способствовать облысению», передает ТАСС.
Замдиректора подчеркнула, что в тяжелой форме коронавирус поражает разные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период. В случае легкого течения болезни, пациенты часто обращаются к врачам с опозданием, а иногда и вовсе не идут к медикам. В таком случае не исключено развитие постковидного синдрома. Руженцова сказала, что обычно его симптомы «тем более продолжительны и более выражены», чем «тяжелее протекает заболевание».
Напомним, сообщалось, что у мужчин, имеющих лысину, коронавирус чаще вызывает тяжелые последстви. В ходе исследования группа ученых выяснила как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. В начале 2021 года сообщалось, что количество обращений к врачам-трихологам, занимающимся проблемой выпадения волос, за год пандемии коронавируса увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.
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Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19
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Назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что если вакцинированный «Спутником V» человек будет применять назальную вакцину, то это, предположительно, обеспечит ему стопроцентный иммунитет от COVID-19. Он подчеркнул, что так пациент будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.
«Назальная вакцина в первую очередь создает защитный барьер слизистой оболочки. То есть она становится более эффективной в защите прикрепления вируса. Далее, в организме появляются антитела, вырабатываются интерфероны. Происходит все это, как правило, от нескольких часов после применения до нескольких дней», – говорит Малышев.
Кроме того, поскольку назальная вакцина и инъекционный «Спутник V» работают на разном уровне защиты, конфликтовать они в организме не будут, продолжает врач. Он полагает, что возможно их одновременное использование.
«Подобные вакцины уже делались, и ни раз. Есть целый ряд антибактериальных препаратов, которые воздействуют на слизистую, они уже давно успешно используются в практике. При этом назальная вакцина – это не одноразовое средство защиты, а более долгосрочное», – полагает собеседник.
Использовать подобные препараты постоянно не придется, а только во время подъема заболеваемости, объясняет инфекционист. То есть это преимущественно не отдельное средство защиты, а дополняющее вакцинацию, чтобы повысить противостояние иммунитета к той или иной инфекции. Тем не менее самостоятельно такую назальную вакцину тоже можно будет применять, полагает Малышев, но, скорее всего, результат будет не таким высоким.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.
Контрразведка Франции сорвала попытку госпереворота
В 2021 году контрразведка Франции предотвратила попытку госпереворота, который планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, сообщают СМИ.
Дайе был арестован в октябре по подозрению в организации нападений на центры вакцинации. Выяснилось, что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей Франции, в котором состояли действующие и отставные силовики. Обвинения предъявлены 12 заговорщикам, передает ТАСС со ссылкой на Parisien.
Сообщается, что Дайе координировал диверсии против вышек 5G, операции по запугиванию журналистов. Он скрывался от французских следователей в Малайзии в связи с подозрениями в организации похищения восьмилетней девочки. В 2021 году он разослал парламентариям электронное сообщение, в котором заявил, что «республика больше не является доминирующей идеей», а «свержение (власти) народом неизбежно», причем это «вопрос нескольких недель». Лишь один депутат подал заявление в прокуратуру, которое привело к началу расследования.
Утверждается, что тогда у Дайе было уже несколько сотен сторонников, которые участвовали в различных протестах, включая акции «желтых жилетов». Следствие считает это «тренировкой» перед настоящим захватом СМИ в ходе предполагаемого переворота.
Издание пишет, что в решающий день Дайе и его сторонники хотели собрать отряды со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой, спровоцировать полицию применить оружие. Второй этап «операции Лазурь», как ее называли заговорщики, предполагал захват Елисейского дворца и силовых ведомств, а также какого-либо телеканала. Сам Дайе отвергает обвинения в терроризме. Его защита утверждает, что он «призывал из Малайзии к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».
Напомним, весной отставные сотрудники полиции Франции опубликовали открытое письмо к властям республики и президенту Эммануэлю Макрону с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране. До этого были опубликованы обращение группы отставных французских генералов и открытое послание группы действующих французских военных.
В Кремле прокомментировали предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.
Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».
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Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».
«Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в России значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.
Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Между тем в России 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала правила въезда в страну привитых «Спутником V» иностранных туристов с 15 ноября.
«Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что иностранные туристы «не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса] в течение 14 дней до момента въезда в Израиль». Минздрав пока не опубликовал новый список «красных» стран.
Ранее сообщалось, что привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.
Стало известно о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге и Вологде
Запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили в городском комитете по здравоохранению в Санкт-Петербурге.
«Спутник Лайт» есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тыс. доз. Но этого мало», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Петербурга.
По ее словам, поставки вакцин зависят от Минздрава России. Информации о новых поставках «Спутник Лайт» в Петербург пока нет.
По информации комитета, на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тыс. доз, в том числе 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тыс. доз «Спутник Лайт», остальное – «Спутник V».
Между тем, власти Вологодской области тоже заявили, что в регионе заканчивается вакцина «Спутник Лайт».
Ранее правительство предложило выделить на лекарства от COVID средства из резервного фонда.
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Мясников объяснил, почему в России повысилась смертность от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым поделился мнением о том, почему в России стали чаще умирать от коронавируса.
Специалист заявил, что COVID-19 можно вылечить и дома, госпитализация нужна при вирусных пневмониях на основе особых показаний.
Высокую температуру можно сбить парацетамолом, обильным питьем и постельным режимом. Ошибка в том, что многие начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики, посетовал врач. Такой подход лишь ухудшает течение болезни.
«А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность», – цитирует Мясникова РИА Новости.
Обращаясь к медикам, он призвал их предупреждать пациентов о вреде употребления лишних лекарств.
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Ранее доктор Мясников назвал
смертельно опасные лекарства. Ими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы.
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Власти Москвы рассказали о перспективах перевода школьников на дистанционку после каникул
Массового перевода школьников в Москве на дистанционное обучение после осенних каникул не будет, заявил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
«Нет, не планируется, и, более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, а некоторой нашей уверенностью в том, что мы сделали все возможное, собственно предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали ещё в прошлом учебном году», – цитирует чиновника РИА Новости.
Речь шла о минимизации контактов между учащимися и педагогами, а также о вопросах, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. Также он заявил, что большая часть учителей в городе уже получили вакцину от коронавируса.
Все это привело к тому, что удалось минимизировать риски, связанные с переходом на дистанционное обучение, подчеркнул Молев.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок от подростков для участия во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса. Принять участие в нем могут несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.
Врачи сказали, кому особенно полезен «Спутник Лайт»
Российские медики проследили за последствиями вакцинации пациентов «Спутником-Лайт» и обнаружили, что наиболее сильная иммунная реакция возникала у перенесших ранее COVID-19, следует из статьи в электронной библиотеке medRxiv.
«Наши наблюдения показывают, что повторная вакцинация заметно повышает нейтрализующую активность антител к дельта-штамму SARS-CoV-2 у всех категорий пациентов, но особенно сильно этот прирост проявлялся среди тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом концентрация антител в их крови начала расти уже на седьмой день после введения вакцины, тогда как у не болевших пациентов это происходило только через три недели», – передает ТАСС сообщение ученых.
Возникновение «дельта» штамма коронавируса и других его новых вариаций породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Подобные соображения заставили власти многих стран мира задуматься о проведении национальных программ по ревакцинации населения, эффективность которых еще предстоит оценить ученым.
Группа российских медиков под руководством Елены Васильевой, главного врача Государственной клинической больницы имени Давыдовского (Москва), получила первые данные такого рода для вакцины «Спутник-Лайт», которая уже сейчас используется для первичной и повторной вакцинации населения России.
В этом эксперименте приняли участие 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок, применяемых сегодня в РФ для защиты от коронавирусной инфекции. Половина из них уже переболела COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме присутствовали антитела к SARS-CoV-2.
Ученые воспользовались этой особенностью добровольцев для оценки того, насколько эффективным окажется «Спутник-Лайт» при повторной вакцинации населения. Для этого медики привили всех участников эксперимента и на протяжении последующих трех недель периодически забирали пробы крови, оценивая концентрацию антител и их активность при взаимодействиях с частицами альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.
Как показали эти наблюдения, вакцинация привела к появлению антител к коронавирусу фактически среди всех представителей обеих групп, однако «Спутник-Лайт» значительно быстрее и сильнее действовал на переболевших. В частности, пик концентрации антител в их организме был достигнут уже через неделю после прививки, а их активность против дельта-штамма была заметно выше, чем у не болевших пациентов.
Все это, как считают Васильева и ее коллеги, говорит в пользу того, что «Спутник-Лайт» можно применять как для первичной, так и повторной вакцинации, способной особенно эффективно защищать пациентов от альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.
Ранее россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно.
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Минфин оценил уровень госдолга регионов России
Государственный долг регионов находится на безопасном уровне, долг составляет 2,6 трлн рублей, сообщил первый замминистра финансов России Леонид Горнин.
Слова замглавы министерства приводятся в материалах Счетной палаты. Указывается, что госдолг «составляет около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов». В целом по России долг несколько сократился – в частности, на 243 млрд рублей, или на 18% с начала года «по рыночным заимствованиям». В двух регионах госдолг превышает 100%, но «ситуация регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга», передает ТАСС.
Как заявил Горнин, регионы имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета. По данным на начало октября, темп роста их доходов составил 26%, «прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов». Если сравнивать с 2019 годом, прирост «в целом составляет 20%».
Горнин призвал укреплять налоговую базу регионов. Для снижения долговой нагрузки решено провести в 2021 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в декабре. Также 29 субъектов получат около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности. Горнин отметил, что «рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», он должен «расти только пропорционально росту собственных доходов».
В материалах Счетной палаты также говорится, что мероприятия по преодолению последствий коронавируса в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 трлн рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве. Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях, передает РИА «Новости».
На днях президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября.
Умер ведущий программы «Суд присяжных»
Адвокат, ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов умер от коронавируса, сообщил его коллега Рубен Маркарьян.
«Сегодня утром он умер от коронавируса», – передает РИА «Новости» слова адвоката.
«Суд присяжных» – шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В процессе разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.
Губернатор Московской области объяснил, почему закрыли рестораны для привитых
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что закрыть рестораны и сферы услуг даже для привитых граждан пришлось ради того, чтобы сбить темпы роста заболеваемости коронавирусом.
«Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным», – цитирует Воробьева РИА Новости.
Также он выразил надежду, что с 8 ноября рестораны и сферы услуг начнут работать в привычном режиме, но пропуск будет по QR-кодам. Вероятность того, что система останется даже после нерабочих дней остается высокой, сказал глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. При необходимости регионы продляют эти дни или вводят локдаун.
В Москве и Подмосковье нерабочие дни начались раньше из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Также в этот период приостанавливают работу предприятия сферы торговли и услуг, кроме аптек и продуктовых магазинов.
Макрон выразил опасения по поводу независимости судей в Польше
Состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и главы правительства Польши Матеуша Моравецкого, сообщил Елисейский дворец.
Париж сообщил, что в рамках рабочего обеда Макрона «затронул ситуацию с верховенством права после постановления Конституционного суда Польши». Президент Франции «выразил опасения по поводу независимости судебной власти» в Польше. Он рассчитывает, что «после саммита ЕС будет продолжен углубленный диалог», который позволит урегулировать ситуацию, передает ТАСС.
Кроме того, Макрон и Моравецкий обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, заявили о необходимости защиты границ ЕС и соблюдении европейских ценностей. Также обсуждалась тема безопасности в африканском Сахеле, Макрон поблагодарил Польшу за присоединение к общеевропейской военной операции «Такуба». Макрон и Моравецкий, рассматривая вопросы климата, указали на «необходимость адаптации энергетических моделей для ограничения европейских выбросов парниковых газов и укрепления независимости от третьих стран».
Напомним, скандал вокруг верховенства европейского права над национальным разгорелся 7 октября, когда Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки, пока Варшава не упразднит Дисциплинарную палату польского Верховного суда. На этом настаивает Еврокомиссия: ранее она запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе.
Тем временем обострился кризис на белорусско-польской границе. Сотни мигрантов прорываются сквозь пограничные кордоны, польские силовики отвечают на это крайне жестоким противодействием.