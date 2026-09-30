Продюсер Дворцов заявил о влиятельных покровителях у Джигана

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Безусловно, он богатый человек, и за ним стоят очень влиятельные люди. Он может себе позволить все и даже больше – деньги куры не клюют», – заявил продюсер «Газете.Ru».

Он добавил, что в нетрезвом состоянии музыкант становится «похож на демона», однако многие продолжают его уважать.

Ранее блогер Оксана Самойлова потребовала ограничить рэпера Джигана в родительских правах.

Сам музыкант на фоне слухов о стрельбе опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента в подмосковном доме артиста.