Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
Продюсер Дворцов заявил о влиятельных покровителях у Джигана
Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин, известный как Джиган, обладает поддержкой со стороны состоятельных людей, заявил продюсер Сергей Дворцов.
«Безусловно, он богатый человек, и за ним стоят очень влиятельные люди. Он может себе позволить все и даже больше – деньги куры не клюют», – заявил продюсер «Газете.Ru».
Он добавил, что в нетрезвом состоянии музыкант становится «похож на демона», однако многие продолжают его уважать.
Ранее блогер Оксана Самойлова потребовала ограничить рэпера Джигана в родительских правах.
Сам музыкант на фоне слухов о стрельбе опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента в подмосковном доме артиста.