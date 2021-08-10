Кабаева: Судьи не хотели, чтобы Аверина победила Ашрам РФС признал ошибки судьи в матче «Зенита» и «Ростова» Франция не пустила российских фигуристов на юниорский Гран-при 10 августа 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские фигуристы не смогут принять участие в двух стартовых этапах серии Гран-при среди юниоров во Франции из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Первый и второй этапы серии юниорского Гран-при должны пройти в Куршевеле 18-21 и 25-28 августа соответственно. Изначально второй этап Гран-при среди юниоров должен был пройти в канадском Эдмонтоне, но был перенесен во Францию из-за неопределенности, связанной с международными поездками в условиях пандемии коронавируса. «В целях борьбы с распространением COVID-19 правительственными органами Франции было выпущено постановление, согласно которому Российская Федерация отнесена в «красную» зону. В связи с этим все приезжающие во Францию граждане РФ, не привитые от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин. Привитые одобренными в ЕС вакцинами граждане стран из «красной» зоны проходят 7-дневный карантин. Так как ни одна из применяемых в России вакцин пока не одобрена в ЕС, все российские граждане считаются непривитыми», – передает РИА «Новости» сообщение ФФККР. «ФФККР стало известно, что вариант въезда во Францию транзитом через страну «зеленой» зоны без 30-дневного пребывания в этой стране перед въездом во Францию в данных условиях не является легальным. Попытка въезда через страну «зеленой» зоны с предоставлением недостоверной информации о сроках пребывания может привести не только к отказу во въезде во Францию, но и к возможному запрету во въезде в страны Шенгенского соглашения в будущем», – сказано в тексте. ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер. Также ФФККР было предложено пересмотреть критерии отбора участников на Финал ISU Гран-при среди юниоров в данном сезоне. Совет ISU, рассмотрев аргументы представленные ФФККР, согласился с указанными предложениями. В настоящее время ФФККР согласовывает с ISU возможности перераспределения квот на другие этапы серии. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран.

Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским 9 августа 2021, 15:18

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион. «Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии 9 августа 2021, 14:26

Фото: Павел Орловский/БелТА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. «Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС. «Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко. По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» 9 августа 2021, 15:08

Фото: «‎Карамель»‎/ВайТ Медиа

Текст: Елена Мирошниченко

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит», умерла в 81 год. «Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая», – говорится на сайте «Содружества актеров Таганки». Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре «Содружество актеров Таганки». Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них «Москва слезам не верит», «Отель Элеон», «Воронины», «Братья по обмену». Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму 9 августа 2021, 18:16

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Западные страны активно готовятся к попытке подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» глава МИД России Сергей Лавров. «К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, Москва знает, «что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры». Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Блинкен пожаловался на разговоры России и Китая об упадке США 9 августа 2021, 22:24

Фото: Clemens Bilan/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов, что США переживают упадок, но это не так, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, «ни для кого из нас не секрет», что Москва и Пекин – «среди прочих» – и в «частном порядке», и публично заявляют об «упадке» США. Блинкен сказал, что Россия и Китай советуют «связать свое будущее с их авторитарным видением мира», а не с американским «демократическим». Однако, как утверждает глава Госдепа, США «в состоянии напомнить им и напоминают одной мерой за другой», что сил Вашингтону «хватает с лихвой». При этом госсекретарь не стал отрицать, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене. Так, США опустились на 13-е место по качеству инфраструктуры, на девятое – по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту. По мнению Блинкена, США необходимо «внутреннее обновление», чтобы остаться глобальным лидером, передает РИА «Новости». Блинкен также заявил, что «прежде чем заключать новые торговые сделки», необходимо «произвести поколенческие инвестиции в конкурентоспособность» США. Вашингтон готовит триллионный пакет инвестиций в модернизацию инфраструктуры страны, предполагающий ремонт тысяч мостов и дорог, переход на экологически чистый транспорт и внедрение широкополосного интернета. Напомним, администрация США сообщила, что смогла договориться с группой американских сенаторов от обеих партий по инфраструктурному плану. Экс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев за соглашение с Белым домом, назвав однопартийцев «слабыми и тупыми». Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами 9 августа 2021, 22:05

Фото: AP/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой. «Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт. Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог. То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно». При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник. Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA». После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага». «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр. За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стал известен результат допинг-проб российских олимпийцев в Токио 10 августа 2021, 06:55

Фото: Zheng Huansong /ТАСС

Текст: Антон Антонов

На Олимпиаде в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат, сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский. Он рассказал, что отбор проб делали каждый день. Кроме того, от спортсменов требовалось информировать о месте своего нахождения, передает РИА «Новости». Напомним, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

Скорее доволен

Скорее не доволен

Полностью разочарован

Не следил за их выступлением

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ 9 августа 2021, 16:53

Фото: Alexei Druzhinin/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. «Правительству Российской Федерации... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств», – перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин поручил доложить о принятых мерах до 1 сентября, далее – один раз в квартал. Также президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях, первый доклад – до 1 сентября, далее – раз в квартал. «ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети», – говорится в перечне поручений. Ранее Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами. Эксперт рассказал, как спецпосланник Байдена будет влиять на «Северный поток - 2» 9 августа 2021, 22:30

Фото: Pablo Martinez

Monsivais/AP/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Новый спецпосланник США по «Северному потоку-2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о назначении Хохштейна на пост спецпосланника по «СП-2» «По своему карьерному положению Амос Хохштейн – человек из команды Джона Керри, бывшего госсекретаря, а ныне – спецпредставителя президента США по вопросам климата. Хохшейн известен как лоббист нефтегазового сектора, при этом у него большой стаж в Демократической партии. Он работал в предвыборных кампаниях сначала сенаторов, потом кандидатов в президенты, в том числе самого Керри в кампании 2004 года. Хотя квалификация управленческих кадров в Вашингтоне снижалась в последнее время, Хохштейн – безусловно квалифицированный специалист», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. С одной стороны, Хохштейн владеет информацией в сфере нефтегазового бизнеса, с другой стороны – он знаком с политической повесткой европейских стран, досконально разбирается в политике Германии, Франции и Австрии, указал собеседник. «Он был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю «Северный поток-2», – отметил Дробницкий. – Он просто парализовал бы работу немецких бизнес-структур, которые завязаны на этом проекте, или во всяком случае создал очень серьезные проблемы для Nord Stream». По мнению собеседника, если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, «то у нас бы появился очень опасный враг». «А так это цербер от Демократической партии, который будет приглядывать за газовым хабом в Германии, и за исполнением условий американо-германской сделки», – заметил Дробницкий. «У США давно сложилась такая практика специальных представителей. Но не всегда приносит успех. У них долго была должность спецпредставителя Госдепа по энергетическим проектам Каспия – в частности, трубопроводу «Набукко». В итоге «Набукко» не состоялся», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Что касается Хохштейна, то он знает специфику именно «Северного потока-2», и он поднаторел в рассказах о том, как опасен газопровод, он понимает расклад сил в этом проекте. Ему достаточно знать, что Польша, страны Прибалтики и Украина сделают то, что прикажут Соединенные Штаты, а с другими игроками он разберется по ходу дела, в координации с посольствами США в странах ЕС. По его мнению, в общении с европейцами Хохштейн будет использовать метод кнута и пряника – кому-то обещать инвестиции со стороны Соединенных Штатов и газовые поставки в случае прекращения российского транзита, а против кого-то инициировать санкции на уровне Еврокомиссии. Кроме того, в задачу спецпосланника будет входить координация информационного потока, который идет с Украины, добавил Юшков. «Сейчас явно идет поток сообщений, что во всех бедах на европейском газом рынке виновата Россия, которая преследует свои политические интересы, – заметил эксперт. – А в соглашении США и Германии по «Северному потоку-2», напомню, записано, что Германия обязуется ввести санкции, если Россия будет применять газ в качестве энергетического оружия или если Россия проявит какую-то агрессию по отношению к Украине». «Так называемую «агрессию» мы, наверное, еще увидим – какие-то провокации на Донбассе, которые будут предъявлять как доказательство агрессивных намерений Москвы», – заметил Юшков. Он также отметил, что в вину России ставят повышение цены на 1 тыс. кубометров газа до 550 долларов. Цена скакнула из-за сильного пожара на газохимическом комплексе «Газпром переработки» в Новом Уренгое. «И что бы ни происходило, во всем виновата Россия», – заметил Юшков. «Впрочем, не думаю, что будет какой-то прорыв в кампании против «Северного потока-2». Скорее Хохштейн сыграет роль координатора заявлений и действий на Украине и в Восточной Европе», – полагает эксперт. Отметим, что Хохштейн по завершении работы в администрации Барака Обамы (где он занимал пост помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам), ушел в частный бизнес. Так, с ноября 2017 года по октябрь 2020 года он работал в качестве независимого директора в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины». В декабре 2019-го внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач утверждал, что руководство «Нафтогаза» под видом европейского газа и под прикрытием Джо Байдена (на тот момент – бывшего вице-президента) продавало украинцам российский газ, заработав 1,5 млрд долларов. О том, что президент США Джо Байден назначил Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2», в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником госдепа по международным энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией. В июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай отозвал посла в Литве 10 августа 2021, 11:04 Текст: Евгения Шестак

Китайская сторона отозвала посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР. «Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР. В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае. Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом отношение Китая к уйгурам в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции. Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР» 9 августа 2021, 17:29

Фото: БелТА/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР. «Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение». Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся». «Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер. В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет. В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против. Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации» 10 августа 2021, 08:19

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан. В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом. Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций». Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа». Во Владикавказе девять человек погибли из-за прорыва трубы с кислородом в больнице 9 августа 2021, 20:14

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Девять человек скончались в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе. «На 19.24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, в тяжелом состоянии – два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19.46 врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева, число жертв достигло девяти», – сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает РИА «Новости». Ранее в результате пожара в отделении реанимации рязанской областной больницы имени Семашко погибли трое пациентов, а число пострадавших выросло до десяти человек. Уточняется, что шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. Россия ввела санкции против ряда граждан Британии 9 августа 2021, 19:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Москва вводит персональные санкции против ряда граждан Британии в ответ на заявления Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, сообщили в МИД России. «В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – передает сообщение российского МИДа РИА «Новости». Отмечается, что меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года. «Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – заявили в МИДе. В МИДе пояснили, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях». В министерстве назвали выпады Лондона «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении». «Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», – заключили в МИДе. Также Москва призывает Британию отказаться от конфронтации в отношении России, недружественные шаги не останутся без адекватного ответа. В 2020 году Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека. В 2018 году СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать. Стало известно о назначении Байденом спецпосланника США по «Северному потоку – 2» 9 августа 2021, 14:58

Фото: AP/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американский лидер Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2», сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, ранее он был близким советником и экс-спецпосланником госдепа по международным энергетическим вопросам, передает РИА «Новости». Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.