Туристы аннулировали треть путевок в Крым и Севастополь из-за новых запретов

Около 30% туров в Крым и Севастополь во время нерабочих дней аннулированы в связи с новыми коронавирусными ограничениями, рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Поскольку Крым и Севастополь ввели новые ограничения для туристов, мы фиксируем около 30% отмен туров по Крыму и Севастополю. Очевидно, что это туристы, которые не вакцинированы и покупали туры ранее, до введения ограничений», – цитирует Ромашкина ТАСС.

Также он добавил, что бронирование в гостиницах и отелях Крыма и Севастополя снизились на 45-50%, если сравнивать с октябрем.

Кроме Крыма и Севастополя, по аннуляциям туров в лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды. Доля отмененных путевок по России не превышает 15%.

Спросы на туры в Египет и Турцию выросли на 25-30%, там сохранились условия въезда. Реже всего билеты аннулируют в Симферополь, сообщили в OneTwoTrip. Чаще всего в столицу, на втором – Санкт-Петербург (10%), затем Сочи (8,7%) и Краснодар (5,2%).

И наоборот, в последнее время резко увеличились запросы на покупку билетов за границу. Рост составил с 30% до 32%.

Ранее сообщалось, что власти Крыма запретили въезд в Севастополь с 30 октября до 7 ноября без QR-кодов и ПЦР-тестов.