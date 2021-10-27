Туристы аннулировали треть путевок в Крым и Севастополь из-за новых запретов

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27 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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Как предотвратить кражу золота скифов Украиной

Украина способна втихаря распродать скифское золото Frank Augstein/AP/ТАСС
После решения Нидерландов отдать Киеву скифское золото в Крыму предложили закрыть опустевшие витрины музея табличками «Украдено Украиной». Между тем в ближайшее время Москва готовится подать кассацию, чтобы краже воспрепятствовать. Сможет ли Россия вернуть артефакты в Крым и какие для этого есть юридические инструменты? Подробности...
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Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

Милостивый Аркадаг пока что носит не корону, а только кепку с изображением короны, но вполне может стать монархом tdh.gov.tm
Ровно 30 лет назад Туркмения провела референдум о независимости и объявила о выходе из Советского Союза – позже нее от нашей общей страны откололся только Казахстан. Так появился один из наиболее комичных и в то же время жутких режимов планеты, который просто не должен был появиться на просторах бывшего СССР. Теперь, 30 лет спустя, ему стоит пожелать долгих лет жизни.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Германия использует мороз для атаки на Европу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Несмотря на то, что очередной кризис будет, скорее всего, улажен и европейцы этой зимой не замерзнут окончательно, он уже стал очередным ударом по всей конструкции европейской интеграции. Подробности...

У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

Илья Стулов
Илья Стулов,
Может, пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Однажды забудут и про Facebook

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Кто такой Эрик Земмур

Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

Обсуждение: 10 комментариев
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    Туристы аннулировали треть путевок в Крым и Севастополь из-за новых запретов

    27 октября 2021, 18:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Около 30% туров в Крым и Севастополь во время нерабочих дней аннулированы в связи с новыми коронавирусными ограничениями, рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

    «Поскольку Крым и Севастополь ввели новые ограничения для туристов, мы фиксируем около 30% отмен туров по Крыму и Севастополю. Очевидно, что это туристы, которые не вакцинированы и покупали туры ранее, до введения ограничений», – цитирует Ромашкина ТАСС.

    Также он добавил, что бронирование в гостиницах и отелях Крыма и Севастополя снизились на 45-50%, если сравнивать с октябрем.

    Кроме Крыма и Севастополя, по аннуляциям туров в лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды. Доля отмененных путевок по России не превышает 15%.

    Спросы на туры в Египет и Турцию выросли на 25-30%, там сохранились условия въезда. Реже всего билеты аннулируют в Симферополь, сообщили в OneTwoTrip. Чаще всего в столицу, на втором – Санкт-Петербург (10%), затем Сочи (8,7%) и Краснодар (5,2%).

    И наоборот, в последнее время резко увеличились запросы на покупку билетов за границу. Рост составил с 30% до 32%.

    Ранее сообщалось, что власти Крыма запретили въезд в Севастополь с 30 октября до 7 ноября без QR-кодов и ПЦР-тестов. 


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    Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
    		    27 октября 2021, 13:01
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова. 

    Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.

    Коментарии (75)
    Вирусолог объяснил, по каким маркерам можно определить вакцинацию «Спутником V»
    		    27 октября 2021, 14:54
    Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Вакцина «Спутник V» основана на конкретных типах аденовируса, на которые у привитого человека вырабатывается иммунитет, что и служит специальными маркерами, указывающими на вакцинацию именно этим препаратом, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

    Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.

    «Дело в том, что вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе. То есть иммунитет развивается не только к белку коронавируса, но и к самому аденовирусу. Если в Центре Гамалеи есть специальные тесты на белки аденовируса, то их можно определить. Это, скорее всего, Гинзбург и называет маркерами», – объясняет Зверев.

    Кроме того, продолжает собеседник, те, кто переболел коронавирусной инфекцией, также имеют иммунитет к аденовирусу, поскольку у них также есть иммунный ответ. Однако типов аденовирусов много, поэтому для проверки иммунитета к конкретным необходим специфический тест – именно для 5-го и 26-го аденовируса. Также он обратил внимание на то, что в вакцине «Спутник Лайт» содержится лишь один аденовирус, пятый, но и по нему можно проследить, вакцинировался ли человек этим препаратом.

    «Никакой речи о чипировании точно не идет, даже не стоит думать об этом. Просто иммунитет развивается на все, что вводится. А поскольку им известно, из чего вакцина, они же ее делали, то и проверить иммунитет не сложно, по антителам или клеточным параметрам», – считает академик.

    Иммунитет к аденовирусам сохраняется минимум до полугода, как заявляют производители «Спутника V», поэтому, вероятно, они исключают его отсутствие на момент теста, полагает вирусолог.

    Ранее ученые из Венского медицинского университета провели исследование, благодаря которому выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.

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    Коментарии (24)
    Аксенов рассказал о возвращении скифского золота в Крым
    		    27 октября 2021, 11:37
    Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «На мой взгляд, решение было ожидаемое. У нас сегодня методы борьбы только юридические, где-то введение обратных санкций. На мой взгляд, МИД, правительством России в этой части делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», – цитирует ТАСС Аксенова.

    По его словам, если скифское золото отдадут на хранение украинским чиновникам, концов больше не найдут, передает РИА «Новости»

    «Суд Амстердама принял решение передать ее (коллекцию) на хранение в Украину. Это «пусти козла в огород» называется. Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты», – заявил Аксенов. 

    В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежавшей музеям Крыма, принято в политизированном контексте и должно быть оспорено в Верховном суде Нидерландов. 

    «Вчерашнее решение вынес окружной суд Нидерландов, и поэтому у нас есть возможность подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, что и нужно сделать, потому что в таких случаях нужно пройти все судебные инстанции. Понятно, что в данном случае восторжествовала несправедливость», – сказал Швыдкой.

    По его мнению, судебное разбирательство происходило в «политизированной, антироссийской атмосфере», и этот контекст повлиял на решение.

    «С моей точки зрения, эта коллизия носит межмузейный характер. Если вещи были взяты в одном из музеев, то они туда и должны были быть возвращены - так согласит соглашение, но это формальная буква. Кроме того, сами голландцы признавали в свое время, что в голландском законодательстве нет такой правовой нормы, которая может описать ту ситуацию, которая сложилась со скифским золотом», – добавил Швыдкой.

    Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. 

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

    Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

    Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.

    Коментарии (4)
    Психолог рассказал, сколько времени в день детям можно играть в гаджеты
    		    26 октября 2021, 21:18
    Фото: Carmen Jaspersen/DPA/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «За время пандемии дети дошкольного возраста стали проводить больше времени с гаджетами – до 24 часов в неделю, то есть в общей сложности сутки», – отметил доктор психологических наук Александр Веракса, выступая на круглом столе в газете ВЗГЛЯД.

    «Это печальная статистика, учитывая то, что ребенку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день», – отметил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса. 

    «Тот контент, который часто позиционируется как развивающий, таковым не является», – добавил эксперт. Веракса убежден, что психологическое сообщество должно активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для развития детей. 

    Нормы о допустимой продолжительности использования детьми гаджетов сформировались еще до коронавируса, но сейчас условия изменились, в свою очередь отметил декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

    «А что такое норма с учетом опыта пандемии? Вспомните, сколько было запретительных процедур по использованию гаджетов в школе, в раннем возрасте. Когда мы столкнулись с необходимостью либо неизбежностью этого, то вопрос, что такое новая норма пользования гаджетами, нам предстоит еще выяснить. Тут нужны широкие популяционные исследования, чтобы мы могли ответить, сколько с гаджетом сидеть и какие последствия дает краткосрочная и долгосрочная перспектива», – указал Зинченко. 

    Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». В своем выступлении Веракса также отметил, что у детей дошкольного возраста, лишенных социального взаимодействия со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, начинает страдать эмоциональная сфера, в то время как дети в возрасте до трех лет выиграли от более тесного общения с родителями в период локдауна.

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    Коментарии (31)
    Аксенов пообещал Зеленскому вместо Крыма «дырку от бублика»
    		    26 октября 2021, 20:39
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Президент Украины Владимир Зеленский вместо Крыма может получить лишь дырку от бублика, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    «Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым – в России, и вопрос этот закрыт», – отметил Аксенов в Telegram.

    Ранее голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать ее Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

    Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время. 

    Коментарии (32)
    Психологические реакции на коронавирус и радиацию оказались похожи
    		   26 октября 2021, 21:53
    Фото: Валерий Зуфаров, Владимир Репик/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Многие не верят в угрозу коронавируса, потому что не могут подержать его в руках. Такое же явление наблюдалось после аварии на Чернобыльской АЭС, когда не были видны первые последствия радиации», – рассказал кандидат психологических наук Сергей Ениколопов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД, посвященного воздействию пандемии на психологическое состояние общества.

    «В апреле 1986 года люди отказывались верить в серьезность произошедшего только из-за того, что «не видели следов радиации». Неверие в опасность коронавирусной инфекции объясняется схожим образом – угроза невидима и неосязаема. Показательно, что все СМИ соревновались в визуализации вируса, и у всех выходила разная картинка, то он квадратный, то круглый, овальный», – отметил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов. 

    С одной стороны, в обществе наблюдается скептическое отношение к угрозе, которой как бы нет. С другой стороны, в отношении людей к той же угрозе проявляются элементы магического мышления, отметил Ениколопов.  

    «Вера в чудо подпитывает нашу надежду на изобретение чудо-таблеток. У светских людей магическое мышление проявляется сильнее, чем у религиозных. В религиозных учениях есть четкая договоренность, что следует считать чудом, в нерелигиозной среде чудом может оказаться что угодно», – говорит психолог.

    Глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья также указал на то, что за время пандемии практически у всех людей «выросла психопатологическая симптоматика», поэтому некоторые жалобы пациентов на физические недомогания, «не имеют реальных корней».

    «Эти люди повышают нагрузки на поликлиники. Врач общего профиля не готов работать с психосоматическими пациентами, не знает, что их нужно отправлять к психологам и психиатрам», – пояснил кандидат психологических наук.

    Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М. В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». 

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    Коментарии (23)
    Украинские блогеры отреагировали на судебное решение по скифскому золоту

    27 октября 2021, 14:59

    Текст: Евгения Шестак

    Украинские пользователи соцсетей поддержали решение Апелляционного суда Амстердама отдать скифское золото из музеев Крыма Украине.

    «Сегодняшнее решение Апелляционного суда Нидерландов о возврате скифского золота Украине – это не только законное непризнание оккупации. Все остальные процессы и судебные процессы, которые мы ведем против России, будут доведены до логического конца: до победы. Неважно, сколько времени у нас это займет», – написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook

    Пользователи поддержали в комментариях решение суда, отметив, что это «очередная победа Украины».

    «Побольше бы таких новостей», – написала пользователь. 

    «Пусть вернут экспонаты Софьи Киевской и Лавры, которая водила на выставку и присвоила», – добавила другая. 

    «Значит, Крым скоро будет украинским?», – задался вопросом один из комментаторов. 

    «Да, уже восемь лет прошло. Что-то долго они решали, эти голландцы», – добавил другой.

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.

    Коментарии (15)
    Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов

    27 октября 2021, 08:28

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Израиле захотели уже с 15 ноября впускать туристов, привитых вакциной «Спутник V», но соответствующее решение еще должно утвердить правительство, заявил знакомый с ситуацией источник.

    Источник сообщил, что «в ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма (Йоэля) Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», передает ТАСС.

    «Решение по «Спутнику V» должно еще быть утверждено кабмином», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что на утверждение Беннета в октябре решили представить пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну.

    Отметим, что Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.

    Коментарии (3)
    Власти Москвы решили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни
    		    27 октября 2021, 11:07
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

    Информацию подтвердили в сети бутиков Wine Room, компании «Е-вино» и одном из трех бутиков Winemafia. Районные власти в своем приказе ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, где сказано о приостановке работы всех магазинов, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30%, сообщили «Ведомости».

    Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось. А кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам.

    Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.

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    На время нерабочих дней в Москве решено закрыть химчистки и шиномонтажи

    27 октября 2021, 16:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Работа химчисток, прачечных, шиномонтажей и автосервисов будет приостановлена на время нерабочих дней в Москве, сообщили в оперштабе столицы по борьбе с коронавирусом.

    «Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней», – сообщил оперштаб в своем Telegram-канале в ответ на вопрос о том, продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.

    «Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь», – добавили в штабе.

    Также там разъяснили правила проезда школьников в период нерабочих дней. «Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», – сказано в сообщении.

    Напомним, в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем.

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    Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль
    		    27 октября 2021, 18:09
    Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.

    Напомним, Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов.

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    Россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно

    27 октября 2021, 11:18

    Текст: Евгения Шестак

    Министерство здравоохранения одобрило одновременное применение препарата против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцин от гриппа.

    Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

    «Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», – говорится в документе.

    Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.

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    Психологи оценили степень эмоционального выгорания врачей и учителей во время пандемии
    		    26 октября 2021, 20:35
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Артур Приймак

    Исследования фиксируют рост эмоционального выгорания у врачей и медсестер из «красных зон» по сравнению с их коллегами, не работающими с коронавирусными больными. Психологическая помощь в борьбе со стрессом при работе во время пандемии требуется и школьным педагогам.

    Общероссийская статистика по медикам, которые работают в «красных зонах», показывала, что во время первой и второй волны пандемии COVID-19 эти врачи меньше страдали от тревожности и депрессий, чем медики из «зеленых зон». Но сейчас ситуация изменилась, отметила завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Мария Киселева.

    «Мы больше видим эмоционального выгорания у врачей и медсестер из «красных зон», особенно у тех, кто работает в реанимации, – говорит психолог. – Основной проблемой для медиков является то, что конечной точки пандемии пока не видно, надо как-то успокаивать своих близких. Сказываются эмоционально-психологическая и физическая усталость медиков».

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    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


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    Психологическая усталость фиксируется и у педагогов. «В последние полтора года у нас ведется активная работа со школьными учителями. Они в пандемию испытывают огромный стресс. К концу 2019/2020 учебного года у многих учителей наросло эмоциональное выгорание. Все это требовало большой работы от психологов», – в свою очередь рассказала завкафедрой общей и социальной психологии Департамента психологии Уральского федерального университета (УрФУ) Эльвира Сыманюк.

    «Руководители общеобразовательных организаций Урала просят, чтобы психологи поработали с их преподавательским составом по вопросам снятия профессиональной усталости, восстановления работоспособности, – отметила эксперт. – Наш департамент психологии, коллеги с других психологических факультетов Уральского региона включились в работу по проведению тренингов, диагностики, психологической работы с учителями, завучами, директорами школ. Только на нашей площадке прошли порядка 30–40 тренингов по профилактике эмоционального, профессионального выгорания у учителей».

    Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий».

    Добавим, что, согласно сентябрьскому опросу холдинга «Ромир», почти две трети россиян (64%) за последний год испытывали эмоциональное выгорание. Чаще других об эмоциональном выгорании заявляли россияне, которые в той или иной степени надолго задерживаются на работе. «Такое количество людей, ощущающих выгорание, связано с объективными проблемами – пандемией, стагнацией доходов людей и ростом цен», – отметил президент «Ромир», основатель MILE Group и доктор социологических наук Андрей Милехин.

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    Китай приостановил импорт морепродуктов двух компаний из России

    27 октября 2021, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой, говорится в сообщении пресс-службы Главного таможенного управления КНР.

    Речь идет о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC. В кратком сообщении ведомства указывается, что на двух упаковках в нескольких партиях импортированной в Китай этими компаниями замороженной горбуши был выявлен коронавирус. Таким образом, в соответствии с принятыми в КНР правилами таможня прекращает на одну неделю принимать декларации на импорт продукции от этих компаний, передает ТАСС.

    В ноябре 2020 года в Китае начали расследование после выявления коронавирусной инфекции на упаковках с говядиной и рыбой из Бразилии и Вьетнама. Месяцем ранее в Китае обнаружили образцы живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. В сентябре 2020 года власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из импортированной из России упаковке щупалец кальмаров.

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    Иммунолог объяснил, чем отличается кашель при коронавирусе

    27 октября 2021, 14:47

    Текст: Кристина Коваленко

    Зараженный COVID-19 при кашле выделяет мало мокроты либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков.

    «Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. <...> При этом кашель действительно приступообразный, сильный», – цитирует эксперта телеканал «Москва 24».

    Отмечается, что тип кашля не обязательно говорит о заражении коронавирусом. При легком течении COVID-19 кашель может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, так как мокрота образуется из-за бактерий.

    Именно только по кашлю определить коронавирус нельзя, потому что в этом случае крайне низкая точность и большая вероятность ошибки, сказал Крючков.

    Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. Кашель лишь является серьезным поводом для сдачи анализов. При кашле должно быть веское подозрение на коронавирус.

    «С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», – подытожил эксперт.

    Ранее глава российского минздрава Михаил Мурашко говорил, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет 0,03%, а в стационарах лежат чаще непривитые. 

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