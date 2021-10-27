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Аксенов заявил о возможности введения экспресс-тестирования для туристов
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Власти Крыма обсуждают введение экспресс-тестирования на коронавирус для туристов, которые приезжают в Крым, задача стоит сделать полуостров бесковидной зоной, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был безковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.
По его словам, в регионе одна из компаний намерена реализовать инвестпроект по производству сертифицированных экспресс-тестов, приравненных к ПЦР-тестам.
«Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, – это будет полезно», – сказал Аксенов.
Также глава Крыма обратился в Минтранс с просьбой не вводить дополнительные рейсы в республику в период нерабочих дней, передает ТАСС.
Кроме того, Аксенов заявил, что власти Крыма не планируют вводить локдаун, а также блокпосты по примеру Севастополя.
«По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности [закрывать] все учреждения, бизнес и т. д. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране, но тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. [Смысла] отгораживаться не вижу», – сказал он.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в регионе во многом зависит от сознательности жителей Крыма. «Запретительными мерами подавляющее большинство моментов мы пресечь не можем. Поэтому еще раз призываю: вакцинируйтесь, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, особенно в общественном транспорте», – добавил глава Крыма.
Ранее власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе. Сообщалось, что туристы в Крыму не смогут больше бронировать санатории без QR-кодов.
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Эксперт предупредил о способности Украины «втихаря распродать» скифское золото
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С точки зрения музеев, решение Амстердамского апелляционного суда о том, что коллекция скифского золота принадлежит Украине, неправильное, поскольку это экспонат музеев, которые не просто находятся на территории Крыма, но и существуют еще с царских времен, сказал газете ВЗГЛЯД археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.
«С точки зрения музеев, это решение неправильное, поскольку это экспонат музеев, которые не просто находятся на территории Крыма, но и существуют еще с царских времен. С тех пор еще был Советский Союз, потом Украинское государство, а затем Российское. Все это время экспонаты находились в одних и тех же музеях, менялась лишь территория, хотя по факту она была одной и той же. То есть с точки зрения музейщиков, это кража», – говорит Айбабин.
При этом он отмечает, что по бюрократическим правилам данные вещи принадлежали министерству культуры Украины. Однако в договоре написано, что если экспонаты взяты в каком-то городе, то и вернуть их должны туда же, откуда вывезли. То есть если музейные вещи взяты в Симферополе, то после выставки их обязаны вернуть туда же, в тот же музей. Напомним, сейчас коллекция находится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
«То есть тут две юридические стороны вопроса. Одно дело, что они принадлежат министерству культуры Украины и их можно вывезти, но другое, что их должны вернуть обратно в музей после вывоза. Голландский суд тянул-тянул и просто не взял на себя смелость: он мог и так решить, и так решить. Очевидно, это ангажированное политическое решение», – считает эксперт.
Судьба скифского золота, по словам собеседника, уже решена: они уже взяты на учет в Золотой кладовой Киево-Печерской лавры. По мнению археолога, данные экспонаты просто там оставят и, скорее всего, никогда не вернут в крымские музеи.
«Главное, конечно, чтобы эти вещи потом втихаря не продали куда-нибудь. Просто, на самом деле, им не нужны эти экспонаты, это просто так сделано, чтобы забрать и не отдать. Но, на мой взгляд, это апелляционное дело. Необходимо снова подавать апелляцию в другие вышестоящие инстанции, причем как можно быстрее, пока решение суда не вступило в силу, потому что пока идут все эти судебные тяжбы, вещи будут лежать в музее Алларда Пирсона», – заключил Айбабин.
В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В конце сентября текущего года директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила, что суду предоставлен полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.
Глава Крыма заявил о наглом рейдерском захвате скифского золота
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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость».
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Один из российских регионов ввел комендантский час во время нерабочих дней
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Власти Хакасии с 28 октября по 7 ноября приостанавливают работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске, сообщил глава республики Валентин Коновалов. Также вводится запрет покидать жилище в ночное время.
«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22.00 до 6.00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», – сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.
По его словам, предприятия, которые не могут остановить процесс, должны перевести не менее половины сотрудников на удаленку. Также Коновалов указал, что водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо сертификата о перенесенном в течение полугода заболевании, передает РИА «Новости».
«Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку», – добавил он.
При этом Коновалов подчеркнул, что медучреждения будут работать в плановом режиме, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.
«В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период», – указал он.
По словам главы региона, количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд, особенный дефицит с местами в реанимации.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Вирусолог сравнил возможности лечить коронавирус и ВИЧ
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Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, в отличие от гепатита С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гриппа, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, подчеркнув, что COVID-19 не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов от него.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
«Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, поэтому его даже сравнивать ни с гепатитом С, ни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), ни с гриппом я бы не стал. Для этих вирусов даже ввели понятие «квазивиды» – псевдовиды: когда вирус попадает в организм, он один, а когда из него выходит – другой. Коронавирус примерно в 30 раз медленнее мутирует, чем тот же вирус гриппа», – объясняет Зверев.
Соответственно, поскольку коронавирус не мутирует с той же скоростью, что и грипп, он не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов.
«А лекарства подходящего все еще нет, потому что это очень долгий процесс. Сам препарат можно синтезировать очень быстро, но для того, чтобы проверить его, требуются годы, ведь его необходимо помимо всего прочего еще и проверять на хроническую токсичность. Это же не вакцина, которая один раз применяется. Лекарство используется постоянно, влияет на все органы. Поэтому его нужно долго исследовать», – говорит академик.
Он отмечает, что регулярно публикуются научные статьи на тему того, что появляются различные химические соединения, которые действуют на различные белки, репродукцию коронавируса. В массы пока все это не выносится только потому, что прошло крайне мало времени.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн предположил, что Россия приобретет коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации в течение следующего года.
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Психолог рассказал, сколько времени в день детям можно играть в гаджеты
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«За время пандемии дети дошкольного возраста стали проводить больше времени с гаджетами – до 24 часов в неделю, то есть в общей сложности сутки», – отметил доктор психологических наук Александр Веракса, выступая на круглом столе в газете ВЗГЛЯД.
«Это печальная статистика, учитывая то, что ребенку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день», – отметил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.
«Тот контент, который часто позиционируется как развивающий, таковым не является», – добавил эксперт. Веракса убежден, что психологическое сообщество должно активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для развития детей.
Нормы о допустимой продолжительности использования детьми гаджетов сформировались еще до коронавируса, но сейчас условия изменились, в свою очередь отметил декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
«А что такое норма с учетом опыта пандемии? Вспомните, сколько было запретительных процедур по использованию гаджетов в школе, в раннем возрасте. Когда мы столкнулись с необходимостью либо неизбежностью этого, то вопрос, что такое новая норма пользования гаджетами, нам предстоит еще выяснить. Тут нужны широкие популяционные исследования, чтобы мы могли ответить, сколько с гаджетом сидеть и какие последствия дает краткосрочная и долгосрочная перспектива», – указал Зинченко.
Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». В своем выступлении Веракса также отметил, что у детей дошкольного возраста, лишенных социального взаимодействия со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, начинает страдать эмоциональная сфера, в то время как дети в возрасте до трех лет выиграли от более тесного общения с родителями в период локдауна.
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Аксенов пообещал Зеленскому вместо Крыма «дырку от бублика»
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Президент Украины Владимир Зеленский вместо Крыма может получить лишь дырку от бублика, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым – в России, и вопрос этот закрыт», – отметил Аксенов в Telegram.
Ранее голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать ее Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
Аксенов рассказал о возвращении скифского золота в Крым
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МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«На мой взгляд, решение было ожидаемое. У нас сегодня методы борьбы только юридические, где-то введение обратных санкций. На мой взгляд, МИД, правительством России в этой части делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», – цитирует ТАСС Аксенова.
По его словам, если скифское золото отдадут на хранение украинским чиновникам, концов больше не найдут, передает РИА «Новости».
«Суд Амстердама принял решение передать ее (коллекцию) на хранение в Украину. Это «пусти козла в огород» называется. Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты», – заявил Аксенов.
В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежавшей музеям Крыма, принято в политизированном контексте и должно быть оспорено в Верховном суде Нидерландов.
«Вчерашнее решение вынес окружной суд Нидерландов, и поэтому у нас есть возможность подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, что и нужно сделать, потому что в таких случаях нужно пройти все судебные инстанции. Понятно, что в данном случае восторжествовала несправедливость», – сказал Швыдкой.
По его мнению, судебное разбирательство происходило в «политизированной, антироссийской атмосфере», и этот контекст повлиял на решение.
«С моей точки зрения, эта коллизия носит межмузейный характер. Если вещи были взяты в одном из музеев, то они туда и должны были быть возвращены - так согласит соглашение, но это формальная буква. Кроме того, сами голландцы признавали в свое время, что в голландском законодательстве нет такой правовой нормы, которая может описать ту ситуацию, которая сложилась со скифским золотом», – добавил Швыдкой.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.
Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.
Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Психологические реакции на коронавирус и радиацию оказались похожи
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«Многие не верят в угрозу коронавируса, потому что не могут подержать его в руках. Такое же явление наблюдалось после аварии на Чернобыльской АЭС, когда не были видны первые последствия радиации», – рассказал кандидат психологических наук Сергей Ениколопов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД, посвященного воздействию пандемии на психологическое состояние общества.
«В апреле 1986 года люди отказывались верить в серьезность произошедшего только из-за того, что «не видели следов радиации». Неверие в опасность коронавирусной инфекции объясняется схожим образом – угроза невидима и неосязаема. Показательно, что все СМИ соревновались в визуализации вируса, и у всех выходила разная картинка, то он квадратный, то круглый, овальный», – отметил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов.
С одной стороны, в обществе наблюдается скептическое отношение к угрозе, которой как бы нет. С другой стороны, в отношении людей к той же угрозе проявляются элементы магического мышления, отметил Ениколопов.
«Вера в чудо подпитывает нашу надежду на изобретение чудо-таблеток. У светских людей магическое мышление проявляется сильнее, чем у религиозных. В религиозных учениях есть четкая договоренность, что следует считать чудом, в нерелигиозной среде чудом может оказаться что угодно», – говорит психолог.
Глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья также указал на то, что за время пандемии практически у всех людей «выросла психопатологическая симптоматика», поэтому некоторые жалобы пациентов на физические недомогания, «не имеют реальных корней».
«Эти люди повышают нагрузки на поликлиники. Врач общего профиля не готов работать с психосоматическими пациентами, не знает, что их нужно отправлять к психологам и психиатрам», – пояснил кандидат психологических наук.
Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М. В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий».
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Эксперт: Благодаря пандемии все поняли, чем стресс отличается от депрессии
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Во время пандемии резко возросла потребность в профессиональной психологической помощи, однако многие люди столкнулись с тем, что им оказывали псевдоуслуги, сказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко во время дискуссии на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Пандемия коронавируса стала для нас новым опытом ведения научных исследований», – сообщил декан факультета психологии МГУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
По его словам, благодаря пандемии весь мир «научился правильно мыть руки» и «все поняли, чем отличается стресс от депрессии». «Самое главное – люди актуализировали и вербализовали тот запрос на профессиональную психологическую помощь, которая в таких ситуациях, к сожалению, необходима», – добавил эксперт.
Зинченко отметил также, что предложений по оказанию психологической помощи «было больше, чем профессиональных психологов». «Когда более семи миллионов человек вдруг стали предлагать эту помощь, оказалось, что людей с опытом и образованием на порядок меньше. Поэтому отдельный вопрос – каким образом обеспечить должный уровень оказания психологической помощи», – указал Зинченко, предупредив, что многим людям оказывается «псевдопсихологическая помощь». Одним из путей решения этой проблемы эксперт называет регламентацию оказания психологических услуг, в том числе с помощью принятия закона о психологической помощи населению.
Во вторник состоялся круглый стол, организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии анализировали последствия воздействия пандемии COVID-19 на психологическое состояние общества.
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Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
В Крыму пообещали вернуть скифское золото
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что скифское золото было фактически украдено у крымчан, но рано или поздно оно будет возвращено.
«Коллекция была фактически украдена у крымчан и в целом у Российской Федерации, но я уверен, что рано или поздно скифское золото вернется обратно домой в Республику Крым», – сказал «РИА Новости» Гемпель. Он считает, что те, кто причастен к «воровству» коллекции, должны понести ответственность в рамках международного права и законов России.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что крымские власти категорически не принимают решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев.
«Министерство культуры Крыма, крымские музеи категорически не принимают данное решение и будут продолжать работу по возвращению своих, крымских коллекций всеми доступными правовыми методами», – сказала она.
Новосельская подчеркнула, что «решение суда в отношении коллекции является беспрецедентным и противоречит всем действующим нормам международного права, музейного дела и охраны культурного наследия. Считаю, что это политизированный вердикт, продиктованный нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским».
В свою очередь бывший директор музея «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова назвала трагедией решение голландского суда относительно скифского золота.
«Потеря части музейной коллекции – это трагедия. За собиранием коллекции годы, люди и огромные усилия. Вещи, который исторически принадлежали земле Крыма, которые были здесь найдены, изучены, отреставрированы – и уход их с этой земли иначе, как большую трагедию воспринимать не могу», – сказала Мельникова.
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов
В Израиле захотели уже с 15 ноября впускать туристов, привитых вакциной «Спутник V», но соответствующее решение еще должно утвердить правительство, заявил знакомый с ситуацией источник.
Источник сообщил, что «в ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма (Йоэля) Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», передает ТАСС.
«Решение по «Спутнику V» должно еще быть утверждено кабмином», – добавил он.
Ранее сообщалось, что на утверждение Беннета в октябре решили представить пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну.
Отметим, что Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.
Эксперт назвал причины большего количества антипрививочников в мире
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Во всем мире было очень много сделано для того, чтобы вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что мы столкнулись с глубинной проблемой, которая существовала давно, сказал доктор психологических наук Александр Тхостов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Антиваксеры, то есть активные противники вакцинации, появились лет 20 назад», – заявил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов. И уже тогда надо было начинать учиться убеждать их в преимуществах вакцинации от инфекионных заболеваний. Ранее антипрививочники выступали против вакцинации от кори. «С ними нужно научиться работать. Мы же не выселим их на Марс», – отметил клинический психолог.
По его словам, часть противников прививок от коронавируса «плохо воспринимают аргументацию, но тем не менее ее нужно производить». «Если человек не согласен с вами, то с ним все равно нужно спорить, чтобы остальные, которые еще не такие убеждение, все-таки слушали и вас. Технология запугивания, конечно, дает эффект, но уже давно было доказано, что этот эффект очень короткий. На самом деле, нужно показывать выгоды этой вакцинации для людей. И сейчас уже что-то делается в этом отношении», – сказал эксперт. Он приветствовал то, что в России те, кто сделал прививку, смогут в период очередных граничений в конце октября – начале ноябре посещать театры и музеи.
Тхостов подчеркнул, что уровень доверия населения к инициативам властей оказался «достаточно низким» во всем мире. «Было очень много сделано для того, чтобы люди адекватно вели себя, вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой глубинной проблемой, которая существовала давно. В будущем ее будет необходимо решать», – уверен эксперт.
Профессор посетовал, что у людей слишком мало навыков и инструментов, чтобы отличать правдивую информацию от ложной. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые медики, которые должны были «демонстрировать высокий уровень рациональности», «тоже подвержены странным теориям».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Во вторник состоялся
организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии обсуждали воздействие пандемии COVID-19 на психологическое самочувствие.
В этот же день с жесткой критикой антипрививочников выступил директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм – по его словам, противники вакцинации стали главными виновниками ужесточения ограничительных мер. По мнению Ретеюма, сторонники антипрививочного движения «убивают всю Россию». Антиваксеров (активных противников кампании вакцинации от COVID) раскритиковали многие звезды российского кино и театра. Ранее о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме газете ВЗГЛЯД рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
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Власти Москвы решили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни
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Владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
Информацию подтвердили в сети бутиков Wine Room, компании «Е-вино» и одном из трех бутиков Winemafia. Районные власти в своем приказе ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, где сказано о приостановке работы всех магазинов, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30%, сообщили «Ведомости».
Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось. А кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Мурашко заявил, что темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились
Темпы заражения коронавирусом среди россиян упали с 16% до 10-10,5%, сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, специалисты видят, что темпы прироста заболеваемости в нескольких субъектах благодаря введенным ограничениям снизились. Если раньше цифра прироста составляла около 16% в неделю, то за последнюю неделю составила в пределах 10-10,5%, передает ТАСС.
Как заявил министр, первичное звено здравоохранения несет сейчас огромную нагрузку. Сейчас сферу здравоохранения усиливают студентами медиками из высших учебных заведений, а также работниками медорганизаций, занимающихся образованием среднего медицинского персонала.
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 244,2 млн человек, более 4,9 млн скончались.
Ранее Мурашко говорил о выезде бригад в 18 регионов России для борьбы с коронавирусом. Так, мобильные бригады были отправлены во Владимирскую, Курскую, Псковскую области, Забайкальский край, Оренбургскую область.