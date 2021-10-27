Аксенов заявил о возможности введения экспресс-тестирования для туристов

Власти Крыма обсуждают введение экспресс-тестирования на коронавирус для туристов, которые приезжают в Крым, задача стоит сделать полуостров бесковидной зоной, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был безковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.

По его словам, в регионе одна из компаний намерена реализовать инвестпроект по производству сертифицированных экспресс-тестов, приравненных к ПЦР-тестам.

«Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, – это будет полезно», – сказал Аксенов.

Также глава Крыма обратился в Минтранс с просьбой не вводить дополнительные рейсы в республику в период нерабочих дней, передает ТАСС.

Кроме того, Аксенов заявил, что власти Крыма не планируют вводить локдаун, а также блокпосты по примеру Севастополя.

«По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности [закрывать] все учреждения, бизнес и т. д. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране, но тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет. [Смысла] отгораживаться не вижу», – сказал он.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в регионе во многом зависит от сознательности жителей Крыма. «Запретительными мерами подавляющее большинство моментов мы пресечь не можем. Поэтому еще раз призываю: вакцинируйтесь, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, особенно в общественном транспорте», – добавил глава Крыма.

Ранее власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе. Сообщалось, что туристы в Крыму не смогут больше бронировать санатории без QR-кодов.

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