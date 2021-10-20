В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе

Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе, соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности.

«Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации», – приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, QR-коды и тесты необходимы для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-центров и иных объектов спорта, организаций досуга, в том числе кинотеатров (кинозалов), театров, библиотек, музеев, цирков, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

«Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов.