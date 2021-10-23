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Арестован подозреваемый в поджоге дома замглавы офиса президента Украины
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Подозреваемый по делу о поджоге дома заместителя председателя офиса украинского президента Игоря Жовквы арестован по решению Дарницкого райсуда, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
«Дарницкий районный суд только что удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал на 2 месяца одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя председателя ОПУ. Одновременно суд определил для подозреваемого альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн», – сказала Максимец, передает УНН.
Арестованный – житель Киева 2001 года рождения, студент. На данный момент проходит заседание суда по избранию меры пресечения второму подозреваемому.
Ранее сообщалось, что 25-летнему подозреваемому в поджоге дома Жовквы обещали 4 тыс. долларов. Позднее стало известно, что в деле есть и второй подозреваемый, ему обещали 7 тыс. долларов.
По данным СМИ, оба подозреваемых получили заказ на поджог дома Жовквы через интернет, кто является заказчиком, пока неизвестно.
Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.
Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Тимошенко назвала пропагандой заявления Киева о «европейском газе»
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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», – приводит слова Тимошенко ТАСС.
«Просто вся пропаганда, которая делалась в то время, должна была говорить, что это европейский газ. Плюс, этот газ поставляли через какого-то европейского посредника, который сегодня нам не известен», – рассказала лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» в эфире украинского телеканала «Наш». Она выразила недовольство тем, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского расследование закупок газа из Европы при его предшественнике Петре Порошенко не проводилось.
Тимошенко заявила, что газа сейчас на Украине нет и необходимо его покупать по высокой цене. «Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать Нафтогазу за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», – сказала она.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Украина согласилась одолжить Молдавии газ
Киев согласен передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В письме премьер-министру [Украины Денису Шмыгалю] речь идет о помощи Молдавии определенным объемом газа для преодоления сложившейся ситуации в стране», – передает его слова ТАСС.
По словам Данилова, СНБО решил, что этот вопрос рассмотрит правительство и что такая помощь Молдавии будет оказана.
Он добавил, что газ «будет передан в пользование на определенный период, чтобы Молдавия потом его вернула». «У нас есть свои заинтересованности в том, чтобы в Молдавии был газ. Мы объединены в единую систему. У нас есть определенные территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям», – заявил секретарь СНБО.
Напомним, Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата.
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
Жителей Украины назвали заложниками зарабатывающих на газе властей
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что жители Украины оказались в заложниках из-за стремления властей страны покупать российский газ у стран Европы с целью заработать на разнице в стоимости топлива.
Экс-депутат Рады выразил возмущение по поводу того, что Украина покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз. «Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у Газпрома. Не важно – через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент [Владимир Зеленский]. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?» – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Кроме того, бывший парламентарий отметил, что на Украине наблюдается дефицит голубого топлива – в хранилищах не хватает примерно 4 млрд кубометров газ. При этом, по его словам, политическая элита Украины не пытается решить эту проблему.
«У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа)», – заявил Мураев в эфире телеканала «Украина 24», обращаясь к украинцам. Политик считает, что Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.
Он также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.
Ранее бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы. Тем временем в Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине из-за недостаточных запасов угля и газа.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Молдавия запросила в долг у Украины газ
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
В Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине
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Подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Подготовка к отопительному сезону [на Украине] провалена полностью! В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого – лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тыс. тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. <…> Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 млрд кубометров», – приводит слова Гончаренко РИА «Новости».
При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии из России и Белоруссии и обвинил Киев в «финансировании стран, которые представляют опасность» для Украины. «Довели до того, что [президент России Владимир] Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ», – утверждает Гончаренко.
Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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В Крыму ответили на угрозы советника Зеленского по терактам в России
Если за словами советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича стоит Владимир Зеленский и власти Украины действительно планируют масштабные диверсии в России, то со страной-террористом разговоров не будет и НАТО Киеву не поможет, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.
«Арестович – это пафосный дилетант, все его речи рассчитаны на людей, далеких от понимания реальной обстановки в мире. О какой диверсионной войне он говорит? Это политика офиса (президента Украины Владимира) Зеленского или его личная позиция? Если за этим стоит Зеленский и они действительно планируют такие масштабные диверсии, то со страной-террористом разговоров не будет, только действия, и очень жесткие. И никакое НАТО не поможет, да и не станет помогать. А если это личная позиция Арестовича, то можно оценить глубину падения украинских элит, которые берут на работу оголтелых экстремистов», – приводит слова Бальбека РИА «Новости».
При этом, эксперт допустил, что Арестович сказал свои слова в «порыве националистического угара». «В конце концов, не ему же придется идти на подобные акции. И не ему потом сидеть в российской тюрьме, хотя кто знает. Может, завтра официальный Киев от него открестится и передаст в руки российского правосудия. Все может быть», – сказал Бальбек.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».
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Накануне президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать. Сенатор Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс. В НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Украине пообещали тысячу смертей в сутки от коронавируса
Украина начинает входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Наша страна начинает входить в пик пандемии COVID-11. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день», – пояснил Данилов, передает ТАСС.
По его словам, в сутки необходимо прививать от коронавируса 350-400 тыс. человек, «тогда как сейчас это число вдвое меньше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране.
Кроме того, из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
В НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс
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У Кремля есть все основания для беспокойства по поводу возможного вступления Украины в НАТО, потому что в этом случае «альянс будет защищать ее», заявил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.
«Украина – суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно», – приводит РИА «Новости» слова бывшего представителя НАТО в России, сказанные украинскому изданию «Обозреватель».
При этом Табах заявил, что Москве действительно стоит опасаться такого сценария, потому что в этом случае «альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
-
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Оппозиция на Украине сочла безумием отказ передать России останки советского разведчика
Парламентская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала «апогеем безумия» и «шабашем» отказ исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России.
«На Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, всеми способами стремящихся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Только в среду Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) обнародовал свой диктаторский перечень табуированных названий и терминов, запретив даже упоминать о Великой Отечественной войне. А уже в пятницу в Полтаве неизвестные разбили памятную доску Герою Советского Союза Филиппу Киве – деду депутата Верховной рады от ОПЗЖ Ильи Кивы. Но апогеем этого безумия стал отказ членов исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России», – отмечается в заявлении ОПЗЖ, опубликованном на сайте партии.
Как отмечает ОПЗЖ, в сентябре кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал Львовский горсовет разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.
«Такими действиями украинская власть, в том числе и местная, демонстрирует крайнее презрение к закону и уверенность в абсолютной безнаказанности за это», – заявила оппозиция.
ОПЗЖ назвала «совершенно постыдным и аморальным предложением мэра Львова Андрея Садового вернуть прах погибшего в 1944 году советского героя на родину лишь в обмен на освобождение украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в России».
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что власти Львова не будут передавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом.
Украинскую Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля
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На Украине остановили Славянскую тепловую электростанцию из-за нехватки угля сообщила компания «Укрэнерго».
К 14.00 субботы оба блока теплоэлектростанции остановили, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской компании.
До этого «Укрэнерго» отмечала, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшилась, на складах в 3,9 раз меньше сырья, чем необходимо, а на некоторых ТЭС этого топлива осталось лишь на несколько дней.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
А бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
Экс-министр МВД Украины Аваков заболел коронавирусом
Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусной инфекцией, сообщил источник в окружении политика.
Слухи о тяжелом состоянии Авакова сильно преувеличены, добавил собеседник «Страна.ua».
«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – указал он.
Арсен Аваков с 2014 по 2021 год занимал пост министра внутренних дел Украины, он был одним из инициаторов проведения операции на востоке страны, также известен своим конфликтом с украинским бизнесменом Александром Музычко. Музычко незадолго до смерти обвинял Авакова в подготовке покушения на него, вскоре после этого он был убит при задержании. В 2016 году на Украине на министра завели уголовное дело, но вскоре после этого его закрыли.
В 2014 же году на него возбудил уголовное дело российский Следственный комитет, он обвинил Авакова в организации убийств, применении запрещенных методов войны, препятствию деятельности журналистов и похищении людей.
Пушков указал на исходящую от Украины угрозу для НАТО
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил об исходящей от Киева угрозе для Европы и НАТО, так как нынешние украинские власти стремятся втянуть альянс в вооруженный конфликт с Россией.
Пушков отметил в Telegram, что «не вполне понятно, на кого рассчитаны заверения (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, что России не следует опасаться включения Украины в НАТО, поскольку это «оборонительный альянс».
«Удивительная «наивность». Весь мир видел, как ВВС НАТО бомбили весной 1999 года Белград. В центре города долго стояли здания, разрушенные бомбами и ракетами НАТО. Какую страну-члена альянса защищала НАТО от сербов? Весной 2011 года этот «оборонительный» альянс начал ракетно-бомбовую войну против Ливии, которая привела к расколу этой страны и социальной катастрофе. Кого из своих членов «оборонял» альянс в этой войне? 25 стран-членов НАТО в той или иной форме поддержали агрессию США и Британии в Ираке. А сейчас США еще намерены подключить альянс к своей стратегии против Китая», – напомнил сенатор.
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В связи с этим он призвал не рассказывать «сказки» об «оборонительном» характере НАТО –военно-политической организации, в военном плане вплотную подошедшей к границам России».
«И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники. Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самой НАТО», – заключил Пушков.
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, российский лидер обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс.
Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Между тем глава Пентагона уже посетил Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
Столтенберг заявлял, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. Зеленский говорил о якобы способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
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Депутат: Питьевая вода в большинстве городов Украины непригодна к употреблению
Вода в большей части украинских городов непригодна к употреблению, заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Александр Колтунович.
«Общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» критично требует финансирования. У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению. Более того, по разным рейтингам и оценкам, Украина вообще является необеспеченной водными ресурсами в расчете на одного человека», – цитирует парламентария РИА «Новости».
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет решил ввести публичный мониторинг качества воды, чтобы жители понимали, какую воду они пьют.
Украина получила от США оружие и боеприпасы
Министерство обороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд украинских вооруженных сил, которая включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.
«На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее», – приводит текст сообщения министерства ТАСС.
Напомним, 10 октября ВВС США доставили на Украину первую партию военной помощи, в которую вошли высокоточное вооружение и боеприпасы. При этом в Киеве заявили о получении от США наступательного оружия. Вторую партию Украина получила 18 октября. Кроме того, Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним также, в четверг президент Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать. Сенатор Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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