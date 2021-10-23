Найден второй подозреваемый в поджоге дома замглавы офиса президента Украины

В Крыму ответили на угрозы советника Зеленского по терактам в России

Если за словами советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича стоит Владимир Зеленский и власти Украины действительно планируют масштабные диверсии в России, то со страной-террористом разговоров не будет и НАТО Киеву не поможет, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

«Арестович – это пафосный дилетант, все его речи рассчитаны на людей, далеких от понимания реальной обстановки в мире. О какой диверсионной войне он говорит? Это политика офиса (президента Украины Владимира) Зеленского или его личная позиция? Если за этим стоит Зеленский и они действительно планируют такие масштабные диверсии, то со страной-террористом разговоров не будет, только действия, и очень жесткие. И никакое НАТО не поможет, да и не станет помогать. А если это личная позиция Арестовича, то можно оценить глубину падения украинских элит, которые берут на работу оголтелых экстремистов», – приводит слова Бальбека РИА «Новости».

При этом, эксперт допустил, что Арестович сказал свои слова в «порыве националистического угара». «В конце концов, не ему же придется идти на подобные акции. И не ему потом сидеть в российской тюрьме, хотя кто знает. Может, завтра официальный Киев от него открестится и передаст в руки российского правосудия. Все может быть», – сказал Бальбек.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».

Накануне президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать. Сенатор Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс. В НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс.

В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.

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