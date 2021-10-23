Премьер Польши призвал ЕК провести расследование против Газпрома

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23 октября, суббота | Последнее обновление — 05:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине
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Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция.
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В мае 1941 года Иван Бунин пишет Алексею Толстому, чтобы тот ходатайствовал о его возвращении на родину перед Сталиным. Однако возвращение не состоялось и до конца дней Бунин прожил апатридом – человеком без гражданства.
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Мы упускаем прекрасный шанс не только вспомнить о своем имперском прошлом, но и наметить контуры России будущего, всерьез поговорить о нашей идентичности. О будущем страны, которая стоит сегодня перед вызовами, едва ли уступающими тем, с которыми столкнулся в свое время Петр Первый.
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В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Премьер Польши призвал ЕК провести расследование против Газпрома
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что расследование Европейской комиссией (ЕК) действий Газпрома на энергетическом рынке могло бы стать хорошим инструментом реагирования на рост цен на энергоресурсы.
«Расследование в отношении Газпрома – это очень хороший инструмент», – сказал Моравецкий в ответ на вопрос о том, какие инструменты реагирования на рост цен в Европе на энергоносители мог бы применить ЕС. «Выявление незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит дать соответствующий экономический ответ», – приводит слова Моравецкого ТАСС.
По мнению главы польского правительства, еще одним инструментом, который может повлиять на цены на энергоносители, является высвобождение ЕК квот из резервного фонда стабильности рынка (Market stability reserve, MSR). «Вечный закон спроса и предложения будет работать таким образом, что цена разрешений на выбросы углекислого газа будет снижена», – пояснил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций. В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
Между тем в прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.
Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Лидер немецких «зеленых» назвала «Северный поток – 2» ошибкой
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток – 2», а также утверждает, что Россия якобы приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.
Бербок указала в интервью журналу Der Spiegel, что Европа зависит от России в области энергетики, и «сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», передает ТАСС.
По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа», и это демонстрирует, что «безопасность и внешняя политика – это не только военные вопросы».
Она также утверждала, что при эксплуатации «Северного потока – 2» «должны соблюдаться европейские правовые предписания».
«Они предусматривают, что Газпром не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», – полагает сопредседатель «зеленых».
Ранее Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. При этом в Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европа требует от России стать благотворителем.
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В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию
Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.
Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.
«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.
«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.
«Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.
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«Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.
«Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.
«ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.
Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Молдавия запросила в долг у Украины газ
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
Молдавия собралась вводить режим ЧП из-за дефицита газа
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима ЧП из-за дефицита газа в стране.
Гаврилица заявила, что в пятницу «соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений», они собираются попросить парламент и правительство «ввести чрезвычайное положение», передает ТАСС.
«Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления (кризисной) ситуации в энергетическом секторе», – добавила она.
Ранее власти Молдавии решили ввести в стране «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке. В Молдавии приготовились к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
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Украина согласилась одолжить Молдавии газ
Киев согласен передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В письме премьер-министру [Украины Денису Шмыгалю] речь идет о помощи Молдавии определенным объемом газа для преодоления сложившейся ситуации в стране», – передает его слова ТАСС.
По словам Данилова, СНБО решил, что этот вопрос рассмотрит правительство и что такая помощь Молдавии будет оказана.
Он добавил, что газ «будет передан в пользование на определенный период, чтобы Молдавия потом его вернула». «У нас есть свои заинтересованности в том, чтобы в Молдавии был газ. Мы объединены в единую систему. У нас есть определенные территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям», – заявил секретарь СНБО.
Напомним, Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата.
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
Киев призвал Германию отреагировать на «шантаж России по газу»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
«Россия использует газ как оружие, прибегает к шантажу. Мы это видим уже. Мы ожидаем от Германии реакции на этот шантаж», – заявил он на брифинге с вице-премьером, министром иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Николаем Попеску. При этом глава украинского МИД не уточнил, о чем именно идет речь, передает ТАСС.
Кулеба сослался на совместное заявление США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2», где говорилось о готовности Берлина «принять меры» в случае попыток России «использовать энергетику в качестве геополитического оружия».
Министр напомнил, что позиция Киева по вопросу «Северного потока – 2» остается неизменной «Вы знаете, что Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины обратились с запросом к немецкой стороне присоединиться к процессу сертификации. Мы ожидаем позитивного решения и, безусловно, мы слышали заверения Европейского союза о том, что к «Северному потоку – 2» будет применен Третий энергетический пакет», – сказал Кулеба.
Ранее сопредседатель партии «Союз 90/«Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Газпром сообщил о планах по рекордной заполняемости российских ПХГ
Газпром намерен наполнить российские подземные хранилища газа (ПХГ) до рекордных резервов в сезон 2022-2021 годов до 72,638 млрд кубометров, сообщили в компании.
«Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень – 847,9 млн кубометров», – цитирует сообщение холдинга ТАСС.
С учетом ПХГ в Белоруссии и Армении он составит 887,9 млн куб. м.
«Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям», – заключили в компании.
СМИ: Переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатно
Россия в ходе переговоров по газовому соглашению предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 млн долларов, однако молдавская сторона настаивала на цене в два раза ниже рыночной, сообщил источник, близкий к переговорам.
Переговоры проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и закончились безрезультатно, сообщил источник «Коммерсанта».
«Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долларов (без учета Приднестровья)», – пишет издание.
Кишинев заявил об отсутствии необходимых денежных средств и настаивал на снижении цены в два раза ниже рыночной.
Российскую сторону представляли члены правительства и «Газпрома». От Молдавии были вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
Власти Франции решили заморозить цены на газ до конца 2022 года
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Правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
«Цена на газ будет заморожена до конца 2022 года», – передает ТАСС слова Кастекса, сказанные политиком в эфире телеканала TF1.
«Эксперты предупредили нас, что снижение цен будет идти медленнее, чем ранее ожидалось, – пояснил он. – Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год».
Кастекс также объявил, что каждому французу, чья зарплата не превышает 2 тыс. евро в месяц, будет выплачена «компенсация за инфляцию» по 100 евро. Выплаты некоторым категориям граждан будут сделаны уже в конце декабря. Глава правительства пояснил, что выплаты будут поступать автоматически. «Решение, которое мы приняли, является наиболее справедливым, эффективным решением в данной ситуации», – отметил он. Всего государство потратит на выплату этой помощи 3,8 млрд евро.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
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В Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине
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Подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Подготовка к отопительному сезону [на Украине] провалена полностью! В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого – лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тыс. тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. <…> Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 млрд кубометров», – приводит слова Гончаренко РИА «Новости».
При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии из России и Белоруссии и обвинил Киев в «финансировании стран, которые представляют опасность» для Украины. «Довели до того, что [президент России Владимир] Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ», – утверждает Гончаренко.
Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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ЕК решила проверить рынок газа ЕС на предмет спекуляций
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Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС.
«Что касается роста цен на газ и возможных спекуляций, эта тема вызывает озабоченность. Еврокомиссия к середине ноября проведет проверку функционирования рынка газа и углеродных квот на предмет спекуляций», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
«На базе анализа энергетических рынков ЕК выступит с новыми предложениями, и у нас будет возможность вернуться к теме [цен на газ и электроэнергию] на саммите в Брюсселе в декабре, когда мы будем лучше информированы», – заявил в свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Глава ЕК в очередной раз выразила уверенность, что в долгосрочной перспективе странам ЕС гарантировать энергобезопасность поможет только переход к зеленой энергетике. При этом она также признала, что Евросоюз нуждается в атомной энергетике и в газе как переходном источнике энергии. «Вместе с этим нам нужен стабильный источник атомной энергии, во время перехода [к зеленой энергетике], конечно, [нужен] газ», – сказала она.
Лидеры ЕС рассмотрели на саммите предложения ЕК по реагированию на энергетический кризис в Евросоюзе. В качестве краткосрочной меры саммит поручил ЕК и правительствам стран – членов оказать поддержку европейским компаниям и наиболее уязвимым категориям потребителей. «Евросовет поручает странам – членам и ЕК срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах – членах», – отмечается в итоговом заявлении саммита.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что подобные меры уже ввели 20 из 27 стран Евросоюза. Фон дер Ляйен подчеркнула, что у государств ЕС есть все инструменты для оказания помощи своим гражданам. В частности, по ее словам, страны ЕС получат в этом году до 10 млрд евро от торговли квотами на углеродные выбросы, и могут использовать эти деньги на меры поддержки. Кроме того, по ее словам, до 40% конечной цены на электроэнергию в ЕС составляют различные налоги и сборы, которые могут быть сокращены или отменены.
Участники саммита поручили ЕК разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов. «Евросовет поручает ЕК и Совету ЕС оперативно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные меры, которые способствовали бы ценовой доступности для потребителей и компаний, повышению устойчивости энергосистемы ЕС и внутреннего энергетического рынка, обеспечению безопасности поставок и поддержке перехода к климатической нейтральности, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах – членах», – говорится в заявлении.
Кроме того, лидеры ЕС попросили Европейский инвестиционный банк ускорить инвестиции в переход к зеленой энергетике. «Евросовет поручает Европейскому инвестиционному банку изучить, как ускорить инвестиции в энергетический переход в рамках своего нынешнего запаса капитала с целью снижения будущих рисков сбоев», – отмечается в документе.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага – комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию – Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр – заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Россия предложила Молдавии оплатить газ для Вечного огня в Кишиневе
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Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, заявил руководитель агентства Евгений Примаков.
«Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, настолько несостоятельно, что не может достойным образом хранить память о жертвах, принесенных ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня. Считаем это честью и своим долгом», – написал Примаков в своем Telegram-канале.
Примаков также выразил благодарность тем гражданам Молдавии, которые пришли к монументу, чтобы он продолжал гореть.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь. Возмущенные решением властей жители столицы Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
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Тимошенко назвала пропагандой заявления Киева о «европейском газе»
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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», – приводит слова Тимошенко ТАСС.
«Просто вся пропаганда, которая делалась в то время, должна была говорить, что это европейский газ. Плюс, этот газ поставляли через какого-то европейского посредника, который сегодня нам не известен», – рассказала лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» в эфире украинского телеканала «Наш». Она выразила недовольство тем, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского расследование закупок газа из Европы при его предшественнике Петре Порошенко не проводилось.
Тимошенко заявила, что газа сейчас на Украине нет и необходимо его покупать по высокой цене. «Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать Нафтогазу за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», – сказала она.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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