Львов отказался передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова

Власти Львова не будут передавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом, сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Наша позиция однозначна», – отметил Садовой в Facebook, подчеркнув, что городские власти не будут сотрудничать с другой стороной.

Садовой в посте отметил, что кассационный административный суд уже во второй раз обязывает Львовский горсовет передать останки родственникам.

В связи с этим он задал суду два вопроса. Один из них касался отношения с «агрессором во время войны», а второй – по поводу «121 украинского гражданина, которые сейчас находятся в плену по политическим и религиозным мотивам».

Также глава города уточнил, интересовался ли кто-либо личностью гражданки России, которая является истцом по делу о передаче останков с 2008 года.