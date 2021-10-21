Путин оценил социальные процессы в привыкших считать себя флагманами прогресса странах

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что в России с удивлением смотрят на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса.

По его словам, агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов, это воспринимается на Западе как прогресс, заседание транслируется на официальном YouTube-канале клуба «Валдай».

Также президент подчеркнул, что в последние десятилетия много жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитета – препятствием для процветания, передает РИА «Новости».

«Так говорили те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и, прежде всего, своих собственных», – сказал Путин.

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни.