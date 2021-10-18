В Кировской области задержали двух подростков по делу о хищении людей

В Кировской области были задержаны двое подростков, которые подозреваются в похищении двух сверстников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, группа молодых людей по предварительному сговору от одного из домов в городе Яранске похитили 17-летнего и 18-летнего потерпевших. Они переместили их в подвальное помещение одного из домов, где незаконно удерживали. Затем перевезли на автомобиле на территорию города Чебоксары, где в одной из квартир многоквартирного дома продолжили их незаконное удержание. В последующем потерпевшие были освобождены сотрудниками полиции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более несовершеннолетних.

В пресс-службе добавили, что был проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие и свидетели. «Задержаны двое подозреваемых: 15-летний и 18-летний жители Яранска. По месту их жительства проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного преступления. Расследование продолжается», – уточнили в СК.

В свою очередь пресс-служба МВД по Кировской области сообщает, что еще трое подозреваемых по делу о похищении объявлены в федеральный розыск. Это мужчины 1994 и 1997 годов рождения, а также 17-летний подросток.

Ранее сообщалось, что в Петербурге был задержан мужчина, который избил и пытался силой увезти женщину в своем автомобиле после отказа продолжить знакомство.