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Поступила заявка от «Нафтогаза Украины» на участие в сертификации «Северного потока 2»
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Киев оформил заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока 2», сообщил глава компании Юрий Витренко.
По словам Витренко, компания подала заявку на участие перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей, сообщает РИА Новости.
Газопровод «Северный поток 2» построили от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощность 55 млрд кубометров газа в год. Строительство объекта завершено 10 сентября. До сих пор продолжается процесс получения сертификации, проект должен соответствовать условиям Газовой директивы ЕС.
Процесс может занять несколько месяцев. Германская сторона получила полный пакет документов для проведения процедуры еще в сентябре.
Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев назвал главную ошибку киевских властей. По его словам, газ надо было закупать весной по низким ценам.
В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что ликвидация Украины как государства позволила бы установить мир в Донбассе.
Безпалько отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад, передает РИА «Новости».
Однако, по его мнению, есть способ установить мир в Донбассе. «Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», – заявил Безпалько в беседе с порталом «Украина.ру».
Он указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины, деградацию общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
Ранее украинский парламентарий Ренат Кузьмин предостерег Киев от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина.
Напомним, в прошлую среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», который приехал на линию соприкосновения в четверг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Зеленский предложил России обменять Медведчука
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, если бы у политика было гражданство России.
Зеленскому в эфире телеканала ICTV был задан вопрос, поступали ли Украине предложения от России о том, чтобы «оставить в покое Медведчука», передает РИА «Новости».
«Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны – если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – заявил Зеленский.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука в госизмене. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявлял о готовности к любому исходу дела.
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В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что Россия якобы ограничивает поставки газа в Европу.
«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», – приводит ТАСС слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», сказанные им в эфире телеканала ARD.
По его оценке, «хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок». «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», – считает он.
Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения «зеленых», проект «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). «Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», – полагает он.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Зеленский подтвердил наличие офшоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
«Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от Приватбанка, от (олигарха Игоря) Коломойского». Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино», – заявил он в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Зеленский не стал отрицать, что у него были офшоры, по его словам, во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ».
«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», – добавил президент.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович описал отношения страны с Западом одесским анекдотом.
«Сегодня дружат они (украинские власти) с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», – передает РИА Новости слова Рабиновича в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома.
Парламентарий объяснил, что у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают», напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права. Украину невозможно перенести в Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни, считает депутат.
«Пусть Европа к нам приходит. Я только за – пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <...> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает», – возмутился Рабинович.
При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет ничего против туристических или деловых поездок в Европу.
Ранее Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
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В США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России
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Европа оказалась в плену газового кризиса и поплатилась за высокомерное отношение к России, которая использовала имеющиеся козыри в «энергетическом покере», говорится в статье, опубликованной в американском журнале Forbes.
«Главный урок [газового кризиса в Европе] таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило Европу. Тем не менее, действия России в материале называются «энергетическим покером». Несмотря на то, что издание признало эффективность проектов Москвы (в том числе и «Северного потока – 2»), оно не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой.
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Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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В Раде предположили планы Зеленского по обмену Медведчука на дешевый газ
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Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин высказал версию, что Киев взял главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука в заложники, чтобы «обменять на дешевый газ».
«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала «Сваты» на «Россия 1»?» – написал Кузьмин в своем Telegram-канале.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность «обмена» Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины».
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу дела, в том числе и к аресту.
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Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа «по нормальным ценам» для потребителей хватит.
«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тыс. долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов), а так для людей от НАК «Нафтогаз» около 8 гривен», – заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Вступили в силу новые правила подключения участков к газу
С понедельника вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, постановление опубликовано на сайте правительства.
Теперь получать газ в дома могут только граждане, проживающие в населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. Газ можно использовать для домашних нужд.
«Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Чтобы провести топливо до своего участка нужно подать заявку через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Необходимо иметь при себе топографическую карту, ситуационный план и документы на право владения участком.
О сроках проведения позже сообщат специалисты, все будет зависеть от удаленности дома от газораспределительной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что уже 30 тыс. россиян заключили договоры на догазификацию, часть из них отработана. Итоги подвел вице-премьер Александр Новак. Основные федеральные акты регионы уже приняли. Чиновник дал поручение ускорить темпы газификации, а также рассмотреть проведение льготного подключения.
Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года.
На Украине исключили нехватку газа на зиму
Украине хватит газа на предстоящую зиму, даже если нерезиденты вывезут из страны свои запасы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, объем газа европейских компаний в украинских ПХГ не превышает 15%.
«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа», – написал Витренко в Facebook.
Также Витренко напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности.
«В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд кубов газа и не лопнула... Более того – без проблем может транспортировать еще гораздо больше», – отметил глава Нафтогаза.
По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых – до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Названа тема переговоров главы Пентагона на Украине и в Грузии
Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, заявило военное ведомство США.
«Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Черном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран», – приводит заявление Пентагона РИА «Новости».
Также в ходе визита «Остин подчеркнет как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе».
«Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии», – заявили в Пентагоне.
Россия отрицает обвинения США во вмешательстве в дела сопредельных с ней государств.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин посетит Украину, Грузию, Румынию и Бельгию. Поездка в Европу запланирована «на следующей неделе». Остин завершит «важный визит» в Брюсселе, где состоится совещание министров обороны стран НАТО.
Медведчук опроверг наличие российского гражданства
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наличии у него российского паспорта заявил, что имеет только украинское гражданство.
«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – приводятся его слова на сайте ОПЗЖ.
Также Медведчук заявил, что продолжит политическую борьбу, отстаивая принципы программы своей партии ОПЗЖ.
«И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет», – заявил политик.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский допустил
возможность «обмена» Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины». Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин высказал версию, что Киев взял Медведчука в заложники, чтобы «обменять
на дешевый газ».
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу дела, в том числе и к аресту.
В Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
Страны Запада на фоне энергетического кризиса ведут себя крайне нелогично, возлагая всю ответственность на Россию, заявила британская журналистка Мэри Дежевски.
В статье для интернет-издания Spiked она написала, что в Европе считали Россию обязанной оказать помощь, например, снизив цены на энергоресурс, передает РИА «Новости».
По ее словам, другие страны, как, например, США и Британия, пытаются совместить несовместимое, всячески препятствуя запуску «Северного потока – 2» и одновременно с этим прося поставлять больше газа, обвиняя Москву в попытках извлечь выгоду из ситуации.
Дежевски считает, что тем самым они демонстрируют глупую игру в трубопроводную политику.
Автор статьи подчеркивает, что сделать Россию козлом отпущения для Запада проще признания своих ошибок в энергетике: в частности, идею закупать газ на спотовом рынке вместо подписания долгосрочных контрактов. Оказали влияние и погодные условия – холодная зима и безветренное лето.
«Как это часто бывает, Запад поспешил обвинить Москву в проблемах, которые сам себе частично и создал. Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе, либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то, и другое», – пишет Дежевски, обращая внимание, что такой «благотворительности» почему-то ждут лишь от Москвы, хотя поставками занимаются и другие государства.
При этом, как отмечает журналистка, реакция Кремля на эти выпады была сдержанной, поскольку президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа можно нарастить, если Европа попросит. Также Дежевски предложила последовать совету постпреда России при ЕС Владимира Чижова, призвавшего Евросоюз относиться к Москве как к партнеру.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Госдеп США уличили в незнании цветов флага Украины
Украинские пользователи Twitter выразили возмущение в связи с тем, что американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета украинского флага в анимационном ролике про Крым.
«Может быть, лучше сначала выучить цвета украинского флага? Это показывает всю суть американской политики», – приводит РИА «Новости» слова пользователя AndrewVo.
«Почему перевернуты наши национальные цвета?!» – возмутился NestorVolya.
«Флаг переверните, чудики», – написал V80_Kyiv.
Накануне американская миссия при ОБСЕ опубликовала в Twitter анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага. При этом авторы публикации изобразили флаг Украины вверх тормашками.
Напомним, историк Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украина получила вторую партию военной помощи от США
На Украину прибыла новая партия международной технической помощи от правительства США, сообщили в минобороны Украины.
«В ночь на 18 октября на Украину прибыл очередной груз международной технической помощи от правительства США. Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента [Украины] Владимира Зеленского в США», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В минобороны отметили, что в ближайшее время в страну прибудет третья партия. Сообщается, что «общая сумма материальных средств от США Украине по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, составляет 60 млн долларов. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов».
Ранее сообщалось, что борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, в составе которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.
Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИДе также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.