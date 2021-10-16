Экс-глава Нафтогаза указал на ошибку украинских властей при закупках газа

Киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам, заявил бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

Россия виновата в создании кризисной ситуации на европейском топливном рынке и в росте цен на газ, заявил Коболев в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

«Была совершена большая ошибка <...> в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», – добавил экс-глава Нафтогаза.

Он добавил, что у Нафтогаза были возможности купить «шесть или более млрд кубометров в подземке» для их перепродажи в дальнейшем, это могло бы помочь стабилизировать цену.

В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.

Цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.