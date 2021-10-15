Цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов

Цена ближайших фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на 2%, она находится на уровне 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1247,4 доллара за 1 тыс. кубометров, сейчас сохраняется на том же уровне и на 9.24 находится на отметке в 1249,8 доллара, что на 2% выше расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА «Новости».

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Накануне цена на газ в Европе поднималась до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

В четверг торги закрылись на уровне чуть выше 1210 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1225,5 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены – почти 1400 долларов за тысячу кубометров – был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Вице-премьер России Александр Новак объяснял цену на газ в Европе низкой заполненностью ПХГ.