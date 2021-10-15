Цены на газ ударят по всей мировой экономике

Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов - все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами - только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России.

Новости об остановке производств в разных странах в последние недели соседствуют с сообщениями об очередных исторических рекордах биржевых цен на уголь и газ.

Принцип домино в действии

Первыми еще в середине сентября подали сигнал SOS производители минеральных удобрений, у которых природный газ является компонентом технологических процессов. После того, как стоимость газа в Европе подобралась к тысяче долларов за тысячу кубометров, американская компания CF Industries, один из ведущих мировых производителей азотных удобрений, объявила о прекращении деятельности на своих производственных комплексах в английских городах Биллингеме и Инсе общей мощностью более 1,2 млн тонн продукции в год.

Почин британцев поддержал и крупнейший европейский производитель удобрений – холдинг Yara, основным акционером которого является правительство Норвегии. Руководство компании заявило, что из-за подорожания газа ей придется сократить производство аммиачной продукции в Европе примерно на 40%. А к середине октября в отрасли началась настоящая цепная реакция. На данный момент о снижении объемов выпуска или полной остановке мощностей предупредили компании в Германии и Австрии, на Украине и в Литве, а Китай решил сократить экспорт удобрений.

Растущие цены на газ спровоцировали скачок тарифов на электроэнергию, который быстро ощутил один из самых энергоемких секторов тяжелой индустрии – производство алюминия. 15 октября британская Financial Times сообщила, что временно остановить производство на нескольких европейских заводах будет вынужден один из мировых лидеров этой отрасли - компания ArcelorMittal. Несколькими днями ранее как минимум до начала следующего года выпуск первичного алюминия прекратил единственный сохранившийся завод в Нидерландах, принадлежащий местной компании Aldel. Выплавка металла потеряла экономический смысл, поскольку электроэнергия, необходимая для производства тонны алюминия, теперь стоит почти вдвое дороже, чем сам алюминий.

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ArcelorMittal в Европе на своих заводах поднял стоимость отпускаемого металла на 60 евро за тонну, отмечает Александр Царев, генеральный директор завода металлоконструкций МАМИ. А некоторые производители, по его словам, были вынуждены увеличить стоимость тонны металла на 170-200 евро.

Наиболее зависимы от скачков цены на газ и электроэнергию такие отрасли промышленности, как металлургия, машиностроение, производство стройматериалов, нефтепереработка, резюмирует Инна Щеглова, директор по маркетингу группы «ПензТяжПромАрматура». Также, по ее словам, сложно приходится представителям пищевой промышленности, фармацевтики, косметической отрасли, химической индустрии. Один из крупнейших в мире ее игроков, немецкий холдинг BASF уже объявил, что при текущих ценах на газ не может обеспечить полный цикл производства.

Остановка производств ведет к дефициту продукции, потребляемой другими отраслями, где зависимость от стоимости энергоносителей может быть не столь высока. Наиболее очевидный пример, опять же, сектор минеральных удобрений. Их нехватка уже провоцирует подорожание, которое неизбежно скажется на себестоимости продукции сельского хозяйства.

В сентябре мировой индекс цен на продовольствие увеличился на 1,2% по сравнению с августом, что стало рекордом за последние 10 лет - эта тенденция сохранится в ближайшее время, прогнозирует генеральный директор компании-энергоинтегратора «Трансэнерком» Олег Шевцов. По его словам, удорожание топлива уже негативно отражается на стоимости зерновых и масличных культур, кофе, чая, оливок и цитрусовых – эти продукты больше всего прибавили в цене за последнее время. В европейских странах на 20-25% подорожала тепличная продукция - помидоры, огурцы и сладкий перец, - из-за экономии на отоплении теплиц, которое сильно зависит от стоимости газа.

«Тихих гаваней» больше нет

Есть и еще один важный аспект нынешнего энергокризиса. От предыдущих он отличается тем, что среди пострадавших оказались не только наиболее энергоемкие сектора промышленности, но и сами производители и поставщики электроэнергии, говорит Игорь Кучма, аналитик платформы TradingView, Inc.

Действительно, новости о банкротстве или уходе с рынка энергетических компаний сейчас также поступают ежедневно. Компания Bohemia Energy, один из крупнейших поставщиков электричества и газа в Чехии, была вынуждена объявить о прекращении своей деятельности на фоне аномальных цен энергии на оптовых рынках. Немецкий энергоконцерн E.ON заявил, что больше не заключает договоров на поставки газа в свете роста цен на топливо. Регулярно сообщается о проблемах энергосбытовых компаний в Великобритании.

«Основная проблема заключается в том, что дальнейшее усугубление энергокризиса может привести к цепной реакции. Рост цен на электроэнергию может вынудить сталелитейные заводы остановить работу, как это произошло в случае производителей алюминия, а также удобрений. В конечном итоге, снижение производства приведет к падению предложения на рынке, что непременно повлияет и на мировую инфляцию. Зима только начинается, а запасы угля во многих странах уже находятся на рекордно низких уровнях. Так что вероятность разрешения энергокризиса в ближайшее время довольно невысока», - считает Кучма.

На первый взгляд, в более выгодном положении сейчас находятся страны, у которых в избытке имеются собственные энергоресурсы, такие как Россия. Однако рассчитывать на то, что инфляционные эффекты, вызванные подорожанием газа и электроэнергии, обойдут страны, богатые энергоносителями, не приходится.

Последние тенденции в европейской промышленности могут негативно повлиять на стоимость товаров, импортируемых в Россию, считает Олег Шевцов. Соответствующий список продукции, по его словам, весьма широк – это автомобили, техническое оборудование и химическая продукция для нефтегазовой отрасли, промышленности, строительства, АПК и транспорта.

Цены, безусловно, вырастут на все товары, но никакого отскока назад не будет, уверен Александр Царев. В России, по его словам, пока не заметили этого роста, но через какое-то время, когда отреагируют мировые рынки товаров, это неизбежно произойдет.

Значительным риском для практически всех стран является и замедление темпов роста мировой экономики под влиянием высокой стоимости энергоносителей. На макроэкономическом уровне также вступает в действие механизм цепной реакции: постоянный рост энергетических издержек обессмысливает многие инвестиционные проекты, а сокращение инвестиций ведет к дальнейшему снижению экономической динамики.

Если исходить из исторических аналогий, то ускорение среднегодовых цен на газ в перспективе нескольких кварталов транслируется в замедление роста ВВП в США, странах Евросоюза и Китае приблизительно на 0,5-1%, отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс». Но это, добавляет он, лишь среднестатистический сценарий: резкий рост на газ, электроэнергию и другие ресурсы может привести к сокращению ВВП и производства в ведущих странах в пределах 5%.

Такие падения экономики уже хорошо ощущаются большинством людей и бизнеса.

На днях Саад аль-Кааби, министр энергетики Катара – крупнейшего мирового поставщика сжиженного природного газа, заявил, что его страна не в состоянии удовлетворять резко выросший спрос. Ранее же катарский министр говорил, что одной из причин проблем нехватки газа в мировом масштабе – недостаточные инвестиции в проекты его добычи, сжижения и транспортировки. А учитывая то, что такие начинания занимают как минимум несколько лет, быстрых решений у проблемы не просматривается.

Киловатт не резиновый

Драматизм нынешней ситуации усугубляется тем, что такое очевидное решение, как сокращение энергоемкости производств, сегодня все менее реалистично. Многие предприятия озаботились энергоэффективностью еще на предыдущем пике цен на энергоносители, когда нефть стоила больше ста долларов за баррель, а теперь принципиально уменьшить долю энергии в себестоимости уже не получится.

Если бы такая технологическая возможность на массовом рынке существовала, она под влиянием рыночных сил была бы в той или иной мере реализована и вела бы к ускорению мирового ВВП, отмечает Александр Осин. Но на деле наблюдается другая тенденция: темпы роста мирового ВВП и инвестиций в последние десятилетия неуклонно сокращаются. В нынешней ситуации, предопределенной высокой долговой нагрузкой бизнеса и низкими темпами роста доходов, рыночный спрос на «прорыв» в технологиях снижается, и это в полной мере относится и к «зеленым» энергетическим проектам, считает аналитик.

В Европе же быстрому преодолению кризиса не способствуют слишком быстрые темпы перехода к «зеленой» энергетике при отсутствии необходимой инфраструктуры, констатирует Инна Щеглова. Можно ожидать, что в самое ближайшее время сообщений об остановке предприятий будет еще больше, а наступающая зима лишь ухудшит ситуацию, предполагает эксперт:

«Если не будет идти работа с глубинными причинами, кризис может затянуться. Но даже если в ближайшем будущем будут предприняты какие-то шаги к стабилизации ситуации, инфляционная волна в ряде отраслей уже запущена. Можно прогнозировать, что она продлится как минимум один-два года».