Цены на газ ударят по всей мировой экономике

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15 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия накопила пятые в мире по объему резервы Донат Сорокин/ТАСС
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису пандемии? Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД Максим Блинов/РИА «Новости»
Решение МВД об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения, подверглось критике со стороны депутатов новой Госдумы. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, однако, одобряют и объясняют решение МВД. Надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам? Подробности...
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ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия

Британцы рискуют замерзнуть из-за торгового конфликта с ЕС Heline Vanbeselaere/ZUMA/ТАСС
Евросоюз готовится ввести экономические санкции против Британии. Брюссель грозит Лондону прекращением поставок газа и электроэнергии, а Франция обещает соседям по Ла-Маншу отключение двухгигаваттного кабеля. Почему страны Западной Европы оказались на пороге энергетической войны? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранские партнеры просят у Москвы помощи в решении их региональных проблем. Готова ли Россия помочь своему номинальному союзнику? Подробности...

На зарубежных рынках россиян никто не ждет

Аркадий Комаров
Аркадий Комаров, предприниматель
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску. Подробности...
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 4 комментария

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
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  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
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    Цены на газ ударят по всей мировой экономике

    Повышение цен на электроэнерегию - только начало большой цепочки проблем в мировой экономике
    		   15 октября 2021, 21:00
    Фото: REUTERS/David W Cerny
    Текст: Михаил Кувырко

    Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов - все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами - только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России.

    Новости об остановке производств в разных странах в последние недели соседствуют с сообщениями об очередных исторических рекордах биржевых цен на уголь и газ.

    Принцип домино в действии

    Первыми еще в середине сентября подали сигнал SOS производители минеральных удобрений, у которых природный газ является компонентом технологических процессов. После того, как стоимость газа в Европе подобралась к тысяче долларов за тысячу кубометров, американская компания CF Industries, один из ведущих мировых производителей азотных удобрений, объявила о прекращении деятельности на своих производственных комплексах в английских городах Биллингеме и Инсе общей мощностью более 1,2 млн тонн продукции в год.

    Почин британцев поддержал и крупнейший европейский производитель удобрений – холдинг Yara, основным акционером которого является правительство Норвегии. Руководство компании заявило, что из-за подорожания газа ей придется сократить производство аммиачной продукции в Европе примерно на 40%. А к середине октября в отрасли началась настоящая цепная реакция. На данный момент о снижении объемов выпуска или полной остановке мощностей предупредили компании в Германии и Австрии, на Украине и в Литве, а Китай решил сократить экспорт удобрений.

    Растущие цены на газ спровоцировали скачок тарифов на электроэнергию, который быстро ощутил один из самых энергоемких секторов тяжелой индустрии – производство алюминия. 15 октября британская Financial Times сообщила, что временно остановить производство на нескольких европейских заводах будет вынужден один из мировых лидеров этой отрасли - компания ArcelorMittal. Несколькими днями ранее как минимум до начала следующего года выпуск первичного алюминия прекратил единственный сохранившийся завод в Нидерландах, принадлежащий местной компании Aldel. Выплавка металла потеряла экономический смысл, поскольку электроэнергия, необходимая для производства тонны алюминия, теперь стоит почти вдвое дороже, чем сам алюминий.

    ArcelorMittal в Европе на своих заводах поднял стоимость отпускаемого металла на 60 евро за тонну, отмечает Александр Царев, генеральный директор завода металлоконструкций МАМИ. А некоторые производители, по его словам, были вынуждены увеличить стоимость тонны металла на 170-200 евро.

    Наиболее зависимы от скачков цены на газ и электроэнергию такие отрасли промышленности, как металлургия, машиностроение, производство стройматериалов, нефтепереработка, резюмирует Инна Щеглова, директор по маркетингу группы «ПензТяжПромАрматура». Также, по ее словам, сложно приходится представителям пищевой промышленности, фармацевтики, косметической отрасли, химической индустрии. Один из крупнейших в мире ее игроков, немецкий холдинг BASF уже объявил, что при текущих ценах на газ не может обеспечить полный цикл производства.

    Остановка производств ведет к дефициту продукции, потребляемой другими отраслями, где зависимость от стоимости энергоносителей может быть не столь высока. Наиболее очевидный пример, опять же, сектор минеральных удобрений. Их нехватка уже провоцирует подорожание, которое неизбежно скажется на себестоимости продукции сельского хозяйства.

    В сентябре мировой индекс цен на продовольствие увеличился на 1,2% по сравнению с августом, что стало рекордом за последние 10 лет - эта тенденция сохранится в ближайшее время, прогнозирует генеральный директор компании-энергоинтегратора «Трансэнерком» Олег Шевцов. По его словам, удорожание топлива уже негативно отражается на стоимости зерновых и масличных культур, кофе, чая, оливок и цитрусовых – эти продукты больше всего прибавили в цене за последнее время. В европейских странах на 20-25% подорожала тепличная продукция - помидоры, огурцы и сладкий перец, - из-за экономии на отоплении теплиц, которое сильно зависит от стоимости газа.

    «Тихих гаваней» больше нет

    Есть и еще один важный аспект нынешнего энергокризиса. От предыдущих он отличается тем, что среди пострадавших оказались не только наиболее энергоемкие сектора промышленности, но и сами производители и поставщики электроэнергии, говорит Игорь Кучма, аналитик платформы TradingView, Inc.

    Действительно, новости о банкротстве или уходе с рынка энергетических компаний сейчас также поступают ежедневно. Компания Bohemia Energy, один из крупнейших поставщиков электричества и газа в Чехии, была вынуждена объявить о прекращении своей деятельности на фоне аномальных цен энергии на оптовых рынках. Немецкий энергоконцерн E.ON заявил, что больше не заключает договоров на поставки газа в свете роста цен на топливо. Регулярно сообщается о проблемах энергосбытовых компаний в Великобритании.

    «Основная проблема заключается в том, что дальнейшее усугубление энергокризиса может привести к цепной реакции. Рост цен на электроэнергию может вынудить сталелитейные заводы остановить работу, как это произошло в случае производителей алюминия, а также удобрений. В конечном итоге, снижение производства приведет к падению предложения на рынке, что непременно повлияет и на мировую инфляцию. Зима только начинается, а запасы угля во многих странах уже находятся на рекордно низких уровнях. Так что вероятность разрешения энергокризиса в ближайшее время довольно невысока», - считает Кучма.

    На первый взгляд, в более выгодном положении сейчас находятся страны, у которых в избытке имеются собственные энергоресурсы, такие как Россия. Однако рассчитывать на то, что инфляционные эффекты, вызванные подорожанием газа и электроэнергии, обойдут страны, богатые энергоносителями, не приходится.

    Последние тенденции в европейской промышленности могут негативно повлиять на стоимость товаров, импортируемых в Россию, считает Олег Шевцов. Соответствующий список продукции, по его словам, весьма широк – это автомобили, техническое оборудование и химическая продукция для нефтегазовой отрасли, промышленности, строительства, АПК и транспорта.

    Цены, безусловно, вырастут на все товары, но никакого отскока назад не будет, уверен Александр Царев. В России, по его словам, пока не заметили этого роста, но через какое-то время, когда отреагируют мировые рынки товаров, это неизбежно произойдет.

    Значительным риском для практически всех стран является и замедление темпов роста мировой экономики под влиянием высокой стоимости энергоносителей. На макроэкономическом уровне также вступает в действие механизм цепной реакции: постоянный рост энергетических издержек обессмысливает многие инвестиционные проекты, а сокращение инвестиций ведет к дальнейшему снижению экономической динамики.

    Если исходить из исторических аналогий, то ускорение среднегодовых цен на газ в перспективе нескольких кварталов транслируется в замедление роста ВВП в США, странах Евросоюза и Китае приблизительно на 0,5-1%, отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс». Но это, добавляет он, лишь среднестатистический сценарий: резкий рост на газ, электроэнергию и другие ресурсы может привести к сокращению ВВП и производства в ведущих странах в пределах 5%.

    Такие падения экономики уже хорошо ощущаются большинством людей и бизнеса.

    На днях Саад аль-Кааби, министр энергетики Катара – крупнейшего мирового поставщика сжиженного природного газа, заявил, что его страна не в состоянии удовлетворять резко выросший спрос. Ранее же катарский министр говорил, что одной из причин проблем нехватки газа в мировом масштабе – недостаточные инвестиции в проекты его добычи, сжижения и транспортировки. А учитывая то, что такие начинания занимают как минимум несколько лет, быстрых решений у проблемы не просматривается.

    Киловатт не резиновый

    Драматизм нынешней ситуации усугубляется тем, что такое очевидное решение, как сокращение энергоемкости производств, сегодня все менее реалистично. Многие предприятия озаботились энергоэффективностью еще на предыдущем пике цен на энергоносители, когда нефть стоила больше ста долларов за баррель, а теперь принципиально уменьшить долю энергии в себестоимости уже не получится.

    Если бы такая технологическая возможность на массовом рынке существовала, она под влиянием рыночных сил была бы в той или иной мере реализована и вела бы к ускорению мирового ВВП, отмечает Александр Осин. Но на деле наблюдается другая тенденция: темпы роста мирового ВВП и инвестиций в последние десятилетия неуклонно сокращаются. В нынешней ситуации, предопределенной высокой долговой нагрузкой бизнеса и низкими темпами роста доходов, рыночный спрос на «прорыв» в технологиях снижается, и это в полной мере относится и к «зеленым» энергетическим проектам, считает аналитик.

    В Европе же быстрому преодолению кризиса не способствуют слишком быстрые темпы перехода к «зеленой» энергетике при отсутствии необходимой инфраструктуры, констатирует Инна Щеглова. Можно ожидать, что в самое ближайшее время сообщений об остановке предприятий будет еще больше, а наступающая зима лишь ухудшит ситуацию, предполагает эксперт:

    «Если не будет идти работа с глубинными причинами, кризис может затянуться. Но даже если в ближайшем будущем будут предприняты какие-то шаги к стабилизации ситуации, инфляционная волна в ряде отраслей уже запущена. Можно прогнозировать, что она продлится как минимум один-два года».


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