|
|
Британцы назвали власти «ослами» из-за газового кризиса
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
«Куда ни посмотри, везде нами руководят ослы, которым нельзя доверить даже прилавок в магазине», – написал пользователь RGM, передает РИА «Новости».
«У Путина на первом месте Россия. У нашего истеблишмента на первом месте алчность. Прежде всего – богатые, а страна пошла к черту», – добавил другой.
По мнению комментаторов, из-за газового кризиса Лондон начнет вкладывать еще больше в возобновляемые источники энергии, что «только усугубит ситуацию».
«Не удивляйтесь, когда Борис скажет об этом на конференции СОР26. Этот человек одержим, а поэтому опасен», – написал Jasper Derbyshire.
«Украина переоценила свои возможности, когда перекрыла трубопровод, навредив всей Европе. Это она потребовала у Европы выкуп, а не Россия. «Северный поток – 2» не даст Европе больше газа, как не даст больше власти и влияния Путину. Просто он исключает из цепочки Украину», – отметил один из читателей.
Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть
|
|
Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично с учетом введения санкций и угроз, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике со СМИ Алексей Пушков.
В интервью изданию «Известия» он отметил, что не только Европа, но и США закупают у России газ и нефть. Как заявил Пушков, в сложившейся ситуации европейские страны оказались из-за ставки на экологию и из-за неправильной энергетической политики.
«Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае, если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – рассказал Пушков.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он сообщил, что уже провел встречу с гендиректором «Газпром Экспорта» Еленой Бурмистровой, в ходе которой обсудил все детали по контракту.
Он отметил, что нынешние цены на газ нереалистичны. Республика может столкнуться с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса
|
|
Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, заявил эксперт Войцех Якубик.
Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.
Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.
По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.
Отметим, что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине заявили о начале газового кризиса
|
|
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
|
|
Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
-
Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
|
|
Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что в таком случае Россия готова будет выполнить новые контракты. «Конечно. Россия это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», – сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставе газа в Европу.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», – заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в «Газпром».
«Есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно Газпрому», – сказал он.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
|
|
Молдавия пытается договориться с ЕС о дополнительных поставках газа через Румынию, сообщают СМИ. Власти Молдавии опровергли давление со стороны России.
Financial Times пишет, что «Молдавия просит страны Евросоюза о чрезвычайных поставках газа после того, как российский государственный экспортер Газпром сократил свои поставки в страну». Издание сообщает, что в ЕС хотят «изменить порядок поставок газа из соседней Румынии, однако Бухарест изо всех сил пытается покрыть свои личные нужды», передает РИА «Новости».
Тем временем спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире Pro TV заверил, что в переговорах по газу с Москвой «нет никакого давления на власти со стороны России». Молдавия намерена убедить российскую сторону, что является «честным плательщиком, который выполняет обязательства». Гросу указал, что Молдавия «не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы» поставок Газпрома.
Гросу сказал, что Молдавия хочет продлить существующий контракт «на хороших условиях», также обсуждаются вопрос исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья и третий энергопакет. Спикер считает, что «нужно немного терпения, спокойствия». Он выразил надежду на то, что стороны «достигнут хорошего результата». При необходимости власти Молдавии обещали задействовать «сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода».
Напомним, власти Молдавии заявили о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома. При этом прежде президент страны Майя Санду заявиляла, что молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию.
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе
|
|
Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.
Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.
«Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.
При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».
Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.
«Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.
«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
«На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС.
Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Власти Молдавии готовы к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом
Молдавия может остаться без контракта с Газпромом с 1 ноября, власти страны допускают такой варианта развития событий, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Также возможен сценарий поставки газа в неполном объеме, передает РИА Новости.
Компания Газпром 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, что больше среднегодовой закупочной цены в 2021 году.
Компания «Молдовагаз» заявила 6 октября, что потребление газа в стране превышает поставки топлива из России. В среду в стране введен «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке.
«Мы хотим заключить контракт с Газпромом на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», - заявлял Спыну.
Ранее сообщалось, что страна сейчас ищет возможность поставки газа через Румынию и Украину. Это также считается альтернативным сценарием, говорила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось
Расход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минимальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
«Оператор ГТС Украины» отрицает данные об изношенности газовой системы страны
|
|
В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортная система страны не изношена, передает ТАСС.
«Информация, озвученная президентом РФ относительно „изношенности" газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности», – сообщает издание УНН со ссылкой на пресс-службу компании, передает ТАСС.
Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что усилить транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно. По словам российского лидера, она изношена на 80% и может не выдержать. Но все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщал о ремонте и диагностике ГТС. На эти цели выделили около 4,6 млрд гривен. Сейчас строятся две компрессорные станции, еще восемь построят до 2025 года.
Напомним, Украина столкнулась с газовым кризисом. Многие соцучреждения страны остаются без отопления. В стране начали досрочно тратить газ из хранилищ.
Эксперт объяснил причины газового кризиса на Украине
|
|
«Если бы регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения, то вопроса о коррумпированности отдельных чиновников не возникло бы», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Ранее на Украине заявили о начале газового кризиса на фоне высоких цен на топливо.
«Неделю назад правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Если включить НДС за транспортировку, стоимость доходит примерно до 19 гривен (51,78 рубля)», – эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Украины Валентин Землянский.
При этом, по его словам, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг», и «по идее никаких бюрократических проволочек быть не должно». «Бюджетные организации вообще не должны были подписывать договоры с «частниками». То есть на уровне кабмина вопрос с тарифами был урегулирован. Но нужно разбираться, что же на самом деле происходит в том же Ивано-Франковске, где, по словам мэра, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления», – пояснил эксперт.
Землянский также указал на преждевременность газового кризиса в стране. «Кризиса не должно быть в октябре, так как газа в хранилищах достаточно, а зима еще не наступила, – уточнил он. – Даже если учесть возможные форс-мажоры, то их можно было бы ожидать в январе-феврале, когда в хранилищах останется мало запасов топлива».
«Почему кризис наступил сейчас? Возможно, это в большей степени связано с политическими вопросами, нежели экономическими. Проблемы в регионах, которые накапливались в предыдущие годы, системно не решались. Может быть, «хлопнула ушами» мэрия Ивано-Франковска, или же у них есть какие-то финансовые проблемы, которые надо урегулировать с «Нафтогазом», – предположил эксперт.
«Такая ситуация не будет единичной. Вопрос в том – готов ли кабмин оперативно отреагировать на возникающие проблемы. На мой взгляд, было бы логично создать межведомственную рабочую группу, включающую в себя представителей из «Нафтогаза», министерства экономики, Минэнерго и силовых ведомств, – полагает Землянский. – На основе действующего меморандума такая оперативная группа могла бы посмотреть, чего конкретно и каким регионам не хватает для успешного прохождения отопительного сезона. Заключается ли проблема в нормативно-правовой базе или же в исполнительной власти с точки зрения принятия необходимых решений?».
При этом, по словам собеседника, «вопрос о коррумпированности и жадности отдельных чиновников вообще мог бы не возникнуть, если бы все регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения». «Это важная вещь, учитывая, что региональные власти получили полномочия на установку этих тарифов. В этой связи государство должно было оставить за собой контролирующую функцию за формированием тарифной политики регионов и проверкой самой структуры тарифов, – уверен Землянский. – Если бы все было сделано, то вопросов о коррупционной составляющей на местах просто не было бы».
«Но такой аудит повсеместно не проводился. Был ряд инициатив со стороны отдельных мэров, которые действительно переживают за вверенные им территории. А там, где не было пинка сверху, никто самостоятельно ничего не проводил», – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что на Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг».
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Позже в Закарпатской области Украины также объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года
|
|
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новак: Евросоюз не просил Россию увеличить поставки газа
Евросоюз пока не обращался по линии правительства по поводу увеличения поставок газа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
«Пока не обращались», – сказал он ТАСС.
Новак отметил, что вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища находится в компетенции Газпрома.
Ранее президент Владимир Путин заявил: Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе в период холодной войны.
Также Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.