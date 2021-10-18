Правозащитник рассказала о нарушениях на муниципальных выборах в Эстонии

Заинтересованные лица «не хотят, чтобы во власть проходил кто-то, кроме партий, которые правят в Эстонии уже 30 лет», – сказала газете ВЗГЛЯД правозащитник из Эстонии Алиса Блинцова, активно сотрудничающая в качестве эксперта с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

17 октября в стране завершились выборы, проходившие в 79 муниципальных образованиях. Голосовать на них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза (ЕС), но и лица без гражданства, а также граждане стран, не входящих в ЕС, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. Обстановка на выборах была довольно нервной: полиция расследует несколько сообщений о возможном подкупе избирателей. Эксперты отмечают, что имели место и другие нарушения.

«Наша организация «Народный Союз» подавала заявку о нарушении, но ее не зафиксировали. Заявка касалась освещения прессы. Местная эстонско-русская пресса игнорировала всех остальных кандидатов, кроме представителей пяти партий. На дебаты не вызывала, слова не давала, площадку не предоставляла. Никто не опубликовал даже программу нашего избирательного Союза. Был массовый бойкот со стороны эстонской прессы», – сказала Блинцова.

«Мы обратились в Совет по прессе, где нам сказали, что издания сами выбирают, кого публиковать, а кого нет», – уточнила она. Причина бойкота, по ее мнению, проста: заинтересованные лица «не хотят, чтобы во власть проходил кто-то, кроме партий, которые правят в Эстонии уже 30 лет».

Блинцова также рассказала о практиках наблюдения за выборами в Эстонии и о том, как проходило голосование в целом.

«Общественное наблюдение у нас разрешено. Желающие могли заранее зарегистрироваться и наблюдать за процессом голосования, а также присутствовать при подсчете голосов. В последнее время избиратели Эстонии активно пользуются электронным голосованием. Эта система существует здесь с 2005 года. Каждый человек может проголосовать со своей электронной подписью на портале, где происходят выборы», – сказала она.

Оценивая результаты выборов, Блинцова отметила, что, скорее всего, жизнь в Эстонии они не изменят.

«Те партии, которые выступали за изменения в Эстонии, набрали совсем маленькое количество голосов, они никак не повлияют на проводимую Таллином политику. Да и положение русских в ближайшее время вряд ли улучшится», – отметила она.

При этом она подчеркнула, что на муниципальных выборах серьезное значение имеют голоса русского населения.

«В Таллине 40% населения русские. Русские баллотировались в большом количестве. В основном они идут по спискам Центристской партии, за них всегда голосуют, и они проходят. Кроме того, каждая партия обычно имеет для приманки одного-двух русских, чтобы собирать голоса на муниципальных выборах», – пояснила правозащитник.