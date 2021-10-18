В Древней Олимпии зажгли огонь Игр в Пекине

Церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года 18 октября прошла в Древней Олимпии, на стадион прибыла президентская гвардия, но все проходит без зрителей.

В мероприятии приняли участие президент МОК Томас Бах, глава НОК Греции Спирос Капралос и другие официальные лица, передает ТАСС. Зрителей не пустили в этом году из-за коронавирусных ограничений.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом подняли олимпийский флаг, а потом прозвучали гимны КНР и Греции. Далее почетные гости обратились с приветствием.

Только после этого на алтаре жрицами храма Геры был зажжен от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Театрализованное представление включает в себя элементы древних традиций.

Ранее во время репетиции уже зажгли «запасной огонь». Он всегда есть на случай непогоды.

После представления на античном стадионе огонь передали первому факелоносцу, которым стал греческий горнолыжник Иоаннис Антониу. Далее огонь пронесут от стадиона к памятнику основателю современных Олимпийских игр - французскому барону Пьеру де Кубертену, а потом перевезут в Акрополь.

Китайская делегация получит огонь только во вторник на официальной церемонии передачи на стадионе «Панатинаикос». На мероприетие будут допущены лишь 200 аккредитованных лиц.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом проведения 31 июля 2015 года.

Ранее сообщалось, что спортсмены, отказавшиеся от вакцинации от коронавируса, будут сидеть на карантине, прежде чем выступить на Олимпиаде, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Карантин будет длиться 21 день. Отдельно рассмотрят тех, у кого есть медотвод.