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Невакцинированных атлетов отправят на карантин на ОИ в Пекине
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Спортсмены и участники Олимпийских игр-2022 в Пекине вакцинированные от коронавируса будут допущены в «пузырь» Олимпиады, а не прошедшие вакцинацию атлеты отправятся на карантин, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Невакцинированные атлеты должны будут по прибытии в Китай отбыть 21-дневный карантин, те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации, будут рассмотрены в отдельном порядке.
«Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут приняты», – говорится в релизе МОК, передает РИА «Новости».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.
Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.
Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19
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Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.
Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости».
Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.
Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.
Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции.
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Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ
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МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V».
В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».
«Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД.
Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею».
«Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД.
В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства».
«Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД.
Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»
Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V».
Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану.
«Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС.
«Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин.
Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16.
В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
Вакцина «КовиВак» оказалась эффективна против коронавируса на 98,4%
Вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от заражения коронавирусом и на 99,1% – от тяжелой формы течения болезни, сообщила директор по качеству центра Александра Синюгина.
«Вакцина «КовиВак» производства ФГАНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН производится в промышленном масштабе с марта 2021 года. На данный момент полный цикл вакцинации нашей вакциной прошли уже более полумиллиона жителей России», – сказала она, передает ТАСС.
По словам Синюгиной, уровень протекции вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%.
Ранее сообщалось, что Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее.
Тем временем президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что российские вакцины для профилактики COVID-19 на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные РНК-вакцины.
Путин сообщил о 30 заболевших коронавирусом в его окружении
Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», – сказал Путин, передает ТАСС.
Так, по словам главы государства, среди заболевших оказался адъютант, с которым он работал с утра до вечера. «Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», – сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его на крыльце своей резиденции.
В свою очередь Эрдоган рассказал российскому лидеру, что уже ревакцинировался от коронавируса, передает РИА «Новости».
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
В России выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22 430 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 1933, Московской области – 1223.
Всего в стране выявили 7 487 138 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 653 941 человек, из них 18 456 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 857 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 206 388 человек.
Накануне, 27 сентября, в России выявили 21 559 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 871.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минздрав предложил ввозить в Россию незарегистрированные вакцины
В Россию могут начать ввозить не зарегистрированные в стране вакцины и лекарства для клиник-участников Московского международного медицинского кластера (МММК), с соответствующей инициативой выступили в Минздраве. Изменения могут коснуться и вакцин от коронавируса, пишут СМИ.
Минздрав разработал поправки к законодательству, благодаря которым у Росздравнадзора появятся необходимые для указанного процесса полномочия, передает «Коммерсант».
В 2015 году правительство Москвы создало на территории «Сколково» кластер для развития медицинского бизнеса с особым правовым режимом, на его территории признается разрешительная документация на медицинскую деятельность, лекарства, медизделия и медицинские технологии, выданные в государствах ОЭСР, наравне с российскими.
В данный момент на территории кластера работают два корпуса израильской клиники «Хадасса», в перспективе пациентов начнут принимать французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.
Однако некоторые правовые вопросы, касающиеся работы кластера, все эти годы оставались неурегулированными – наиболее важным из них является вопрос ввоза в Россию не прошедших российскую регистрацию препаратов.
При этом власти города пытались уладить эту проблему и обеспечить участникам кластера обещанные преференции. В августе 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение доработать предложенный Минздравом пакет поправок.
Нынешняя версия этого документа предполагает внесение поправок в два федеральных закона – «Об обращении лекарственных средств» и «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты России». По ним предусматривается издание правительством отдельного подзаконного акта, регламентирующего процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов Росздравнадзором. Эта процедура ввоза предусмотрена одним из положений решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования», но она не могла быть реализована без национального нормативного акта России на этот счет.
Кроме установления необходимости выпуска документа, пакет поправок также вводит для фонда МММК и его инвесторов ряд новых обязанностей, связанных с обращением незарегистрированных препаратов на территории кластера.
Также клиники-участники должны будут уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах от приема иностранных лекарств у пациентов, а фонд, в свою очередь, будет обязан вести учет этих данных. Также фонд сможет проводить проверку качества завозимых препаратов в лабораториях России или ОЭСР.
Отмечается, что возможность ввозить в Россию незарегистрированные препараты важна для дальнейшего развития кластера, однако речь вряд ли пойдет о больших в масштабах страны партиях препаратов.
Вместе с тем в перспективе клиники-участники смогут распространять в России зарубежные вакцины от коронавируса – и спрос на них может оказаться большим, особенно в случае дальнейших сложностей с признанием вакцины «Спутник V» за рубежом, но пока неясно, когда зарубежные производители вакцин будут заинтересованы в таких поставках и продажах своего продукта в розницу в России.
Напомним, в январе в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что частные клиники России не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer.
Между тем ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения.
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Гузеева заболела коронавирусом
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую ранее госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», – написала Гузеева в Instagram.
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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гузееву госпитализировали в Коммунарку. При этом источник в медицинских кругах сообщил, что врачи не подтвердили коронавирусную инфекцию у Гузеевой.
Мурашко заявил о низком числе беременных, привившихся от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что среди беременных в России мало привившихся против новой коронавирусной инфекции.
«Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных. Мы всегда работали на профилактику, мы всегда с вами работали на предупреждение тех или иных критических состояний», – сказал он, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, когда можно будет начать вакцинацию от коронавируса беременных, Мурашко ответил, что эксперты работают над этим вопросом.
Ранее Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет.
Власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию
Правительство Москвы решило назначить стимулирующие выплаты медикам, которые проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
В сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина говорится, что правительство столицы «приняло решение о введении стимулирующих выплат медикам».
Соответствующее постановление уже подписал Собянин.
Указывается, что «денежное вознаграждение получат те, кто привлечет граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий».
За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет – 400 рублей.
На данный момент «вакцинацию первым компонентом вакцины прошли 5 млн москвичей», из них 1,1 млн граждан в возрасте старше 60 лет.
«Введение стимулирующих выплат поможет ускорить вакцинацию (ревакцинацию) населения города. Прежде всего это касается наиболее уязвимой к коронавирусной инфекции старшей возрастной группы», – говорится в сообщении.
Ранее на выплаты участвующим в вакцинации от COVID медикам выделили 7,8 млрд рублей.
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Контроль за соблюдением масочного режима усилили в транспорте Москвы
В московском транспорте усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Султанов заявил, что «по рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте», передает РИА «Новости».
«Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников службы безопасности метрополитена. Более 1,8 тыс. работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах», – сказал он.
Так, с сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений – это позволяет исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до пяти минут. Вместо бумажных бланков, которые заполнялись вручную, пассажиры получают компактные квитанции.
Уж выявлено более 35 тыс. нарушений масочного режима.
До этого власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Напомним, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
При этом в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад.
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Эксперт объяснил некорректность термина о «четвертой волне» коронавируса
Рост числа заболевших коронавирусом, начавшийся в России с июня, является вторым за всю пандемию, термин о «четвертой волне» неверен, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«В этом году в начале июня начался рост, который продолжается. Классика жанра для волны – это ноль, подъем и ноль, а через ноль мы не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире, <...> это вытеснение одного доминирующего генотипа другим. Вот сейчас, по сути, вторая волна, «уханьский» штамм выдавлен полностью и доминирует индийский «дельта», – заявил Горелов в эфире «Говорит Москва», передает ТАСС.
По его словам, изначальное представление о сезонном характере коронавируса не нашло подтверждений. Ход развития пандемии не соответствует сценариям сезонных болезней.
«Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. <...> Ситуация, когда летом наблюдается 18-19 тысяч новых случаев ежедневно, это достаточно серьезная, напряженная ситуация», – подчеркнул эксперт.
Эпидемиологический процесс непрерывен, хотя и имеет колебания в виде фаз роста, стабилизации и снижения заболеваемости.
Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.
В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется.
В Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу
В Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации», – передает РИА Новости слова Пескова.
На вопрос, требует ли ситуация с коронавирусом введения более жестких ограничительных мер на федеральном уровне, Песков ответил: «В настоящее время об этом речи не идет».
«Мы видим, что цифры растут, к сожалению. Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания», – сказал Песков.
Он также отметил, что ряд регионов уже «энергично принимают меры».
«Здесь я хочу напомнить, что все-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс», – добавил Песков.
Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.
Ситуацию с коронавирусом в школах сочли подконтрольной
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Сергей Шатунов.
Шатунов заявил, что «ситуация под контролем», только в 50 школах «есть ограничительные мероприятия», за этой ситуацией следят, передает ТАСС.
До этого в Минпросвещения сообщили, что порядка 0,13% российских школ находятся на карантине в связи с распространением коронавируса. Таким образом, карантинные меры сохраняются лишь в 50 школах в 27 регионах страны.
Ранее в России призвали ввести обязательную вакцинацию учителей.
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YouTube будет удалять контент с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
Видеосервис YouTube в рамках борьбы с дезинформацией будет удалять весь контент, который ставит под сомнение одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса, сообщил вице-президент YouTube Мэтт Халприн.
«Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – цитирует РИА «Новости» Халприна.
В компании отметили, что контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. По словам Халприна, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины – опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья.
Отмечается, что новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от коронавируса. При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом, а также видео о личном опыте применения вакцин людьми.
Ранее Следственный комитет России завершил расследование дела о ролике о владельца канала «Крамола» Антона Мысливца, в котором заявляется, что вакцины от коронавируса якобы приводят к смерти.